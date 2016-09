RIJEKA Matjaž Kek u dobrom raspoloženju dočekuje još jedan derbi s »Dinamom« koji bi mogao utjecati na rasplet borbe za naslov prvaka. Za razliku od prijašnjih sudara mariborski stručnjak na riječkoj klupi prvi puta u utakmicu s »modrima« ulazi s pozicije lidera prvenstva.

– Prije svega izuzetno se veselim utakmici koja je pred nama i ogledu s jednom ekipom koja igra Ligu prvaka, koja dominira hrvatskim nogometom – započeo je Kek. – Utakmica je dovoljno izazovna da napravimo sve i da pokažemo sve što možemo u ovom trenutku, te da dođemo do svog cilja, a to je pozitivan rezultat. Što se ekipe tiče nisu trenirali Maleš, Čanađija i Matei. Sačekat ćemo posljednji trening da vidimo u kojem sastavu ćemo zaigrati.

»Rijeka« prvi put nakon 1999. godine dočekuje »Dinamo« s prve pozicije na ljestvici?

– Normalno da nas to veseli, normalno da ta pozicija na ljestvici pokazuje da smo nešto dobro napravili ove sezone. Privilegij je biti sudionik derbija. To sam rekao igračima i to moramo iskoristi, ali ne s nekim pritiskom, već željom i motivom da dođemo do svojega cilja – pozitivnog rezultata.

Fokus na sebe

Može li utakmica u Lyonu i visoki poraz »Dinama« biti određeni pokazatelj uoči derbija?

– Može biti pokazatelj, ali isto tako i »Dinamova« utakmica u Splitu. Derbi je utakmica sama za sebe. Naravno da uvijek možeš nešto predvidjeti, ali više se bavimo svojim stvarima i razgovaramo o sebi. Naravno da pratimo i protivnika, ali nije to nešto jako značajno. Možda čak imamo više motiva za njih nakon svega što se događalo.

»Modri« dolaze na Rujevicu nakon dva uzastopna poraza koji su sigurno ostavili traga na »Dinamovoj« momčadi?

– Ne bih volio puno pričati o njima. Imaju problema, ali imamo i mi. Fokusirao bih se na nas, a na nama je da napravimo sve da se ta njihova serija prolongira, a naša nastavi. Ima puno izazova za jednu kvalitetnu utakmicu i pravu atmosferu. Naravno da će biti žara i agresije. Takav je derbi. Želio bih da ta poruka koja se pojavila u medijima da »Dinamo« ne smije izgubiti ne ide u nekom drugom smjeru. Zanima nas naša kvaliteta i da mi budemo pravi na travnjaku.

Kako gledate na nedjeljni derbi u kontekstu onoga prošloga koji je završio bez pobjednika i kroz prizmu brojnih promjena u obje momčadi ovoga ljeta?

– Derbi je uvijek derbi. Rana je faza prvenstva. Kliše bi bilo reći da bodovi protiv »Dinama« vrijede kao i protiv »Cibalije«. Spremni smo napraviti sve da dođemo do cilja.

Mamić i Kranjčar

Ali, nije isto igrati protiv »Dinama« kada je na njegovoj klupi Zoran Mamić ili novi trener Zlatko Kranjčar koji ima nešto drugačiju nogometnu filozofiju?

– Kranjčar je trener s puno iskustva, dugo je u nogometu i njegov način vođenja i treniranja momčadi je nešto što je obilježilo njegovu karijeru. Jesmo li isti ili različiti tipovi trenera stvar je novinarske procjene. Sigurno ćemo ostati kod svega onoga dobroga što smo napravili ove sezone, a pokušat ćemo biti još bolji s više koncentracije, posebno kada znaš da protiv »Dinama« nećeš imati 10 šansi. Moramo tu biti još odlučniji i s više koncentracije. Što se same igre tiče vidjeli ste posljednjih dana na malim ekranima i sami što Europa traži: agresiju, pritisak na loptu i brzu transformaciju.

Poznata je alternativa za Maleša, no kako gledate na mogući izostanak Mateija?

– Sačekajmo još malo. Vidjet ćemo što će biti na posljednjim treninzima. Njega u kontinuitetu smeta aduktor. Sve smo napravili da bismo došli do izvora tog problema, da bismo to otklonili. Očekujem da Matei u kontinutetu digne kvalitetu naše igre, uostalom zato je i doveden. Međutim, redovno se žali na aduktor, trenira neko vrijeme pa onda pauzira. To te, naravno, ne može dovesti do prave forme. Moramo riješiti izvor tih njegovih problema.

Za razliku od Čanađije, Mateija i Maleša vaš stari znanac pomoćni sudac Conjar je zdrav i u formi?

– Prezdrav je neki puta! Ali, ne bih htio da to bude tema. Tražit ću sigurno od igrača izuzetno korektno ponašanje, da ne izlijeću s nekim stvarima. Pričao sam s Vešovićem oko nekih stvari koje su se dogodile u Vinkovcima. Tenzije i neke stvari moraš svojim ponašanjem znati prevagnuti na svoju stranu, a ne da ti spuštaju koncentraciju. Tko je delegirao suce neka i preuzme odgovornost za njih.

Treba biti kritike

Razmišljate li o nekim promjenama u momčadi, a na tragu vaše izjave u Vinkovcima gdje ste prozvali dio igrača za neadekvatno zalaganje?

– U našem poslu treba biti kritike. Otvoreno sam razgovarao s igračima i veseli me otvoreni dijalog. Možda je preteško reći da sam prozvao igrače, a to sam igračima i objasnio. Razmišljao sam o promjenama u sastavu i još uvijek razmišljam. Treba prvo vidjeti što će biti s igračima koji su ozlijeđeni. Gorgon? On se malo zasitio, pojavio se umor jer je puno trenirao, ali pokazao je veliku želju na treningu i prva je alternativa ako Matei ne bude mogao igrati. Sačekat ću do samoga kraja da vidimo kakva će biti situacija s načetim igračima jer za derbi nam trebaju samo sto posto spremni. Kod Mateija me brine stalni pritisak aduktora, manje treniranja i stalne terapije. Čanađija će vjerujem biti OK, ali on je takav karakter. Možda će mu trebati malo odmora bez priprema. Maleš dugo nije igrao i kod njega je možda najveći upitnik.

Koliko mislite da bi ishod derbija mogao utjecati na epilog borbe za naslov prvaka?

– Rana je faza prvenstva, ali ih psihološkog stajališta sigurno da rezultat ove utakmice može utjecati. Respektiramo »Dinamo«, ali puna Rujevica i jedna kvalitetna predstava nas može dovesti do cilja. Prvenstvo je do sada pokazalo da možeš kod svakog izgubiti. Liga je dosta izjednačena i jedan trenutak dekoncentracije, lošije reakcije, odnosi bodove na svakom terenu, protiv svakog suparnika. Derbi je taj koji nosi veliku psihološku stabilnost, a to onda donosi prednost.

Ova jesen neodoljivo podsjeća na prošlu, uz jednu bitnu razliku: sada je u borbi za vrh treća momčad – »Osijek«?

– Ne možeš negirati osječkih 19 bodova, ali tu su i »Hajduk«, doći će i »Lokomotiva«. Prvenstvo će biti zanimljivo, ali 'ajmo se fokusirati na prvu iduću utakmicu pa ćemo vidjeti na kraju gdje smo stigli – kaže trener »bijelih«.