Gotovo nakon svakog treninga ostanem dodatno izvoditi slobodne udarce. Pratili su me na početku sezone problemi s ozljedama i to je sigurno utjecalo na moju formu – kaže Matei

RIJEKA Florentina Mateija kolege iz Rumunjske svojevremeno su proglasili novim Hagijem. Matei (23) je po svojem dolasku u »Rijeku« iz redova ukrajinskog »Volyna« prošle zime na to odgovorio: Nisam ja Hagi, ja sam – Matei!

Veznjak rođen u Bolintin Valeu vjerojatno nikada neće dosegnuti vjerojatno najboljeg rumunjskog igrača svih vremena, no ima nešto posebno u svakom njegovu dodiru s loptom. Dribling, rola i kvalitetan prekid. »Rijeka« je nakon dugo vremena u Mateiju dobila dobrog izvođača slobodnih udarca. Za svako dodatno pojašnjenje treba kontaktirati Antuna Markovića, vratara »Slaven Belupa«. Matei ga je matirao s 20 metara nakon nešto manje od pola sata utakmice na Rujevici prošle subote, prometnuvši se pritom u prvo ime ogleda.

– Ovo je za nas bila vrlo bitna utakmica i stoga je važno što smo osvojili tri boda – započeo je na tečnom engleskom rumunjski internacionalac u riječkim redovima. – Svi znamo da nas u posljednje vrijeme veže negativna statistika u ogledima sa »Slaven Belupom« i zbog toga smo svi izuzetno zadovoljni što uspjeli doći do željenih bodova.

Sreća

»Rijeka« nije odigrala neku osobitu partiju, ali, što je najbitnije, pobjeda niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje.

– Imali smo i sreće jer je njihov igrač krajem prvoga poluvremena dobio drugi žuti karton tako da smo u nastavku imali igrača više. U tim trenucima vodili smo 1:0, a u nastavku postigli još jedan pogodak.

Jovičićevo isključenje sigurno je olakšao Riječanima put do pobjede, ali ključan trenutak utakmice ipak je dogodio u 29. minuti kada je Florentin Matei servirao poslasticu za nogometne sladokusce: izveo je slobodan udarac, prebacio živi zid i pogodio gornji desni kut neomoćnog koprivničkog vratara.

– Sigurno da je nakon tog pogotka bilo lakše igrati. »Slaven Belupo« se do tada isključivo branio, a nakon tog pogotka morali su ipak početi malo više razmišljati o tome kako ugroziti naša vrata u čemu na kraju nisu uspjeli.

Slobodnjaci

Mateiju su »slobodnjaci« očito jedna od specijalnosti.

– Često vježbam slobodne udarce. Gotovo nakon svakog treninga ostanem dodatno raditi na tom segmentu.

Na pogodak se nadovezala i »asistencija« kod drugoga gola. Na Mateiju je bio prekršaj za najstrožu kaznu koju je Roman Bezjak pretvorio u drugi pogodak. Mateijev veliki prijatelj Leonard Žuta je centrirao, a Rumunj stigao na loptu prije od svojega čuvara Bože Muse. Kontant je nedvojeno postojao iako je dvojbeno je li Burilo ispravno postupio kada je pokazao na bijelu točku,.

– Za mene je to penal. Kontakt je postojao, a ja sam stigao prvi na loptu. Moja najbolja partija ove sezone? Pokušavam igrati najbolje što mogu u svakoj utakmici, u prvom redu dati svoj doprinos naporima momčadi da ostvari željene rezultate. Pratili su me na početku sezone problemi s ozljedama i to je sigurno utjecalo na moju formu.

Veliki derbi

Matei je stigao na Rujevicu prošle zime i na proljeće igrao uglavnom standardno, što nije slučaj ove sezone. Protiv »Slaven Belupa« je prvi put ove sezone proveo 90 minuta na travnjaku.

– Ne mogu govoriti o svom statusu u momčadi, to je pitanje za trenera. Na meni je nastaviti maksimalno trenirati i igrati kao što je bio slučaj i do sada.

»Rijeka« je uplovila u prvenstvenu stanku s pozicije lidera prvenstva.

– Zadovoljni smo zbog toga, opet smo u borbi za prvo mjesto. Neće biti lako držati korak s »Dinamom«. Svjesni smo da moramo dobiti svaku utakmicu, da nemamo puno prostora za kikseve. Kakva je ova momčad u usporedbi s prošlosezonskom? Teško je to reći unaprijed. Kada završimo sezonu i podvučemo crtu pod naš učinak na travnjaku dobit ćemo odgovor na to pitanje.

Sigurno je da na Rujevici barem jednim okom prati zbivanja u Maksimiru uoči skorašnjeg derbija s »Dinamom«.

– Ima još dovoljno vremena do te utakmice. »Dinamo« je pokazao svoju snagu plasmanom u Ligu prvaka, neće biti lako, ali nadam se da imamo svoje šanse za pobjedu u tom ogledu – rekao je Matei.