RIJEKA Tražio je Damir Mišković bevandu dok je na kraju utakmice uživao u slavlju navijača i igrača. Bevandu (ukorili bi ga Francuzi...) od »zlatne žlahtine«, koju je jamačno sponzor, direktor – enolog, Marinko, već krstio... Bila je to noć za pucanje čepova pjenušca. Bez obzira na to što je tek deveto kolo HNL-a. Rijeka je prvaku napunila mrežu do vrha. Ponizila ga!

Najbolja utakmica u Miškovićevu mandatu, od ožujka 2012. godine. Neki na krilima euforije idu tako daleko da tvrde u – povijesti Rijeke. Pretjerano.

Najbolja Rijeka u četiri i pol Miškovićeve godine.

– Mislim da je. Jedna od najboljih utakmica. Bilo je važnih dvoboja, poput onga u Stuttgartu i »nemojte me buditi«, dvije pobjede nad Dinamom u finalu Kupa, ali ovo je bio čisti užitak. Milovanje duše. Potvrda onoga što sam nekoliko puta rekao, ovo je najjača Rijeka mojega mandata. Za posljednjeg razgovora naglasio sam da Dinamo nije slabiji, ali je Rijeka jača! Vidjeli smo u nedjelju na Rujevici. Dinamo je bio slab koliko je Rijeka bila moćna. Dečki su dali sve od sebe. Briljirali su. Zahvaljujem se i publici. Bila je fantastična. Želio bih takvu atmosferu i na onim takozvanim »malim utakmicama«. Nephodna nam je to potpora, ta čudesna energija s tribina. Bez gledatelja sve gubi svaki smisao... Noć za pamćenje. Nikada toliko veselja.

Bez euforije

Vatromet golova na zelenom travnjaku, poslije utakmice u čast pobjede i snažnih emocija u »boxovima« članova uprave, poslovnih partnera. Najbolja najava da je Rijeka spremna za napad na titulu prvaka?

– Tri godine je Rijeka u samom vrhu hrvatskog nogometa. Napravili smo svi zajedno ono što smo obećali. Borimo se za naslov prvaka, naravno. Bez euforije, ludila, svaka utakmica vrijedi tri boda, idemo ih skupljati. Imamo igrače i momčad, trenera i navijače. Imamo kvalitetu i svi zajedno smo gladni uspjeha. Iz utakmice u utakmicu nije nikakva floskula, ali ako ovako nastavimo prvenstvo će biti zanimljivo i neizvjesno do posljednjeg kola. Vidio sam zabrinuta lica u Dinamovoj loži na Rujevici. Ostali su goli poput crva.

Da se vratimo onoj priči o najboljoj Rijeci?

– Sigurno je drukčija momčad i igrači. Nikada toliko ljepote u igri. Toliko je strasti u svakom igraču, svaki od njih ponosno nosi dres HNK Rijeka.

Gorgon se predstavio dvama pogotcima, Gavranović potvrdio klasu, Vešović je bio neuhvatljiv, asistirao i zabijao, Andrijašević i Bradarić dijelili su lopte kiruškom preciznošću...?

– I svi su toliko trčali, bili u presingu, da su suparnici izgledali nemoćni. Svi su bili – najbolji! Meni su svi igrači isti. I onaj na klupi. Motivirani su u sjanoj ambijenti. Ne vidim gdje i kako možemo izgubiti igrajući na taj način. Dobro, nije nogomet egzaktna nauka, nije matematika. Dogodi se loš dan. Igrači su ljudi. S ovakvom atmosferom i igrom nitko nas se može skinuti s vrha ljestvice !. Uz ovakvu potporu navijača. Pozivam ih da nam daju neki kredit, da budu s nama...

Fantastična utakmica

Igra protiv Dinama bila je maestralna?

– I protiv Cibalije u Vinkovcima, ali lopta nije htjela u mrežu. Čudesan derbi sa sedam golova. Igrale su dvije najbolje ekipe u HNL-u. Europska utakmica. Golova, majstorskih poteza, događanja...Fantastično!

Ugovor trenera Keka ističe iduće godine, onaj usmeni traje do 2021. godine... Rekli ste volovi se vežu za rogove, ljudi za riječ?

– Dogovorio sam se s Kekom. Ne želim više papagajski ponavljati. Dali smo si ruku. Papir mi ništa ne znači. U životu se svašta može dogoditi, ali stojim iza Keka i njegovog stručnog stožera, kao što stojim iza svakog igrača, u dobru i zlu. Tako će biti i ako slučajno izgubimo sljedeću utakmicu protiv Splita.

Prijelazni rok je za nama. Rekli ste budžet poslije prijelaznog roka?

– Blizu smo. Ova sezona je riješena. Shvatili smo nešto, Rijeka nema prihoda od sponzora i televizije kao u inozemstvu. Kod nas to ne postoji. Ako se nešto ne promijeni puno će klubova skliznuti u amaterske vode.

Budžet je gotovo osam milijuna eura?

– Cijela Rijeka košta oko deset milijuna eura!