Uvjerljiva pobjeda nad »Dinamom« u navijača »Rijeke« dodatno je aktualizirala slatke misli i pitanja: Mogu li »bijeli« izdržati do kraja, mogu li ostvariti ono što sanjaju generacije i generacije navijača »Rijeke«? Odgovori će na pasti na travnjaku, krajem proljeća iduće godine u vjerojatno nikad zanimljivijem finišu HNL-a. Do tada se na Rujevici moraju fokusirati na etapne ciljeve. Jedan od njih je – zimska stanka. Iako ovo nije prvi put da su »bijeli« u borbi za naslov prvaka i da uživaju određenu bodovnu prednost na čelu poretka, nikada u svojoj povijesti »Rijeka« nije dočekala novu kalendarsku godinu na čelu prvoligaške ljestvice.

»Rijeka« nikada nije bila jesenski prvak iako je u nekoliko navrata bila blizu. Recimo, prošle sezone su Riječani u jednom trenutku uživali četiri koraka prednosti nad »Dinamom«, ali su onda ušli u seriju remija i morali se zadovoljiti s time da su na zimski odmor otišli s dva boda zaostatka od lidera iz Maksimira. Iako je do kraja prvoga prvenstvenog »poluvremena« ostao još puno utakmica, lakoća kojom su »bijeli« dobili »Dinamo« prošle nedjelje sugerira da je možda baš ova sezona ta u kojoj je jedna generacija nogometaša »Rijeke« sazrela za dodatni iskorak i u stanju svojim navijačima zasladiti Božićno-novogodišnje praznike prvim mjestom. U takve lijepe želje uklapa se i raspored koji se otvara momčadi Matjaža Keka do kraja prosinca.

Raspored 1. Rijeka 23 SPLIT, Istra 1961, OSIJEK, INTER, Lokomotiva, HAJDUK, Slaven Belupo, CIBALIA, Dinamo, Split, ISTRA 1961 2. Osijek 22 ISTRA 1961, INTER, Rijeka, LOKOMOTIVA, Hajduk, S. BELUPO, Cibalia, DINAMO, Split, Istra 1961, Inter 3. Dinamo 19 Lokomotiva, HAJDUK, Slaven Belupo, CIBALIA, Inter, Split, ISTRA 1961, Osijek, RIJEKA, LOKOMOTIVA, Hajduk

Rujevički travnjak

Površni pregled utakmica koje su pred nogometašima »Rijeke« i njihovim izravnim konkurentima, »Dinamom« i »Osijekom«, sugerira da »bijeli« imaju najpovoljniji raspored do zimske pauze. Naravno da to ne mora biti presudno, ali sigurno je da je, recimo, puno lakše neke utakmice igrati pred svojim navijačima nego u gostima, a posebno kada obilne kiše počnu natapati hrvatske nogometne travnjake. Igranje na rujevičkom tepihu je u tom kontekstu velika prednost domaćina. »Bijeli« u preostalih 11 kola u 2016. godini igraju čak šest utakmica na Rujevici, odnosno jednu manje u gostima, za razliku od »Osijeka« i »Dinama« koji imaju obrnutu situaciju. Kada se uzmu u obzir međusobni ogledi, »bijeli« pred svojim navijačima dočekuju »Osijek« i »Hajduk«, a moraju u Maksimir. »Dinamo« do pauze mora odraditi čak četiri derbija. Dva s »Hajdukom«, na Poljudu i u Maksimiru, jedan s »Rijekom« pred svojim navijačima, a moraju i u Gradski vrt.

Osječanima je naizgled najteže u tom dijelu jer dočekuju jedino »Dinamo« u svojem dvorištu, a moraju na Rujevicu i Poljud. Netko će, naravno, s punim pravom reći da ishodi derbija ne moraju nužno utjecati na konačan rasplet, uostalom to se vidjelo na primjeru »Rijeke« prošle sezone kada je dobivala izravne konkurente, a gubila bodove u malim utakmicama. No, s druge strane, elementarna matematika sugerira da su upravo derbiji velika prilika za napraviti određeni bodovni bijeg kao što je to uspjelo igračima »Rijeke« posljednjom pobjedom nad »Dinamom«.

Kako ostati na prvom mjestu? MALE UTAKMICE Zvuči izlizano, ali ne kaže se zalud da se naslovi osvajaju u tkz. malim utakmicama. »Rijeka« je ove sezone prosula četiri boda u Zaprešiću i Vinkovcima, a prošle sezone čak 20 bodova u ogledima s ekipama iz donjega doma. »Rijeka« je pokazama mišiće »Dinamu«, no mora i ostatku HNL društva. MERCATO Bitno je da ove zime momčad »Rijeke« ne izgubi svoje vitalne dijelove. U zimi je uvijek teže nadomjestiti one igrače koji eventualno napuste klub. Štoviše, bilo bi zgodno pojačati momčadi na nekoj od poziciji ukoliko se ukaže potreba za tim. EFEKT TREĆE MOMČADI Za »Rijeku« je bitno da se utrka za prvim mjesto ne pretvori u »ples u dvoje«. Poželjan je efekt treće momčadi koja bi se zadržala u borbi za vrh i »Dinamu« otkinula pokoji bod u izvranim sudarima. Lani je to jedno vrijeme bio »Hajduk«, a sada »Osijek«.

Pulsko gostovanje

Ako se izuzme gostovanje u Maksimiru, nema gostovanja na kojem bi ova momčad »Rijeke« trebala strepiti od onoga najgorega. Naravno da neće biti lako u Puli gdje Riječane čekaju preporođeni »zeleno žuti«, neće sigurno biti lako ni na gostovanju kod »Lokomotive« pa ni u tradicionalno neugodnoj Koprivnici, no sve su to gostovanja koja je ova momčad u stanju odraditi na najvišoj mogućoj razini. »Split«, »Inter«, »Istra 1961«, »Cibalia«, pa i »Hajduk« kod kuće ne bi smjeli predstavljati neprelaznu prepreku u nastojanjima da se zadrži prvo mjesto.

Osim gostovanja u Maksimiru, sigurno je da će domaći ogled s »Osijekom« predstavljati najveće jesensko iskušenje. Nitko, naravno, ne očekuje da Riječani u 11 idućih utakmica sakupe 33 boda, prirodno je da će biti nekih kikseva, ali, s druge strane, »Rijeka« ima četiri boda prednosti (nad Dinamom). Osim toga, ni »Osijek«, koji će jesen zaključiti s tri uzastopna gostovanja, a ni »Dinamo«, opterećen nastupom u Ligi prvaka i brojnim unutarnjim poremećajima, neće sigurno biti imun na neka neplanirana posrnuća. Kada se sve to uzme u obzir, dojam je da je »Rijeci« širom otvoren put prema jesenskoj tituli, da nikad bliže nije cilj kojega desetljećima već priželjkuju riječki navijači.