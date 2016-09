Vrata kao začarana, od nevjerojatnog Matkovića Riječani nikako nisu mogli do gola. I kad je konačno 72. minuti igre nakon kornera Andrijašević glavom poentirao, sudac Križarić svirao je prekršaj u napadu. Nikom nije bilo jasno što se dogodilo, no radilo se o prekršaju na Jerbiću.

Do večerašnje utakmice tijekom prvenstva Rijeka je upisala 19 pobjeda i 14 poraza dok je 16 utakmica okončano remijem uz 62 postignuta i 57 primljenih golova.

Cibalia se ove sezone vratila u najviši rang hrvatskog nogometa nakon tri godine izbivanja, a posljednji ogled odigran je u Vinkovcima 16. ožujka 2013. kada je Rijeka slavila pogotkom Leona Benka. Ta pobjeda ujedno je označila niz od osam utakmica bez pobjede Rijeke protiv Cibalije.

Najviše pogodaka u međusobnim ogledima postigli su Senad Brkić (6) i Ahmad Sharbini (5). Nenad Gračan vodio je deset međusobnih ogleda, dok su Stanko Mršić i Mile Petković vodili devet utakmica.

CIBALIA (4-2-3-1): MATKOVIĆ, ŠARE, ZGRABLIĆ, JERBIĆ, TOMAŠEVIĆ, UGRINA, BAŠA, MIJOKOVIĆ, VITAIĆ, RODRIGUES, M. MIŠIĆ.

RIJEKA (4-2-3-1): PRSKALO, RISTOVSKI, MITROVIĆ, ELEZ, ŽUTA, BRADARIĆ, J. MIŠIĆ, VEŠOVIĆ, ANDRIJAŠEVIĆ, MATEI, GAVRANOVIĆ.

Stadion Cibalije.

Sudac Igor Križarić (Čakovec).

Uskoro opširnije.

TIJEK SUSRETA:

90 + 4' Gorgon puca i gađa gredu. Kraj susreta!

90 + 3' Vešoviće js rušen u kaznenom prostoru. Jedanaesterac za Rijeku.

90' Igrat će se najmanje četiri minute sudačke nadoknade.

87' Gorgon je smirio dugu loptu Eleza i pucao, ali Matković je - obranio.

85' Iz igre izlazi Matija Mišić, u igru ulazi Mate Crnčević.

83' Žuta je ubačajem pronašao Gavranovića u kaznenom prostoru, ali ponovo nije bilo preciznosti.

80' Iz igre izlazi Josip Mišić, u igru ulazi Dario Čanađija.

77' Iz igre izlazi Sandro Ugrina, u igru ulazi Luka Muženjak.

77' Žuti karton za Josipa Eleza.

72' Iz igre izlazi Franko Andrijašević, u igru ulazi Matic Črnic.

72' Nakon kornera Andrijašević je glavom poentirao, ali sudac Križarić svirao je prekršaj u napadu. Nikom nije jasno što se dogodilo, no čini se da se radi o prekršaju na Jerbiću.

69' Nova velika prilika za Rijeku. Gavranović je lijepo proigrao Andrijaševića koji se ponovo našaoa u sjajnoj prilici, ali Zgrablić je još jednom blokirao udarac

66' Mišić je ubacio, lopta je preletjela svih uključujuči i vratara Matkovića, ali Elez na drugoj vratnici nije uspio skrenuti loptu u mrežu.

65' Kontra Rijeke, Vešović si je otvorio prostor za udarac koji je još jednom blokiran. Korner za Rijeku.

60' Iz igre izlazi Florentin Matei, u igru ulazi Alexander Gorgon.

55' Slobodan udarac za Cibaliju na 25 metara. Vitaić je pokušao, ali lopta je otišla iznad grede i nije bilo opasnosti po gol Rijeke.

53' Andrijašević je izbio sam pred vratara Matkovića koji još jednom brani stopostotnu priliku.

52' Slobodan udarac za Rijeku na 30 metara. Mišić je ubacio, ali Zgrablić je izbaci loptu izvan igre.

50' Žuta je ubacio s lijeve strane, Andrijašević je bio najviši u skoku, ali i ovaj pokušaj Rijeke otišao je pored vratnice. Bijeli su imali puno prilika do sada, no niti jedna dosad nije dovela do zgoditka.

48' Andrijašević je pokušao proigrati Mateija, ali Zgrablić je na vrijeme zatvorio prilaz golu.

46' U mreži Andreja Prskala pronađena je poveća rupa, pa će prije početka drugog poluvremena trebali nešto vremena da se to riješi. Kreće drugo poluvrijeme.

45' +1 Završilo je prvo poluvrijeme. Rezultat je neriješen.

45' Igrat će se najmanje jedna minuta sudačke nadoknade.

42' Nakon ubačaja iz auta, Ugrina je prenio loptu, Baša se uspio izboriti za ubačaj koji nije predstavljao opasnost za Prskala. Počelo je kišiti.

41' Vešovićev pokušaj umalo je završio tako da ga u završnici Andrijašević skrene u gol.

39' Sudarili su se vratar i branič Cibalije, a Gavranovića je lopta iznenadila i nije ju uspio skrenuti u mrežu.

39' Mišićev pokušaj završio je u živom zidu Cibalije.

38' I Vešović je zaradio je žuti karton, no zbog prigovora

36' Žuti karton za Zgrablića. To mu je već treći.

32' Elez i Ugrina sudarili su se glavama. Liječnička ekipa pozvana je na teren. Čini se da je s igračima ipak sve u redu.

31' Slobodan udarac za Rijeku na 25 metara udaljenosti. Lopta koju je ispucao Matei otišla je iznad grede.

29' Nakon duplog pasa, Vešović je došao do lopte pred vratarom Matkovićem koji ponovo brani mrežu domaćih.

27' Slobodan udarac za Rijeku na 30 metara. Matei je sjajno potegnuo, malo je nedostajalo da lopta završi u mreži Cibalije.

26' Cibalia je ponovo stigla u kazneni prostor Rijeke, Baša se odlučio na udarac s 15 metara i njegov pokušaj je blokiran.

26' Vešović je izbacio Ristovskog u prostor, ali umjesto ubačaja pred gol pokušao je odigrati povratnu loptu.

25' Vešović je ostao sam na 15 metara, ali njegov udarac je blokiran.

21' Matei je ostavio loptu za Gavranovića čiji je udarac s ruba kaznenog prostora otišao uz vratnicu.

20' Cibalia je zaprijetila na drugoj strani, Rodrigues se izborio za poziciju, a udarac s dvadesetak metara otišao je iznad grede.

18' Sjajno brani Matković iako se čak razmišljalo o njegovoj zamjeni. Matei i Gavranović odigrali su dupli pas, rumunjski nogometaš izbio je sam pred vratara Matkovića koji je novom odličnom intervencijom sačuvao gol.

18' Rijeka dominira u posjedu lopte, koji iznosi 63 posto.

16' Nakon pogreške Cibalije na sredini terena, uslijedila je kontra Rijeke koju je udarcem okončao Gavranović, ali njegov udarac je blokiran.

14' Cibalia je ozbiljno zaprijetila golu Riječana, no ništa od tog kornera. Što više odmiče susret, Cibalia uspostavlja ravnotežu. Zbijeni su redovi domaće močadi. Mišić i Matei ne uspijevaju ih omesti.

13' Ristovski je ubacio s desnog boka, Gavranović je ostao u dobroj poziciji u kaznenom prostoru, ali udarac glavom otišao je pored gola.

11' Ugrina je dugom loptom izbacio Rodriguesa u prostor, ali Prskalo je na vrijeme istrčao i otklonio opasnost.

9' Prodor Vešovića braniči Cibalije zaustavili su prekršajem. Slobodan udarac za Rijeku na 25 metara od gola, Mišić je pucao kroz živi zid, ali vratar Matković brani.

3' Već u trećoj minuti Rijeka je imala izvrsnu priliku. Gavranović je gurnuo za Mišića koji je ušao u kazneni prostor, ali njegov udarac obranio je Matković. Velik je pritisak prema Cibalijinim vratima.

1' Pred oko dvije tisuće gledatelja počeo je susret. Rijeka ima prvi napad.