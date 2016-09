S Rujevice su jučer odaslali reagiranje nakon što je dio hrvatskih portala prenio vinkovačku stranu priče verbalnog sukoba Marka Vešovića i braniča »Cibalije« Ivana Zgrablića, odnosno predstavnika kluba Tomislava Vranjića, kojega su delegati i suci utakmice prijavili za degutantno vrijeđanje crnogorskog reprezentativca u riječkim redovima.

– Nakon jednog prekršaja na Mariju Gavranoviću nastala je gužva među igračima na terenu – prenose se u klupskom priopćenju Vešovićeva verzija događaja. – Jedan igrač »Cibalije« tada mi je prišao i počeo psovati majku na koju sam, kao i svi, osjetljiv. Također, dodao je i gnjusne uvrede na nacionalnoj osnovi. Na takve provokacije reagirao sam prema njemu, ponavljam osobno prema njemu, rečenicom: »Što se nerviraš, dat ću ti 100 kuna za jogurt ako ti je frka«. Tu se pojavio sudac, počastio me žutim kartonom i taj slučaj je za mene bio završen.

Nakon toga, do kraja utakmice više nisam imao problema s igračima »Cibalije«, niti oni samnom. Neposredno prije početka drugog poluvremena, prilikom povratka na teren, verbalno me napao, potpuno neartikuliranim urlicima, jedan od predstavnika »Cibalije« (Tomislav Vranjić, op. a). Počeo mi je dovikivati svakojake uvrede na koje sam pokušao ostati miran. Nakon završetka utakmice krenuo sam prema svlačionici gdje me ranije spomenuti predstavnik »Cibalije« ponovo žestoko napao raznoraznim psovkama. Uzvratio sam mu na sličan način. Fasciniran sam nekim medijskim napisima gdje mi se stavljaju u usta riječi koje nisam rekao. Pokušava me se prikazati kao nekog divljaka koji vrijeđa igrače »Cibalije« ili ne daj Bože Slavonce. Moj sukob se, ponavljam, dogodio samo na terenu i to prema samo jednom igraču i na terenu je morao ostati. Osobno nemam uvid u financije igrača »Cibalije« niti bi ih ikada uvrijedio, aludirajući na siromaštvo. Na kraju krajeva i sam sam igrao uklubu koji nije isplaćivao plaće i znam koliko je to teško izdržati – poručio je između ostaloga Vešović u klupskom priopćenju.