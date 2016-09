Igrači »Rijeke«, a dosta ih je iz tog vremena, su vjerujem shvatili da na prošlosezonskom primjeru u nogometu kao i u životu ne treba čekati da se neke stvari dogode same od sebe – kaže Nenad Gračan

Nenad Gračan jedan je od rijetkih trenera »Rijeke« koji se mogu pohvaliti da je pobjeđivao »modre« u borbi za prvenstvene bodove u Maksimiru i na Kantridi (uspjelo je to još jedino Ivanu Kataliniću). Jedini je koji je dvaput s »Rijekom« dobio »Dinamo« u Maksimiru i na Kantridi te jedini koji je istodobno gubio derbije pod legendarnim stijenama na klupi »modrih«. Sjeća se »Doktor« i onih rijetkih pobjeda »Rijeke« u Maksimiru za lige bivše države i onog gotovo 30-godišnjeg niza nepobjedivosti »Rijeke« pred svojim navijačima u ogledu s »Dinamom«. Godine lete...

– Možda najviše pamtim onu sezonu kada smo se borili za prvaka, kada smo prvo izgubili u Maksimiru 3:0, a onda u »play off-u« slavili s 1:0... – prisjeća se aktualni izbornik U-21 reprezentacije i nekada vrsni plemeniti veznjak, kojemu je vjerojatno posebno draga ona posljednja pobjeda u Maksimiru kada je »Rijeka« slavila s 2:1, iako je bila potpuni autsajder. Bila su to teška vremena kada je predsjednik Ivan Turčić doslovno iz kućnoga budžeta donosio novac za plaće, a trener »Rijeke« pripremao momčad za utakmicu s »Dinamom« na šmričkom kamenjaru, po buri, kiši i snijegu.

Lijepe uspomene

– Bilo je to prije šest godina, lijepa sjećanja... – nastavlja Gračan. – Naravno da svaki igrač ili trener pokušava sve kako bi ostvario pobjedu, a posebno u takvim utakmicama protiv velikih rivala gdje ti motiva u principu ne nedostaje. Ono što je vrlo bitno u svemu tome je da svaki igrač zna što takva utakmica nosi. Pogotovo u ovom trenutku – »Rijeci«.

Razlike između momčadi u kvaliteti igrača i uvjetima za rad više nisu tako naglašene.

– Sigurno da su manje razlike, a onda je normalno i da su očekivanja veća. »Rijeka« je zaista momčad koja djeluje kompaktno, disciplinirano, što je prvi preduvjet da bi se ostvarili željeni rezultati.

Jedino što možda nedostaje da bi se derbi u sportskom smislu dočekao u idiličnom stanju jest pobjeda u Vinkovcima prošle nedjelje.

– Mislim da bi to onda bio pravi derbi gledano iz riječkoga kuta, a vjerojatno i »Dinamovog« s obzirom na to bodovnu razliku koja bi u tom trenutku vladala. Bez obzira na neodlučni rezultat, a s obzirom na situaciju u kojoj se klubovi nalaze, »Rijeka« može optimističnije gledati na derbi nego »Dinamo«.

Lyon

»Modrima« je otegotna okolnost utakmica u Lyonu i dva uzastopna poraza.

– Kada se u Maksimiru odigra nerješeno već je alarmantno, a kamoli kada se izgubi protiv »Osijeka« i »Lyona«. Pred njima je treća utakmica u nizu koja neće biti jednostavnija. »Dinamo« će morati zaigrati puno bolje i odgovornije nego u posljednjim utakmicama.

Navijači već mjesecima u ćakulama pokušavaju pronaći odgovor tko je na igračkom planu više dobio tijekom ljetnog prijelaznog roka: »Dinamo« ili »Rijeka«.

– »Dinamo« je sigurno dosta izgubio odlaskom igrača koji su bili nositelji igre prošle sezone i mogli svojim potezima rješavati utakmice. Traže se, ima i promjene sustava, ozljeda... S druge strane odlazak Bezjaka bi mogao utjecati na igru »Rijeke«, ali ne na kvalitetu igrača u napadu. Jedno je kada imaš Bezjaka u špici, a drugo kada imaš druge igrače koji su po svojim karakteristikama dosta različiti. Mislim da to može biti problemčić, no što se svega drugoga »Rijeka« se dobro izduplirala na svim pozicijama.

Različiti treneri

Zlatko Kranjčar i Matjaž Kek su treneri različitih pogleda na nogomet. Može li Cicin otvoreni gard biti Kekov veliki saveznik?

– »Rijeka« voli prostor, kada suparnička momčad izađe... »Rijeka« ne voli kada se netko zatvori, stane iza lopte pa usporava protok... Bez obzira na način igre jednih ili drugih ovo je ipak drugačija utakmica. To je utakmica u kojoj svatko gleda da u prvom redu ne primi pogodak, a da ga pokuša zabiti. Ne vjerujem da će se bilo tko u tom smislu otvoriti, da će se previše gubiti raspored jer bi to moglo biti pogubno za momčad koja to napravi. Uvijek momčad koja iskoristi grešku i uđe u prednost može djelovati puno bolje i opasnije.

Ovo je prvi od četiri izravna ogleda »Rijeke« i »Dinama«. Koliko ishod ove utakmice može ostaviti traga na konačan epilog utrke za prvaka?

– Prerano je govoriti o tome. Sigurno da uspjeh može utjecati i dati jednu sigurnost momčadi koja pobjeđuje. S obzirom na to da favoriti povremeno kiksaju, ishod derbija može imati puno veći utjecaj na taj psihološki dio, nego na bodovni saldo.

»Rijeka« pobjedom može pobjeći na četiri boda ispred »Dinama«, koliko je ispustila prošle jeseni. To iskustvo borbe za vrh sigurno će predstavljati značajan adut.

– Igrači »Rijeke«, a dosta ih je iz tog vremena, su vjerujem shvatili da u nogometu, kao i u životu, ne treba čekati da se neke stvari dogode same od sebe – rekao je Gračan.