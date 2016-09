RIJEKA »Dinamo« uoči »Dinama«. To ime je nekada nosila vinkovačka »Cibalia«, povratnik u društvo najboljih hrvatskih momčadi, koji dočekuje »bijele« bez pobjede u sedam kola. Zakon velikih brojki kaže da se i Vinkovčanima mora negdje otvoriti, no »Rijeka« je ove sezone uglavnom nemilosrdna prema svojim suparnicima. Riječani još ne znaju za poraz ove sezone, a jedino su Zaprešićani uspjeli do sada otkinuti dva boda u sudaru s momčadi koja je u stanku uplovila s pozicije lidera, ali bodovno poravnata s idućim gostom Rujevice – »Dinamom«. Matjaž Kek dovoljno je dugo za kormilom »bijelih« (uskoro će dostići Joška Skoblara i postati najdugovječniji trener u povijesti kluba), da zna s kolikim se nestrpljenjem među navijačima očekuje veliki derbi s »modrima«. No, prvi sudar s izravnim konkurentom zahtjeva i odgovarajuću predigru. »Rijeka« i zbog te utakmice mora nastaviti svoj pobjednički niz u gradu kraj Bosuta.

– Vjerojatno ću se ponoviti kada kažem da nas očekuje još jedno teško gostovanje – započeo je Kek. – Svaka utakmica iziskuje puno koncentracije i veliki angažman. Dosta se tijekom stanke priča o tome kako u posljednje vrijeme nismo dobro ulazili u nastavke prvenstva. Međutim, mi smo kvalitetno radili i napravili sve što smo mogli. Reprezentativci su se vratili više manje zdravi. Probali smo u punom sastavu kroz tri, četiri treninga pripremiti ekipu da bude onakva kakvu bi je svi željeli. Suparnik koji nas čeka ima premalo bodova s obzirom na to što su pokazali na igralištu. Vodi ih trener koji je prošao svašta i sigurno da nas čeka prava nogometna atmosfera. Naše želje su kao i uvijek da probamo doći do bodova. Da bismo stigli do toga svaki pojedinac mora dati svoj maksimum u službi ekipe.

Maleš otpao

Posljednje trening zbog zdrastvenih poteškoća preskočili su Handžić (koljeno), Martić (prepone) i Maleš (skočni zglob).

– Vidjet ćemo nakon treninga tko će od njih biti u kadru za utakmicu. Sigurno je otpao Maleš, koji ima problema sa zglobom. Pokušao je u petak trenirati, ali reakcija nakon treninga nije bila dobra i on neće ići u Vinkovcima. Imam puno povjerenje u svoje igrače i sigurno da će pokazati što mogu, te da ćemo doći do cilja.

Da li je Maleš upitan i za ogled s »Dinamom«?

– Vjerujem da je u pitanju samo upala koja će se smiriti terapijama. Što se Martića tiče, kod njega je ozljeda više plod pojačanog ritma treninga, dok je Handžić dobio nezgodan udarac.

Koliko ste igrače, koji su stigli posljednjih dana prijelaznog roka, uspjeli ukonponirati s momčadi?

– Uvijek misliš da si napravio dobar posao, jer napravio si plan za svakog igrača pojedinačno. Meni je bila bitna minutaža tijekom pauze, dakle da su odigrali utakmicu na Viškovu i protiv »Celja«. To im je dobro došlo. Teško je u par treninga nadoknaditi bazične pripreme, no s time moramo živjeti.

Da li ćete napraviti puno promjena u momčadi ili će to uglavnom biti »Rijeka« koju smo gledali uoči prvenstvene stanke?

– Moramo tražiti rješenje umjesto Maleša, a tu se u posljednje vrijeme sigurno nametnuo Čanađija. Ostalo ćemo vidjeti. Možda je širina kadra veća, posebno prema naprijed, što nam daje mogućnost da nešto iskombiniramo i zadržimo visoki ritam. Mi smo u posljednjim utakmicama malo padali nakon 60. minute, možda baš zbog toga što dio igrača nije bio u pravom ritmu. Očekujem da će promjene u sastavu, prije i tijekom utakmice, dignuti ritam kako bi »Rijeka« bila kroz 90 minuta agresivna, usmjerena prema naprijed, okomita...

Ritam i posjed

Je li bio problem u igračima s klupe, koji svojim ulaskom nisu uspijevali dignuti ritam, ili onima koji su počinjali utakmicu?

– Sve skupa. Na to je utjecalo više čimbenika. Međutim, sada nakon sedam kola više ne možemo o tome pričati. To mora biti iza nas. Visoki ritam kojega tražimo je jedini put uspjeha posebno u onim velikim utakmicama. Susret protiv »Cibalije« će zahtjevati visoki ritam, moramo biti spremni i tako se postaviti da s tim ritmom držimo naš posjed lopte, a prije svega da s okomitim loptama ulazimo što više na njihovu zadnju liniju.

Koliko će nedostajati Bezjak?

– Nema ga više i više ne razmišljamo o njemu, već o igračima koje imamo na raspolaganju. Pogled unatrag ne donosi ništa, osim toga imam veliko povjerenje u igrače koji su mi na raspolaganju. Toliko su me zadužili na treningu da bi bilo nekorektno sada razmišljati o igračima koji više nisu s nama.

Razmišljate li, s obzirom na profil napadača koji su otišli, u prvom redu Bezjaka, i onih napadača koji su došli, o promjeni načina igre?

– Ne slažem se s vama da se sve vezalo oko Bezjaka. Ekipa je njega dovodila u šanse. Vrlo lako je reći treba nešto promijeniti... Stvaranje igre stvar je jednog vremenskog razdoblja. Igrači koji su tu imaju mogućnost i kvalitetu i karakter da zadrže tu razinu agresivnosti, ali moraju biti spremni za to. Imamo izbor igrača koji može, mora i hoće zadovoljiti naše želje i razmišljanja kako bi »Rijeka« trebala igrati – poručio je Kek uoči vinkovačkog ispita.