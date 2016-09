Ako bi netko neupućen želio nešto znati o HNK Rijeka, a da pritom samo čita tekstove novinara Novog lista Ivana Volarića, pomislio bi da se radi o ispodprosječnom prvoligašu čiji je trener Matjaž Kek neznalica i nesposobnjaković kojeg ponekad pomazi sreća, predsjednik Damir Mišković trgovac igračima, a sportski direktor Srećko Juričić i njegov zamjenik Ivan Mance obični statisti. Čitajući samo tekstove Ivana Volarića, posebno onaj prekjučerašnji zbog kojeg uostalom i reagiramo nakon što osam mjeseci bez da smo se ijednom oglasili trpimo zlonamjerne napade, pomislio bi taj neupućenik sve najgore o HNK Rijeka i njenom treneru Keku.

U svojem novinarskom uratku od utorka, 12. rujna, komentirajući neriješenu utakmicu Cibalije i Rijeke, Volarić među ostalim piše i da »Kekove ovosezonske alibi priče prerastaju u dugometražni serijal jeftinih isprika za rezultatske neuspjehe«. Ivane Volariću, kakav besmisleni izbor riječi i njihovo nizanje samo zbog stvaranja negativnog dojma. Kakva jeftina blasfemija!

Podmetanja

A istina je, na žalost novinara Ivana Volarića, a na sreću sve većeg broja navijača HNK Rijeka, dijametralno suprotna – Rijeka je s Matjažom Kekom prva na tablici, ispred je Dinama, igra uvjerljivo, oku ugodno, ima najefikasniji napad, gotovo svaki trener nakon utakmice s Rijekom kaže da igramo najbolji nogomet u HNL-u, klub je sređen, ozbiljan, profesonalan, tribine su zadovoljne i sve punije djece koja uvijek traže autogram i majicu više. Pa zašto onda, zapitat će se svatko pametan, Ivan Volarić piše uvredljivo prema treneru Keku, stručnjaku koji je svoje znanje, ali još i više cijelog sebe, došavši u klub kada to baš i nije bila neka fora, utkao u ovaj projekt. Pisati o Matjažu Keku, stručnom i odgovornom treneru, iza kojeg i u Rijeci i prije Rijeke stoje uspjesi i rezultati, onako kako to radi Ivan Volarić, potcjenjivački, neargumentirano, ispod pojasa i van pravila struke, a isključivo s ciljem njegovog nasilnog diskreditiranja, daleko je od razine Novog lista. Isti taj Volarić kad ne vrijeđa Keka, onda mu docira na otvorenoj sceni, dijeli savjete i lekcije, iako, realno, kad je o nogometu riječ, unatoč svojoj pretencioznosti, s trenerom Rijeke ne može stati u istu rečenicu pa ni stupac teksta. Pa zašto onda, ponovimo pitanje, Ivan Volarić piše kako piše? Odgovor je naizgled tako dalek, mutan i nejasan, no kad se bolje razmisli, analiziraju sve Volarićeve spletke, podmetanja, tračevi i neosnovani napadi, odgovor je vrlo jednostavan. Prvo, Volarić iz samo njemu poznatih razloga želi isprovocirati Kekovu smjenu, odlazak, otkaz, predaju… Zašto to radi? Nama u klubu to nije jasno, no da je fokusiran na Keka – to stoji. Da je izgubio pojam o nepristranosti i korektnosti u pisanju – to stoji. Da ne poštuje njegov osobni, ljudski i trenerski integritet – i to stoji. Pitamo se, zbog svega toga, može li novinar Ivan Volarić više uopće pisati o HNK Rijeka, a da to ne bude neprofesionalno. I da, kritiku, argumentiranu, dobronamjernu, realnu, svatko pametan će prihvatiti. Uvredu, na Volarićev način, kad se vrijeđa i klub kao projekt i Kek kao čovjek i trener momčadi koja je prva na tablici, više ne prihvaćamo. Sada je dosta.

Nekorektno pisanje

Drugo, Volarić se kao novinar ne ponaša u skladu s pravilom da je novinar kroničar zbivanja, a ne akter. Suprotno pravilima novinarske struke, on želi kreirati događaje u HNK Rijeka. Malo bi bio predsjednik HNK Rijeka Damir Mišković pa bi kao takav određivao strategiju razvoja i upravljanja klubom, malo bi bio sportski direktor Srećko Juričić pa da vodi transfernu politiku, odlučuje o kupnji i prodaji igrača, a najviše bi volio biti trener Matjaž Kek. Volio bi Volarić kreirati momčad po svom guštu, određivati taktiku jer on najbolje zna s koliko napadača treba igrati, koliko tko mora trčati, tko se smije odmarati i u kojoj minuti koga promijeniti. No, otkad je HNK Rijeka preuzeo Damir Mišković, a struku Srećko Juričić i Matjaž Kek, novinar Ivan Volarić je izgubio utjecaj koji je imao za vrijeme jednog od prethodnih trenera s kojim je gotovo pa slagao momčad.

Što je najgore, Volarić sve to i dalje radi, na našu (ne)sreću na stranicama Novog lista, a ne unutar sustava kluba koji, uz dužno poštovanje prema cijenjenom novinaru, vodi svoju politiku temeljenu na pravim informacijama, kvalitetnim procjenama i odgovornim odlukama. To kad Volarić nekorektno i nisko piše o Keku, njegovim »alibijima« i »pogrešnoj taktici«, bilo bi isto kao da HNK Rijeka tvrdi da Volarić, i to u tjednu uoči važne utakmice protiv Dinama, rušeći nam tako dobru atmosferu, piše u interesu menadžerskih interesa te da podilazi i (in)direktno pomaže konkurentima našeg kluba za naslov prvaka.

Kako bilo, Volarić, zaigran poput djeteta, misli da je vođenje kluba igranje play stationa. Neka, kupit ćemo mu konzolu i veliki ekran pa nek’ sastavlja svoju momčad i taktiku, neka kupuje i prodaje igrače i nastupa u Ligi petice. Sretno Ivane!, stoji u reagiranju Roberta Franka, glasnogovornika HNK Rijeka.