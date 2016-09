RIJEKA Zoran Ban, Boško Balaban i Elvis Brajković, trojica ponajboljih igrača koje je dao riječki nogomet od osamostaljenja.

Nekadašnji brzonogi napadač Zoran Ban je svojim odlaskom u »Juventus« početkom 90-tih dugo vremena držao prvo mjesto na top listi »Rijekinih« transfera.

Boško Balaban još uvijek je najplaćeniji riječki nogometaš svih vremena (transfer iz Dinama u Aston Villu), te uz Danijela Šarića igrač s najviše nastupa u A reprezentaciji Hrvatske.

Elvis Brajković također je ostavio određeni trag među kockastima (Palermo), a vratio se kasnije »Rijeci« kao igrač i sportski direktor. Obnašao je tu funkciji u vrijeme kada je trener bio Nenad Gračan, a »Rijeka« posljednji put (2010.) bila prva na ljestvici prije nego što je klub preuzeo Damir Mišković. Predsjednik »bijelih« na ovim je stupcima ponovo ono što je najavio početkom godine: »Rijeka« je ponovo bacila rukavicu izazova rivalu iz Maksimira. Počinje nova borba za naslov što jasno ukazuje i aktualno stanje na prvenstvenoj ljestvici. »Bijeli« su u uplovili u reprezentativnu stanku s prve pozicije (bolja gol razlika od Dinama), burnom prijelaznom roku unatoč.

– Kada na prijelazni rok gledamo iz trenutne situacije, onda je moja prva reakcija: Rijeka je slabija nego prošle sezone – govori Brajković. – Otišlo je dosta igrača i to igrača koji su bili nositelji kvalitete i igre poput Bezjaka i Tomasova. Imamo osjećaj da su tom smislu išlo korak unazad, ali treba otvoreno reći da dosadašnji rezultati to demantiraju. »Rijeka« unatoč odlascima igra dobro i u vrhu je zajedno s »Dinamom«. Istina, i dovedeno je dosta igrača, međutim, teško mi je govoriti o nekima od njih jer ih još nismo imali prilike vidjeti na djelu. Preporuke za te igrače su dobre pa očekujem i vjerujem da je klub u tom dijelu odradio posao na kvalitetan način i da su u klubu sasvim sigurno dobro procijenili da se ti igrači mogu uklopiti u igru momčadi. Siguran sam da će ova momčad za nekoliko mjeseci izgledati još bolje. Međutim, kada izgubiš igrače poput Bezjaka ili Tomasova, a nema saznanja o kvalitetama njihovih zamjena, onda imaš osjećaj da je momčad slabija. To moja percepcija kao običnog navijača, a netko tko ima bolji uvid u momčad sigurno ima potpuno drugačiju sliku.

Manja razlika

»Dinamo« je nedvojbeno slabiji za Pjacu i Roga?

– Slažem se. I zbog toga mislim da »Rijeka« ima veće šanse u borbi za naslov prvaka nego prošlih sezona – nastavlja aktualni trener »Orijenta 1919«. – U Maksimiru vrlo pametno rade i pripremaju te mlade igrače za ulazak u prvu momčad »Dinama« kroz igre u »Lokomotivi«. Nama djeluje da su to novi igrači, ali nije to baš tako jer riječ o igračima koji su godinama već u kontroliranom procesu razvoja. »Dinamo« ove sezone igra dobro, dobra su ekipa. »Rijeci« će biti teško, ali razlike u kvaliteti između momčadi su puno manje nego prošle sezone. »Rijeka« je izgubila dosta igrača, ovo je jedna potpuno nova momčad i iskreno se čudim ponekad kako na Rujevici uspiju tako brzo uklopiti nove igrače i složiti dobru momčad. Očito skautska služba u klubu radi jako dobar posao, biraju se dobri igrači, koji se mogu brzo adaptirati na momčad.

Brajković smatra da »Rijeci« ove sezone neće biti problem male utakmice koliko izravni dvoboji s »modrima«.

– »Rijeka« je i prošle sezone pokazala da je uz bok »Dinamu«, međutim jedini problem mogli bi predstavljati izravni sudari. »Rijeka« će većinu utakmica riješiti u svoju korist, neće biti puno ekipa koje će je uspjeti iznenaditi, ali nužno je promjeniti, bilo u taktičkom dijelu ili psihološkoj pripremi, način igre protiv »Dinama«. Sigurno da »Rijeka« u tim izvranim utakmicama s »Dinamom« treba preuzeti više rizika, pokazati više hrabrosti. Još mi je u glavi ona utakmica s »Dinamom« na Rujevici. Završilo je 0:0, a mislim da je trebalo preuzeti malo više rizika. Znam da je to lako reći iz aspekta navijača. I sam sam trener i znam vrlo dobro da neke stvari nisu baš tako jednostavne kao što se nekad čine s tribine. Ali na toj se utakmici moglo preuzeti malo više rizika i dodatno zaprijetiti »Dinamu«. Da ne govorim o utakmicama u Maksimiru gdje »Dinamo« u međusobnim utakmicama iskaže moć. »Rijeka« s druge strane u Splitu, koji je možda i teže gostovanje, već godinama igra na vrhunskoj razini. Mislim da se može poraditi na tom psihološkom dijelu i onda će »Rijeka« biti još izgledniji kandidat za naslov prvaka – tvrdi nekadašnji stoper, sportski direktor i trener juniora »Rijeke«.

(Ne)dokazane vrijednosti

Zoran Ban je puno kritičniji prema onome što su na Rujevici odradili ovoga ljeta u prijelaznom roku.

– Iskreno, malo me iznenadila prodaja Bezjaka i Tomasova. To su bila dva najbitnija igrača prošle sezone, ali i cijele te priče oko napada na naslov prvaka. U klubu najbolje znaju da li su ih morali prodavati ili ne, ali oni su dva dokazana igrača koja su mogla pomoći u borbi s »Dinamom«. Bez njih šanse padaju. Sigurno da u klubu imaju svoju logiku kojom su se vodili kada su ih prodali, ali meni kao navijaču to teško pada. Mislim da »Rijeka« u svojoj svlačionici više nema takvih igrača.

»Rijeka« je dovela dosta igrača koji nisu baš nepoznanice?

– Istina, ali tek treba vidjeti kako će se ti igrači uklopiti – ocjenjuje Ban. – Sve su to dobri igrači, ali ovo su dokazane vrijednosti, a igrači koji su stigli se tek moraju dokazati. Na Rujevici nemaju vremena čekati. Ovo je ipak bila uigrana ekipa koja je odlično krenula u prvenstvo i koja bi sigurno bila prava prijetnja »Dinamu« jer oni su objektivno slabiji nego prošle sezone. Šteta, iako, ponavljam sve ovo ne mora ništa značiti. Prvenstvo je tek počelo i »Rijeka« sigurno ima svoje šanse, tim više nije opterećena nastupom u Europi. Svi znamo koliko navijači željno očekuju naslov, to je jedino što ih može u potpunosti zadovoljiti.

Kek je izgubio igrače koji su odgovarali načinu igre koji je preferirao, a dobio neke koji su nešto drugačijeg profila. Znači li to da će morati mijenjati način igre?

– »Rijeka« je bez Bezjaka i Tomasova slabija, ali će biti druga jer je puno jača od ostalih. Što se načina igre, to je nešto što najbolje zna trener. Mislim da Kek više nema igrače kao što su Bezjak i Tomasov, oni su igrači koji su donosili dubinu, raznovrsnost... Bezjak je koristio svaku polušansu na početku ove sezone. Međutim, klupska politika je odlučila drugačije, možemo se s time slagati ili ne, ali oni koji vode klub vjerojatno znaju zašto su tako postupili. Bitno je da se u takvim situacijama pronađe adekvatna zamjena za otišle igrače. Znam da je dovedeno dosta igrača, međutim, oni se tek moraju dokazati i pokazati da su adekvatne zamjene za one koje su otišli. Daj Bože da se pokažu boljima od Bezjaka i Tomasova – tvrdi Ban, koji se po okončanju igračke karijere bacio u one menadžerske vode baš kao i jedan od njegovih nasljednika u vršku napada riječke momčadi – Boško Balaban.

Modri posao

– »Rijeka« je ovoga ljeta prodala ono što je mogla prodati i evidentno je da su u klubu razmišljali kako napuniti klupsku blagajnu da bi u financijskom smislu mogli mirno odraditi sezonu koja je pred njima. Istodobno su procijenili da je kadar koji imaju dovoljno kvalitetan da se može boriti s »Dinamom« za naslov prvaka. Istina, »Rijeka« i dovela dosta igrača. Meni je Andrijašević vrlo zanimljiv igrač, jako opasan iz drugoga plana. Ima savršenu realizaciju i to je kvalitetan potez. Ne treba zaboraviti ni na igrače poput Mateija i Gavranovića koji su tek sada prošli prave pripreme i pokazat će ove jeseni svoje pravo lice. Ova sezona će pokazati da li su prava pojačanja, a ja vjerujem da jesu – kaže Balaban, koji ne smatra da je »Dinamo« tako puno izgubio na kvaliteti kadra ovoga ljeta kao što to misli šira javnost.

– »Dinamo« je priča za sebe. Oni rade vrhunski posao, stvaraju mlade talente, prezentiraju ih i prodaju za goleme iznose. Stvaraju se pritom nove vrijednosti i za reprezentaciju. »Dinamo« je i bez nekih igrača koji su otišli dovoljno kvalitetan da ostane glavni favorit za osvajanje naslova prvaka. »Rijeka« bi trebala pokušati iskoristiti činjenicu da, za razliku od »Dinama«, ne igra Europu. Sigurno da nastupi u Ligi prvaka donose određeni zamor kod igrača. Na Rujevici se mogu koncentrirati isključivo na prvenstvo, ne moraju se zamarati drugim stvarima. Očekujem da će prvenstvo biti zanimljivo! »Dinamo« će opet promovirati neke nove vrijednosti, »Rijeka« je blizu... – rekao je nekadašnji golgeter »Rijeke« i »Dinama«.