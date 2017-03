Među navijačima se pronijela priča da Torcida priprema morsku blokadu splitske luke – barkama. No, ni to nije poremetilo sjajnu atmosferu, a kamoli obeshrabrilo navijače »Rijeke«

Ludilo na riječkim ulicama, tako se ukratko mogla opisati atmosfera uoči polaska Bijelog broda put Splita. Oko tisuću navijača u 23.59 sati isplovilo je Bijelim brodom, odnosno trajektom Zadar, a cilj je Split i Poljud gdje će se bijeli susresti s Hajdukom.

Nešto poslije 21 sat ulicom Slaviše Vajnera Čiče, odnosno Ciottinom ulicom, počela je odjekivati gromoglasna pjesma. Rakete su poletjele u zrak, neke završile i na obližnjim zgradama, baklje počele gorjeti, a promet u tom dijelu grada doslovce je stao. Nekoliko tisuća navijača »Rijeke« pjesmom je u koloni krenulo prema terminalu i Jadrolinijinom trajektu »Zadar«.

Ni oni najstariji navijači »Rijeke« nisu se mogli sjetiti da je ikad u povijesti organiziranog navijanja u gradu na Rječini priređen ovako spektakularan odlazak navijača na jedno gostovanje nogometaša »Rijeke«. Obično su dočeci bili ti koji se pamte, ali odlasci...

Među navijačima se pronijela priča da Torcida priprema morsku blokadu splitske luke – barkama. No, ni to nije poremetilo sjajnu atmosferu, a kamoli obeshrabrilo navijače »Rijeke«. Uostalom, ni tako nešto ih neće zaustaviti da budu uz svoje ljubimce jer njih 500-tinjak dolazi kopnenim putem u Split. Na Rujevici su prodane sve karte za poljudski jug, a s obzirom na interes vjerojatno bi još koja tisuća navijača potegnula u Split da je to bilo moguće.

Gostovanja Rijeke na Poljudu su uvijek izuzetno teška, pa će tako biti i ovo koje nas čeka. Mi smo svjesni da nas čeka prava nogometna atmosfera. Zadovoljni smo i sretni da smo potaknuli veliki interes sa strane naših navijača i hvala svima koji će potegnuti do Splita. Hajduk je Hajduk, bez obzira na situaciju, rekao je Matjaž Kek, trener Rijeke, uoči subotnjeg gostovanja nogometaša Rijeke kod Hajduka u utakmici 24. kola Prve lige.

- Igrači imaju iza sebe trenera koji će iza njih stati što god da se dogodi. Želimo samo da istrče na Poljud punog srca za Rijeku i da se tako postave, hrabro, agresivno i onda će i rezultat doći, ustvrdio je Kek pred čijim izabranicima je najveći izazov u nastavku sezone.

Obzirom da će velik broj navijača HNK „Rijeke“ prisustvovati utakmici na Poljudu iz HNK "Rijeka" obaviještavaju da su za utakmicu povukli maksimalan kapacitet gostujuće tribine od 1.460 ulaznica. Ulaznice za gostujuće navijače neće se prodavati na dan utakmice u Splitu te se preporučuje da navijači "Rijeke" koji nemaju ulaznicu ne putuju na utakmicu.

Rijeka i Hajduk odigrali su ukupno 143 utakmice, Rijeka je ostvarila 40 pobjeda, Hajduk 55 dok je 48 utakmica završilo remijem uz 199 postignutih golova Hajduka i 160 postignuta pogotka Rijeke.

Osim odlaska tisuću navijača trajektom „Zadar“ u organizaciji kluba navijača Armada, očekuje se da će oko 450 navijača na utakmicu otići osobnim i kombi vozilima te autobusima. Iz policije je stigla obavijest da će glavni prihvatni punkt za navijače HNK „Rijeka“ koji putuju vozilima biti naplatne kućice Dugopolje, od kuda će se navijači autobusom pod policijskom pratnjom prepratiti do parkirališta za gostujuće navijače na stadionu Poljud.

Preporučeno vrijeme dolaska navijača na Dugopolje je do najkasnije 15 sati, da bi se izbjeglo kašnjenje na početak utakmice.

Gostujuća tribina jug namijenjena navijačima "Rijeke" otvara se u 15 sati.

Pozivaju se svi navijači Rijeke na fer i korektno navijanje. Podsjećamo i na zakonske odredbe iz članka 4. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima prije, za vrijeme i nakon utakmice, a koja se odnose na prekomjernu alkoholiziranost (preko 0,5 g/kg), zabranu uporabe i posjedovanja pirotehničkih sredstava, svih oblika diskriminacijskog ponašanja i dr.

Podrška navijača kako na domaćoj tako i gostujućoj utakmici pokazatelj je zajedništva i ljubavi prema klubu i neizostavni dio svakog novog uspjeha. S igračima do nove pobjede!