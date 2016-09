Vratio se Joško Jeličić, sjajni TV komentator, na meniju je bila utakmica u kojoj su francuski lavovi pojeli one maksimirske (Lyon – Dinamo 3:0). Dinamo u nedjelju gostuje na Rujevici. Cico Kranjčar je, nakon što je u Salzburgu bio genijalac (austrijskim bogatašima uzeo Ligu prvaka!), trener čarobnjak, sada mu pripremaju ražanj. Kolege, naravno ! Da ne bi bilo dosadno. Tako je to u cijelom svijetu. Ako Kranjčar izgubi na Rujevici bit će mu to treći poraz zaredom u osam dana. Nakon 0:1 s Osijekom i 0:3 s Lyonom...

Počeo sam s Jeličićem jer u ponedjejak konačno kreće »televizijska HNL«, emisija Stadion. Nakon prve četvrtine prvenstva. Devet kola TV mraka. Bez Jeličićevih stručnih analiza (kritike nikome nisu drage...), do kojih više držim nego do Beusanovih »sudačkih ekspertiza«. Ali bolje i stari dobri Mateo Beusan (vuk koji više ne grize), sa sijedim vlasima mudrosti, nego totalni mrak. Posebice u prošlom kolu. Kada bi se u svakoj normalnoj zemlji povjerenik za suce vrtio na ražnju odgovornosti, a drva bi nosili svi, ne samo Hajdukovi, nakon velikih grešaka na utakmicama Inter – Hajduk (1:1), Dinamo – Osijek (0:1) i Cibalia – Rijeka (0:0). Pojeo vuk magare. Svi smo – tovari! Šef sudaca Dušan Kukić, od ove sezone i povjerenik, dakle gospodar svjetla i mraka, skriva se iza »imuniteta«. Jer sve su ocjene, analize i prijevare – tajne. Svi griješe, ali i plaćaju ceh. Osim Kukićeve »brigade batinaša sa zviždaljkom« (čast izuzecima, poštenima i znalcima). I tako umjesto da pomoćni sudac iz Vinkovaca, Conjar, ode na odmor, negdje na Jadran, stiže na Rujevicu kao »tjelohranitelj« – Dinama! Insinuacija, ali kako drukčije protumačiti činjenicu da je Conjar opet u Rijekinu zagrljaju. Sa svojim ubojitom zastavicom. Sporedni su postali glavni suci, u modi su pomoćnici. Conjar je svojim »autoritetom« kod Križarića uspio poništiti regularan pogodak Andrijaševića.

Tko je jamio jamio je... Od ovog kola Beusan kreće u seciranje sudaca. Objasnit će nam kako gledati pojedinu situaciju njegovim očima. Najsretniji ovog će vikenda biti Ivan Bebek. Emigrirao je u u Saudijsku Arabiju. Howard Webb poslao ga je suditi derbi, u gradu Al Quaseemu igraju Al Taauwon – Al Read. Upsut, Al Taauwon je onaj klub u kojem je Srećko Juričić, bogate trenerske karijere (vodio je četiri reprezentacije – UAE, Oman, Bahrain i Jemen), trajao rekordna tri kola!

Suci su zarobili svjetla reflektora domaće scene. Greškama. Divljaju treneri, djelatnici i igrači... Džungla. Ali, pogledajmo ljepšu stranu medalje. U nedjelju je na Rujevici derbi. Rijeka u susretu s Dinamom brani prvu poziciju. Osijek vreba iz drugog plana. Hajduk je izgubio korak.

Kek protiv Kranjčara! Prvi puta. Posljednja je utakmica istih suparnika na istom mjestu završila bez golova. Svakom po bod. Ako i sada bude tako Rijeka će sačuvati prednost nad Dinamom. Na dosadašnjih 20 prvenstvenih utakmica na Rujevici samo su tri gosta, osim Dinama jednom, uspjela sačuvati svoju mrežu – Hajduk, Inter i Split.

Kranjčar je, kako bi rekao Miroslav Ćiro Blažević, njegov trener iz šampionskih dana u Dinamu, ali i Rijeke u četvrtfinalu Kupa Uefa protiv Juventusa, počeo svirati frulu kobrama. Matjaž Kek je previše pendantan trener, apotekarski analitičar, ne može ga zavarati utakmica iz Lyona ili onaj poraz modrih u igri s Osijekom... Ranjeni lavovi su najopasniji.

Ovo je utakmica u kojoj je ljepota igre u drugom planu. Jedino su važni bodovi. Očekuje se zanimljiva taktička borba iskusnih i provjerenih stručnjaka. Uvijek se utakmice dobivaju i gube na sredini terena. U nedjelju će biti žestoko na tom dijelu terena. U očekivanju poteza koji odlučuje utakmicu. Rijeka igra bolje od Dinama, Zagrepčani su individuano kvalitetniji i – skuplji. Svaka je utakmica priča za sebe.

Kek i Kranjčar vuku poteze. Otvaraju karte mogućnosti svojih sastava.

U kojoj mjeri Rijeka može ugroziti modru krunu.

Rujevica će biti vulkansko grotlo.