Trčali smo, stvarali šanse, promašivali... Šef ima pravo na svoje mišljenje, to će on na pravi način ispraviti i korigirati. Mislim da je svatko od nas pružio svoj maksimum – uvjerava Marko Vešović

Igrači »Rijeke« izgledali su prilično utučeno nakon vinkovačkog ogleda. Razumljivo. »Rijeka« nije dobila utakmicu koju je po svim relevantnim parametrima jednostavno morala dobiti i tako na pravi način iskoristiti poraz »Dinama« od »Osijeka«. Umjesto s tri boda prednosti, »bijeli« sada derbi s »modrima« čekaju s bodom prednosti koji se vrlo lako može istopiti već u nedjelju navečer na Rujevici. Marko Vešović bio je ponajbolji igrač »Rijeke« u Vinkovcima, prolazio je kroz vinkovačku obranu, namještao i promašivao šanse. U konačnici izborio je najstrožu kaznu iz koje je Austrijanac Gorgon poslao loptu u gredu.

– Sigurno da nismo zadovoljni nakon ovakve utakmice jer osvojili smo samo jedan bod uoči derbija s »Dinamom« – govori Vešović. – Očekivali smo tri boda poslije silnih šansi koje smo promašili. Žal je velika. Ništa, idemo dalje, lijepo je pogledati na ljestvicu, biti prvi neovisno o tome da li imaš jedan ili deset bodova prednosti. Bit će u svakom slučaju zanimljivo u derbiju. Trebamo se prvo dobro odmoriti, a onda pripremiti za nedjeljni derbi, te probati pokazati se u što bolje svjetlu u ogledu s jednom europskom ekipom kao što je »Dinamo«.

TV snimka potvrdila je da sudac Križarić nije pogriješio kada je dosudio najstrožu kaznu nakon starta Jerbića na vašu nogu?

– Nema nikakvih sumnji u ispravnost te odluke. Udario me po nozi kada sam gurnuo loptu kraj njega... Uostalom, nisu se ni domaći igrači previše bunili oko toga.

Unutar mogućnosti

Nastavilo vas je pratiti prokletstvo promašenih penala o kikseva u tkz. malim utakmicama?

– Svake godine imamo neku ekipu kojaje za nas crna mačka. Ne bih volio reći da će tako biti i u narednim utakmicama protiv »Cibalije«, ali ispalo je tako ovoga puta.

Kako objasniti taj fenomen u svjetlu činjenice da jednostavno moraš dobivati ekipe kao što su »Inter« ili »Cibalija« ako želiš postati prvak?

– Istina, ali vidjeli ste da nam nije nedostajalo ni želje ni motiva. Trčali smo, stvarali šanse, promašivali... Ne možeš dobiti utakmicu kada promašiš toliko šansi i penal. Vinkovčanima svaka čast. Borili su se koliko su mogli.

Trener Matjaž Kek ne slaže se s vašom konstatacijom kako nije nedostajao želje i motiva. Tvrdi da su na planu angažmana zakazale »zvijezde«, igrači koji su svojom kvalitetom trebali riješiti ovu utakmicu?

– Šef ima pravo na svoje mišljenje, to će on na pravi način ispraviti i korigirati. Osobno mislim da je svatko od nas pružio svoj maksimum. Netko je dao preko svojih mogućnosti, netko je možda odigrao ispod svojih mogućnosti, možda se nekom dogodio takav dan da nije mogao dati svoj maksimum...

Idemo na pobjedu

Kek sigurno nije mislio na vas, bili ste najbolji pojedinac na terenu pored nesavladivog vratara domaćih Mladena Matkovića?

– Osjećao sam se dobro na terenu, možda netko od igrača nije bio u takvom stanju. Vrijeme je bilo dosta teško za igrati, mijenjalo se iz minute u minutu, od sparine do kiše. Nije to alib nego činjenice. Ništa, okrećemo se »Dinamu«, spremamo se za derbi, iza nas je odličan ulazak u sezonu, prvi smo i idemo po pobjedu. Nadam se da će Rujevica biti ispunjena do posljednjeg mjesta.

Sudac Križarić poništio je pogodak Andrijaševića zbog prekršaja u napadu koji, ispostavilo se, nije postojao?

– Iskreno, i mene je to začudilo. Mislim da je pogodak bio čist.

Dojam je da ponekad u vašoj igri nedostaje malo više grinte da bi se ostvarile neke pobjede?

– Sigurno! Nedostaje malo grinte, malo padne koncentracija... To nas je skupo stajalo prošle sezone, a stoji nas i sada. Nemam neko objašnjenje i opravdanje za to. Dogodi se... Gube bodove »Manchester United« i »Barcelona«, pa i »Dinamo« je izgubio. Prvenstvo je zanimljivo, a ovo je tek početak.

U nedjelju je na Rujevici veliki derbi, stiže »Dinamo«?

– Očekuje nas europska utakmica! »Modri« su poljuljani nakon poraza od »Osijeka« koji će ih sigurno dodatno motivirati u utakmici protiv nas. Neće biti nimalo lako... Ne smijemo ih podcijeniti, ali ni precijeniti jer imamo i mi svoju kvalitetu – poručio je Vešović.