RIJEKA - Mario Gavranović postigao je svoj peti prvenstveni pogodak u utakmici koja će se između ostaloga pamtiti po tome da je švicarski reprezentativac hrvatskih korijena zatresao mrežu u 17. sekundi utakmice. HNL kroničari zabilježili su da su brži od Gavranovića bili Edin Šaranović, koji je 2004. godine zabio u 10. sekundi za »Kamen Ingrad« protiv »Intera«, zatim Mato Jajalo, koji je u 12. sekundi matirao »Zagreb« igrajući za »Slaven Belupo« 2007. godine, te Jean Kouassi, koji je 2014. godine postigao pogodak u 15. sekundi utakmice igrajući za »Hajduk« protiv »Lokomotive«.

– Od početka utakmice pokazali smo da želimo da bodovi ostanu u Rijeci – započeo je Gavranović. – Držali smo dosta visoki pritisak na obranu »Dinama«. Već u prvom poluvremenu uspjeli smo im u nekoliko navrata oduzeti loptu na njihovoj polovici i odjuriti u kontre. Mislim da je pobjeda potpuno zaslužena i da smo čak mogli postići još koji pogodak.

Jeste li ikada u karijeri postigli tako rano pogodak. Semafor je pokazivao da ste zatresli mrežu u 17. sekundi?

– Ne, nikada nisam tako rano zabio. Zapravo, gol se izrodio iz ničega, iz jedne duge lopte. Vešović je izašao sam pred golmana, uslijedile su dvije vezane pogreške njihova vratara. Ja sam vjerovao u tu situaciju, da će vratar ispustiti loptu i odjednom mi se našla ispred nogu, a ispred mene je bio prazan gol. Naravno da je nakon tog ranog gola bilo puno lakše. Na krilima tog pogotka smo kasnije lakše igrali.

Vešović i Gorgon

Spomenuli ste Vešovića koji je zaslužio epitet junaka derbija?

– U posljednje vrijeme se diže u formi. Drago mi je da je postigao pogodak jer već neko vrijeme se nalazi u prilikama, a sada je uspio dati važne golove. Odigrao je jako dobru utakmicu. Nadam se da će svi nastaviti igrati na razini na kojoj igramo u posljednje vrijeme.

Protiv »Dinama« je »eksplodirao« i treći dio napadačkog trozubca, Austrijanac Alexandar Gorgon?

– Polako ulazi u naš ritam i mentalitet igre koji mi igramo: dosta visoki presing. Teško se na to naviknuti. Možda nije još sto posto spreman i sigurno da će s utakmicama i to doći. Pokazuje zbog čega su ga ljudi iz kluba doveli. Odigrao je vrlo solidnu utakmicu ne samo prema naprijed, nego i prema nazad. Siguran sam da će nastaviti na takvoj razini.

I vama je trebalo dosta vremena da se počnete prilagođavati na specifičan način igre koji prakticira trener Matjaž Kek?

– Već sam neko vrijeme ovdje i potpuno sam spreman, znam kako želimo igrati i kako trebamo funkcionirati. Trebamo nastaviti gajiti igru koju prezentiramo.

Tumačite li visoku pobjedu nad »Dinamom« samo svojom odličnom partijom ili je tome kumovalo i neprepoznatljivo izdanje »modrih«?

– Izgledali su dosta umorno. Možda ih je ta utakmica u Lyonu dosta iscrpila. Mi im od početka utakmice nismo dopustili da igraju. Iskreno, ne sjećam se da su u prvom poluvremenu uspjeli prenijeti loptu preko centra, preko bokova ili kroz sredinu. Gdje god je lopta došla, mi smo ih naprijed stigli zatvoriti da im pas ne bude miran i zbog toga nam je bilo lakše doći do lopte. Nama je pas bio dosta miran. Svaki put smo našli rješenje, svaki put su oni morali trčati za nama. Upravo zbog toga su se oni puno više umorili od nas. To je bio ključ zbog kojega smo izgledali dosta moćno. Neovisno o svemu tome, ova utakmica je vrijedila tri boda. Nastavljamo dalje, ne smijemo pomisliti da smo uradili tko zna što. Dobili smo važan derbi, a sve to treba potvrditi prvo u Kupu, a potom i u idućoj prvenstvenoj utakmici.

Dobra statistika

Ali, nije baš svakidašnje dobiti izravnog rivala u borbi za vrh na ovako impresivan način?

– Najviše me veseli što su suigrači uvidjeli da se mogu ravnopravno nositi s »Dinamom«, da se ne moraju bojati, da imamo moć. Kada su svi na sto posto kao u nedjelju, onda smo jako dobra ekipa, djelujemo jako dobro. Važno je da svatko od nas to ima u glavi i da smo svjesni da možemo u svakom trenutku riješiti utakmicu. Pa i kada nam ide slabije. Sigurno da vrijediš kada tako lako dobiješ momčad koja je godinama prvak i koja igra Ligu prvaku.

Danas put Đakova Nogometaši »Rijeke« neće imati puno vremena za uživanje u velikoj pobjedi nad »Dinamom«. »Bijeli« su jučer na Rujevici odradili uobičajeno regeneracijski trening, a već danas kreću put Đakova gdje ih u srijedu od 15.30 sati očekuje utakmica šesnaestine finala Kupa Hrvatske protiv trećeligaša »Đakovo Croatije«.

Je li ova pobjeda odjeknula i u Švicarskoj?

– Dobio sam dosta poruka i poziva što me jako veseli. Nadam se da je barem malo dirnula sve one koji odlučuju o sazivu reprezentacije. Nadam se da ću ubuduće postati ponovo tema za reprezentaciju Švicarske. Jako sam zadovoljan kako se osjećam fizički, moja statistika je jako dobra. Pokušat ću tako nastaviti.

Sutra vas već očekuje utakmica u Kupu Hrvatska koja može biti nezgodna, a posebno nakon ovako velikih pobjeda?

– Trebamo što prije smiriti glave, jer poslije ovako dobre pobjede ne smijemo si dozvoliti da napravimo neke gluposti. Moramo od prve minute biti maksimalno koncentrirani. Atmosfera sigurno neće biti kao što je bila na Rujevici protiv »Dinama«. U Đakovu moramo biti maksimalno koncentrirani.

Postajete najdragocjenija lovina u HR nogometu?

– Naravno da je najteže ostati na vrhu. Protiv nas se većina ekipa zatvori, stane iza lopte. Međutim, ne bojim se jer smo u većini utakmica ove sezone stvarali dosta prilika. Bitno je samo da budemo koncentrirani kako bismo te šanse i iskoristili – rekao je Gavranović.