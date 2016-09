VINKOVCI U posljednjim minutama sudačke nadoknade vremena Jure Jerbić je neoprezno startao na Marka Vešovića u vlastitom kaznenom prostoru, a sudac Križarić spasio svojega pomoćnika Conjara riječkih kritika pokazavši na bijelu točku. Austrijanac Gorgon uzeo je zalet, prevario Matkovića, no lopta je od grede otišla iznad gola. Riječani su popadali na travnjak od očaja, iako su bodom učvrstili svoju lidersku poziciju uoči derbija s »Dinamom«. No, malo tko u riječkim redovima može biti zadovoljan tim ishodom.

Riječani su po lanjskom receptu (Koprivnica, Zaprešić, Osijek...), bacili u Bosut dva boda koja su jednostavno morali osvojiti žele li postati ozbiljan konkurent za naslov prvaka. Na stranu brojni promašaji i poništen pogodak Andrijaševića, ovo su jednostavno utakmice koju momčad »Rijekinih« ambicija i kalibra mora dobiti. I zbog osjetne razlike u kvaliteti i zbog činjenice da su ovim bodovima »bijeli« mogli doći u situaciju da eventualnom pobjedom nad »Dinamom« za sedam dana dođu u ranoj fazi prvenstva do osjetnije bodovne prednosti.

Najlakše bi bilo brojne promašaje opravdati odlaskom prvog strijelca Romana Bezjaka uoči stanke. Puno veći problem je u tome što Matjaž Kek tijekom stanke nije ništa mijenjao u načinu igre momčadi koja sada raspolaže nešto drugačijim profilom napadača. »Rijeka« je u Vinkovcima formacijski igrala bez klasičnoga napadača. Gavranoviću je ipak prirođenija uloga druge nego prve špice. »Rijeka« je igrala dobro, stvarala prilike, posebno preko raspoloženih krilinih igrača Vešovića i Mateija, no izostalo je ono zbog čega se nogomet igra – pogoci.

Armada: Nema Zakona jačeg od nas Riječane je u Vinkovcima bodrilo i više od 200 pripadnika Armade, koji ih je bilo dvostruko više nego domaćih Ultrasa. Inače, kiša koja je počela padati krajem prvoga poluvremena prorijedila je tribine, posebno onaj nenatkriveni istok, na kojemu su praktički ostali samo oni najvjerniji navijači domaćih. Armada je u 60. minuti priredila bakljadu kojom je »garnirala« natpis: »Nikad nećete ugasiti strast, nema zakona jačeg od nas«.

Kada nemaš raspoloženog pojedinca (Bezjak), onda moraš u završnicu ulaziti s više igrača što »Rijeka« nije činila, plativši ponovo visoku cijenu vlastitim slabostima i ziheraškom pristupu. Ponekad treba preuzeti malo više rizika i isprovocirati sreću koja nije slučajno naklonjenija »Rijekinim« suparnicima (Inter, Cibalia).

Pojedinačna kvaliteta

Samo izuzetno raspoloženom domaćem vrataru Matkoviću gosti nisu nakon pola sata utakmice stekli barem dva pogotka prednosti. Razlika u pojedinačnoj kvaliteti bila je toliko izražena da je gotovo svaki organiziraniji dolazak nogometaša »Rijeke« nadomak vinkovačkog kaznenog prostora značio veliku opasnost za domaću obranu. Počelo je u 3. minuti kada je Gavranović gurnuo Mišića samoga ispred Matkovića koji je nogom odbio loptu u korner. Deset minuta kasnije Ristovski je centrirao, Gavranović poletio zrakom na drugoj stativi i glavom poslao loptu kraj gola.

U 16. minuti Matei je ostao sam na udarcu u kaznenom prostoru, a lopta zapela u bloku. U 19. minuti ispred Matkovića izašao je Matei na dodavanje Gavranovića, a »Cibalijin« vratar ponovo izašao pobjednikom. Probao je u 21. minuti Gavranović (kraj gola), pa Vešović (25', blok), a onda je u 29. minuti Vešović izašao sam ispred Matkovića koji je osujetio njegov pokušaj loba. Iznad vinkovačkgo stadiona pojavile su se prijeteće munje, no sve to bila je dječja igra za ono što se događalo na »nebu« iznad vinkovačkog kaznenog prostora. Neveri s Kvarnera odolijevao je Matković koji je u 39. minuti krivo procijenio let jedne lopte, sudario se s Mijokovićem, a Gavranović dočekao dar i glavom poslao loptu zamalo kraj nebranjenih vrata.

Imali su i igrači »Cibalije« u prvom poluvremenu svojih svijetlih trenutaka (Tiago 20',Baša 26'), no sve te poluprilike nisu mogle osjetno promjeniti dojam da se do odmora na vinkovačkom travnjaku odigrala rijetko viđena revija riječkih promašaja. I nebo iznad Vinkovaca na kraju je popustilo, pljusak je ispratio igrače u svlačionice.

0 CIBALIA

Matković 8

Tomašević 5,5

Zgrablić 5

Jerbić 5

Šare 5,5

Mijoković 5,5

Tiago 5,5

(63' Grafina) –

Baša 5,5

Vitaić 5,5

M. Mišić 5,5

(85' Cernčević) –

Ugrina 5,5

(77' Muženjak) – 0

RIJEKA

Prskalo –

Ristovski 6,5

Mitrović 6,5

Elez 6,5

Žuta 6,5

Bradarić 6,5

J. Mišić 6,5

(80' Čanađija)–

Vešović 7

Andrijašević 6

(71' Črnic) –

Matei 6

(60' Gorgon) 6

Gavranović 6,5 Strijelci: 1:0 Ohandza (13’-11m), 1:1 Gavranović (24’), 1:2 Bezjak (35’-11m), 1:3 Bezjak (62’), 2:3 Ismajli (66’), 2:4 Andrijašević (79’). Stadion Cibalije. Sudac: Igor Križarić (Čakovec) 6,5. Gledatelja: 1.500. Žuti kartoni: Zgrablić (Cibalia), Vešović, Elez (Rijeka).

Pad u ritmu

Namočeni travnjak je prema očekivanjima ubrzo postao veliki saveznih domaćih. Lopta je u igri Riječana išla sve sporije, »bijeli« su počeli padati u ritmu, samim time više nisu ulazili onako lako u prilike kao do odmora. No, to ne znači da Matković nije imao posla. Upravo suprotno! U 53. minuti nastavio je niz svojih uspješnih obrana u sučeljavanju s gostujućim igračima kada je padom u noge zaustavio Andrijaševićev pokušaj nakon Mateijeva dodavanja. Nakon sat vremena igre Kek je uvođenjem Austrijanca Gorgona pokušao dodatno naglasiti svoje ofenzivne namjere. Vešović je prešao na lijevo krilo, Gorgon zaigrao na desnoj strani. Formacijski se ništa nije mijenjalo i nadalje je puno toga ovisilo o tome koliko brzo će se Gavranović odlijepiti od svojih čuvara i ući u međuprostor, te razigrati igrače na krilnim pozicijama.

U 66. minuti konačno se zatresla vinkovačka mreža, ali s vanjske strane nakon što je Elez zamalo zakasnio na Mišićev ubačaj iz kornera i poslao loptu u malu mrežu. U 69. minuti Zgrablić je u posljednji trenutak uklizao i zaustavio Andrijaševićev udarac, a u 71. minuti sudac Križarić (na asistenciju svojega pomoćnika Conjara) poništio je Andrijaševićev pogodak nakon Mišićeva kornera i na trenutak ujedinio navijače na stadionu u izvikivanju pogrdnih poruka na račun HNS-a. Kako je vrijeme teklo kraju tako su riječki napadi gubili na silini, a pomoćni sudac Dalibor Conjar se sve češće pojavljivao u ulozi posljednjeg čovjeka »Cibalijine« obrane. U 87. minuti i po Riječane kobnoj 94. minuti ni pomoćnik iz Osijeka ništa nije mogao. Prvo je Matković zaustavio Gorgonov udarac, a onda je u samom finišu greda pružila ruku pomoći raspoloženom vinkovačkom vrataru.