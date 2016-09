Nogometaši »Rijeke«, lišeni usluga petorice reprezentativaca (Črnic, Vešović, Šofranac, Ristovski i Žuta), odrađuju mini pripreme za nastavak prvenstva koji »bijelima« donosi tradicionalno neugodno gostovanje u Vinkovcima. Svatko tko malo duže i pozornije prati »Rijekine« izvedbe u HNL-u zna da je taj kutak Slavonije nerijetko znao predstavljati mjesto na kojem su se raspršile riječke ambicije ili bi pak bijela momčad doživjela poraz koji bi izazvao značajne tektonske poremećaju u klubu. »Cibalija« doduše nije bilo dugo u prvoligaškom društvu pa se na Rujevici mogu pohvaliti da su svoje posljednje gostovanje u tom dijelu Hrvatske zaključili minimalnom pobjedom. Upravo je aktualni trener Matjaž Kek svoje prve gostujuće bodove na riječkoj klupi osvojio 16. ožujka 2013. godine u Vinkovcima. Strijelac jedinog pogotka bio je Leon Benko, a jedini preostali igrač iz te generacije koji je još uvijek u klubu je ondašnji vratar, a sada zamjenik sportskog direktora Ivan Mance. Međutim, čak dvojica Kekovih prethodnika platila su visoku cijenu posrtaja u ogledima s »Cibalijom«.

Revija smjena

Elvis Scorija nije te iste sezone, kada je »Rijeka« ostvarila posljednju pobjedu u Vinkovcima, uspio u dvije utakmice svladati »Cibaliju«. U prvom dijelu sezone doživio je visoki poraz (4:1), nakon kojega je buknula afera »ćevap« (Jurica Vranješ otišao je iz kluba), a u drugom susretu (te sezone se igralo trokružnim sistemom), odigrao je 0:0 na Kantridi te je bio prisiljen prepustiti svoje mjesto sportskom direktoru Srećku Juričiću (vodio je utakmicu u Puli), odnosno Matjažu Keku. Scoria je pak sezonu ranije naslijedio Dragana Skočića za kormilom »bijelih« i to upravo nakon visokog poraza u Vinkovcima tri kola prije kraja prvenstva. »Rijeka« je tim porazom uletjela u drugoligaški vrtlog, a sadašnji predsjednik Damir Mišković smjenom trenera uspio izazvati određeni efekt. »Bijeli« su u preostala dva kola osvojili četiri boda i spasili se od direktnog ispadanja u niži rang.

Gostovanje u Vinkovcima po dobrome neće pamtiti ni Nenad Gračan za svojega posljednjeg mandata na riječkoj klupi. Gračanova momčad krenula je senzacionalno dobro u sezonu 2010./11., ostvarila je čak pet pobjeda i remi u prvih šest kola, pobjednički prošla i kroz Maksimir. A onda je »Rijeka« otputovala u Vinkovce i uz pomoć kardinalnih pogrešaka suca Mlinara doživjela težak poraz (4:1). Iako su »bijeli« i nakon tog poraza ostali prvi, u Vinkovcima je momčad, koja je mnoge podsjetila na nezaboravnu 1999. godinu, počela gubiti dah u borbi za sam vrh ljestvice. Za razliku od svih navedenih utakmica, razlika u kvaliteti igrača između aktualnih momčadi »Cibalije« i »Rijeke« ipak su ovoga puta osjetno na strani riječke momčadi. »Bijeli« uživaju status apsolutnih favorita i sve osim pobjede gostiju predstavljalo bi veliko iznenađenje.

Stanko Mršić, HNL trener s najdužim stažom, u svojem kadru nema niti jednog igrača koji bi našao svoje mjesto u Kekovu bogatu igračkom sastavu. Uostalom, to pokazuju rezultati.

Bez pobjede

»Cibalija« nakon sedam kola još uvijek ne zna za pobjedu, a primila je najviše, čak 15 golova. Dobrodošao podatak za novi riječki napad, koji će doživjeti nužne promjene nakon odlaska slovenskog reprezentativca Romana Bezjaka. Gostovanje u Vinkovcima dobiva na težini ako se uzmu u obzir još dvije činjenice. Prva je da »Rijeka« u posljednje vrijeme nije baš tako uvjerljiva u utakmicama neposredno nakon reprezentativnih stanki, a druga je ta da nakon utakmice s »Cibalijom« na Rujevicu dolazi izravni konkurent za prvo mjesto – »Dinamo«. »Rijeka« u preostale četiri utakmice, do nove reprezentativne stanke početkom listopada, igra još u Puli, te doma protiv »Splita«. Upravo bi te četiri utakmice mogle biti ključne u riječkim nastojanjima da, kao i prošle jeseni, namaknu određeni bodovni kredit na vrhu ljestvice sredinom prvoga dijela prvenstva. Ne treba smetnuti s uma da »Dinamu« osim gostovanja na Rujevici predstoje ogledi s »Hajdukom« i »Osijekom«, a u tom razdoblju očekuju ga i prvi nastupi u Ligi prvaka. Sve to moglo bi »bijelima« otvoriti priliku za osjetniji bodovni bijeg. Uzme li se sve to u obzir, na vinkovačko gostovanje moglo bi se gledati kao na ključnu jesensku postaju za realizaciju onih najviših riječkih ambicija.