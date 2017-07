RIJEKA Počelo je odbrojavanje na Rujevici! Ne samo kada je u pitanju nova sezona i prvi europski ogled protiv velškog (The New Saints) ili prvaka Gibraltara (Europa) za devet dana, već i »porinuća« nove tribine na stadionu HNK »Rijeke« na Rujevici. I prije posljednjeg kola prošloga prvenstva na Rujevici je zabrujala mehanizacija GP Krka, počeli su iskopi na sjevernom dijelu stadiona, iza gola – u pravcu Pehlina.

U klubu nisu željeli ništa riskirati i svoje navijače dovesti u situaciju u slučaju da momčad prvi put u povijesti kluba izbori »play off« ili skupnu fazu Lige prvaka, odnosno ponovi uspjeh plasmanom u play off i skupine Europske lige, mora svoje domaće utakmice igrati u Maksimiru ili na Poljudu. Odlučili su uložiti otprilike dva milijuna eura i ispuniti osnovni UEFA-in zahtjev: sagraditi dodatnu tribinu za nešto više od dvije tisuće mjesta te ukupni kapacitet stadiona povećati na preko 8000 mjesta, što je donja granica za dobivanje dozvole za igranje play off-a Lige prvaka i Europske lige, odnosno skupne faze tih natjecanja.

Radovi na izgradnji sjeverne tribine, koja će od ove sezone biti domicilna tribina pripadnika Armade, počeli su prije kraja proteklog prvenstva, a trebali bi se završiti do kraja srpnja, odnosno početka kolovoza.

Semafor na jugu

Iako nitko ne može jamčiti točne datume dovršetka tog zahtjevnog posla, na Rujevici se nadaju da će na utakmici trećega pretkola Lige prvaka momčad prema pobjedi gurati huk od nešto više od dvije tisuće pripadnika Armade smještenih na tribini iza sjevernog gola. Posebno ako voljom ždrijeba uzvrat bude u Rijeci (1. ili 2. kolovoza).

Naš list prvi objavljuje fotografije Rujevice iz ptičije perspektive na temelju kojih je moguće nazrijeti novu tribinu i novi izgled stadiona na kojem će Riječani braniti duplu krunu i napasti skupne faze europskih kup natjecanja. U posljednjih mjesec dana odrađeni su oni najteži građevinski radovi na iskopu brda iza sjevernog gola te postavljeni temelji na koje su se počeli slagati gotovi betonski montažni elementi. Za desetak danas svi modularni elementi, koji se svakodnevno dovoze na Rujevicu iz proizvodnih pogona GP Krka (riječ je o elementima koji su već upotrebljavani za istočnu tribinu), trebali bi biti posloženi na svoje mjesto, a tribina poprimiti svoj konačan vizualni indetitet.

Tu posao neće biti završen jer slijedi postavljane stolica (šarene kao na istoku), ograde, zaštitnih mreža te montažnih sanitarnih čvorova i prostora za osvježenje na plato iznad tribine (kao u podnožju istoka). Naime, specifičnost sjeverne tribine je da će se na nju ulaziti s gornje strane za razliku od zapada (sa sredine), odnosno istoka (s donje strane). To znači da na tribini neće biti »rupa«, što je korisna informacija pripadnicima Armade, posebno onom dijelu koji je zadužen za izradu koreografija. Nije nebitna informacija ni da će tribina zbog svojeg položaja biti manje izložena buri nego, primjerice, istočna tribina. U tijeku je i probijanje prilaznog koridora koji će voditi isključio iz smjera zapada, te premještaj velikog LED semafora na konstrukciju iznad gostujuće – južne tribine.

Sve bliže Kantridi

Točan kapacitet sjeverne tribine bit će poznat kada se postave sve stolice, no prema nekim grubim proračunima riječ je o brojci koja će se kretati između 2050 i 2100 mjesta. Ukupno gledajući, to znači da će kapacitet tribina rujevičkog kompleksa dosegnuti brojku od nešto više od 8100 mjesta. Trenutno je na stadionu točno 6039 stolica računajući i VIP lože! Pedesetak stolica (na zapadu) vjerojatno će za utakmice »play offa«, odnosno skupnih faza EL ili LP, biti uklonjeno kako bi se postavile platforme za TV kamere. UEFA, naime, ima posebne zahtjeve kada je u pitanju TV produkcija, kao što će se u samom okruženju stadiona morati osigurati dodatni prostor (šatori) za vozila TV produkcije, novinare, VIP... To nije novost, već nešto čemu čemu pribjegavaju i drugi klubovi u takvim situacijama. Riječani su, primjerice, imali prilike na to naići u Lyonu, gdje je kompletan press centar bio smješten u veliki šator na parkiralištu kraj stadiona. Osim toga, i na Kantridi je svojevremeno na taj način bio organiziran rad novinara.

Kada se usporedi kapacitet tribina s kojim će izgradnjom sjeverne tribine raspolagati Rujevica i onaj s Kantride dolazi se do zanimljivih brojki. Naime, Kantrida je mogla primiti točno 10149 navijača, no od te brojke treba oduzeti 600 mjesta koja je »pojela« tampon zona između gostujućeg kaveza (550 navijača) i domaćih gledatelja na istoku. U prodaju se, dakle, moglo pustiti maksimalno 9.500 ulaznica ili oko 1400 ulaznica manje nego što će to biti slučaj na Rujevici koja s druge strane nudi veći komfor gledateljima, a zahvaljujući blizini i kvaliteti terena i bitno drugačiji doživljaj nogometa nego što je to bio slučaj na stadionu podno legendarnih stijena.