Igrala se šest minuta sudačke nadoknade vremena kada je turski sudac Huseyin Gocek označio kraj utakmice, a nedugo zatim igrači »Rijeke« podigli su visoko u zrak ruke u znak trijumfa, a Rujevicom se ubrzo počelo oriti »Salzburg, Salzburg aufwiedersehen!«

Svaka asocijacija na ono što se prije četiri godine događalo na »Mercedes Benz Areni« nije bila slučajna. Nogometaši »Rijeke« ostvarili su navrijedniji europski remi od onoga u Stuttgartu prije četiri godine. Tada im je konačnih 2:2 bilo dovoljno za plasman u skupine Europske lige budući da je prva utakmica na Kantridi završila 2:1, a ovoga puta »bijeli« su osigurali skupnu fazu Europske lige zahvaljujući pogotku Marija Gavranovića u Salzburgu i »nuli« na Rujevici.

Riječani su srcem sačuvali svoju mrežu, prošli kroz teške trenutke u nastavku utakmice, gostima je vjerojatno poništen regularan pogodak (zbog zaleđa), što ne umanjuje zasluge momčadi koja je ovu utakmicu odradila na mišiće. Igrom nije oduševila, posebno u nastavku. Zapravo, bila je to repriza prve utakmice na »Red Bull Areni« kada je Riječanima pripalo prvo, a Austrijancima drugo poluvrijeme.

Sudar dvije podjednake momčadi na kraju je odlučilo iskustvo kompetitivnije momčadi i silna podrška s tribina. Aktualna generacija igrača »Rijeke« nije samo osigurala europsku jesen već i stigla nadomak – Lige prvaka. Igrači »Rijeke« u petak će saznati suparnika u play offu Lige prvaka gdje se od ove momčadi teško može očekivati nešto više ukoliko se igračka lepeza ne oplemeni kvalitetom.

Novac sada ne bi smio biti problem. Igrači su ovim remijima u klupsku kasu donijeli preko šest milijuna eura...

Matjaž Kek ipak je posegnuo za jednim malim taktičkim iznenađenjem. Odlučio je početi utakmicu s jednim središnjim veznjakom viška. Doduše, Josip Mišić je formacijski djelovao na poziciji središnje polušpice, ali njegova glavna zadaća bila je učvrstiti »Rijekin« blok na sredini terena i pomoći napadačima u visokom presingu. Taj dio posla Mišić je odradio više nego korektno.

Tim potezom trener »Rijeke« osigurao je kontrolu na sredini terena, ali preduvjeti boljeg i opasnijeg izdanja »bijelih« ostvareni su u onom trenutku kada je Kek odlučio na desno krilo poslati Zorana Kvržića. Gotovo svaki njegov duel s lijevim bekom Austrijanaca Andreasom Ulerom donosio je opasnost po gostujuća vrata. Šteta što su Gavranović, Gorgon, pa i Mišić presporo dolazili iz drugoga plana i što sudac Gocek nije u 38. minuti smogao hrabrosti pokazati Ulmeru drugi žuti karton, a nakon što mu je još jednom Kvržić izmakao loptu, a ovaj ga zakačio po nogama i spriječio njegov prodor.

Nekoliko minuta ranije Rose je reagirao poslavši s desnoga boka Berishu da malo restereti nesretnog Ulmera. Spas u zadnji čas! Branič gostiju bio je na rubu živaca i isključenja.

Rijeka - Salzburg 0:0 Stadion HNK Rijeke na Rujevici. Gledatelja: 8118. Sudac: Huseyin Gocek (Turska) 7. Žuti kartoni: Maleš, Mišić, Bradarić (Rijeka) Ćaleta-Car, Yabo, Miranda, Sammasekou (Salzburg).

RIJEKA: Sluga 6,5, Ristovski 6,5, Župarić 8, Elez 7,5, Vešović 6,5, Bradarić 6,5, Maleš 6,5, Kvržić 7, (88' Heber) -, Mišić 6,5, Gorgon 6, Gavranović 6, (73' Jelić) - SALZBURG: Walke -, Lainer 6, Miranda 6, Ćaleta-Car 6, Ulmer 5,5, Yabo 7, (68' Haidara) -, Samassekou 7, Berisha 7, Minamino 6,5, (81' Wolf) -, Hwang 6,5, Dabbour 5,5, (74' Gulbrandsen) -.

Počelo je u 5. minuti Kvržićevim udarcem iskosa i prvom Walkeovom intervencijom, nastavilo sličnom situacijom u 11. minuti pa slobodnjakom Mišića u 27. minuti nakon kojega se lopta odbila do Gorgona koji je pucao kraj gola. U 30. minuti Kvržić je presjekao Walekovo dodavanje, a njegov udarac u odsutnom trenutku zapeo u bloku. Serijal riječkih poluprilika zaključio je u 41. minuti Gavranović koji je tukao s pet, šest metara nakon kornera, a lopta se odbila od Ulmera u polje. »Rijeka« je bila bolja momčad sve dok su trojica veznih igrača »bijelih« uspjevali držati visoki ritam i agresiju. Čim su krajem prvoga poluvremena igrači »Rijeke« malo spustili nogu s gasa do izražaja je počela dolaziti pojedinačna kvaliteta u gostujućim napadačkim redovima. U 32. minuti Berisha je tukao sa 17 metara zamalo kraj vratnice, a u 38. minuti Dabbour je postigao pogodak, no iz zaleđa. Odmor je na kraju itekako dobro došao i jednima i drugima.

U nastavak su osjetno bolje ušli gosti. Dabbour (48', Sluga sjajno brani) i Minamino (50', kraj gola) svojim udarcima iskosa pokazali su da domaća momčad nije u svlačionici pronašla izgubljenu trkačku moć koja joj je u većem dijelu prvoga poluvremena donosila dominaciju na travnjaku. U 57. minuti ponovo je gostima poništen pogodak zbog zaleđa (Yabo), odluka Gocekova prvoga pomoćnika Mustafe Eyisoya bila je vrlo dvojbena (dojam je da ga je u igri držao Stefan Ristovski?). U 62. minuti zaprijetio je i Sammasekou glavom nakon prekida.

»Rijeka« baš kao ni u Salzburgu nije dobro izgledala u nastavku sve dok se nije počela bližiti završnica utakmice. U posljednjih 15-ak minuta utakmice počelo je dolaziti do izražaja iskustvo i stabilnost momčadi koja je prošle sezone prošla puno toga da bi došla do duple krune. Uostalom. »bijeli« su u finišu susreta došli do prilike utakmice i mogli svoje navijače lišiti nervoze i crnih slutnji u zadnjim trenucima utakmice. U 83. minuti Bradarić je izbacio Ristovskog po desnoj strani, a ovaj se sjurio prema Walkeu i onda pronašao na povratnoj lopti usamljenog Gorgona koji je prebacio nebranjena vrata. Vjerojatno ne bi puno promjenilo u pristupu gostiju koji su u samoj završnici utakmice učinili ono što je najviše odgovaralo riječkim stoperima: dugim loptama počeli su tražiti svoje napadače, a braniči »Rijeke« rutinski odrađivali svoje do kraja utakmice.

TIJEK SUSRETA;

90'+5 - Gotovo je. "Rijeka" ide u playoff kvalifikacija za Ligu prvaka.

90' - Igrat će se još pet minuta nadoknade.

87' - Kek umjesto Kvržića u finišu šalje Hebera u igru.

83' - Gorgon je promašio najbolju priliku na susretu. Ristovski mu je servirao "zicera", a Gorgon s 10 metara poslao loptu visoko preko praznog gola.

81' - Berisha je iz slobodnog udarca pucao ravno u živi zid, Haydara odbijenu loptu poslao pored gola.

78' - Opet je sjevnulo pored vratnice Sluge, sada je tukao Haydara.

74' - Gavranović ide iz igre, Kek šalje u "vatru" Jelića.

70' - Žuti karton za Mišića. I dalje traje rovovska bitka. Ostane li ovako još 20 minuta, "Rijeka" ide dalje.

62' - Nova velika prilika Red Bulla, Miranda je glavom pucao malo pored vrata i pogodio vanjsku mrežu.

57' - Udarac Bradarića prošao je pored gola.

54' - Novi pogodak Austrijanaca poništen je zbog zaleđa. Čini se kao situacija s kojom gosti mogu biti nezadovoljni, za razliku od one iz prvog dijela.

48' - Kontra Austrijanaca, ali udarac Hwanga brani Sluga. Velika prilika gostiju.

46' - Vešović je povukao kontru prema vratima Walkea, ali je tukao preslabo da ugrozi austrijskog vratara.

45' - Gotov je prvi dio susreta. Rijeka nakon prvog poluvremena ima rezultat koji je vodi dalje.

41' - Gorgon je nakon Mišićevog ubačaja iz kornera pucao glavom, opet dolazi do gužve pred vratima Walkea, ali ništa od svega.

37' - Prošao je sjajno po desnom boku Kvržić, ali nije imao kome dati loptu, pa obrana RB-a otklanja opasnost.

34' - Dabbur je zatresao mrežu Sluge, ali srećom, bio je u zaleđu. Ispravna odluka suca.

32' - Dobra prilika Austrijanaca, Berisha s nekih 17 metara puca koji centimetar od vratnice. Najveća prilika Red Bulla večeras.

27' - Mišić je iz slobodnog udarca s 20-tak metara pogodio živi zid, lopta se potom odbila do Gorgona, koji je šalje pored vratnice.

23' - Kratki time out za osvježenje igrača. Zaista je teško igrati večeras na Rujevici.

20' - Minamino je pucao iz daljine također, Sluga uz malo nesigurnosti izbacuje loptu u korner.

15' - Dabbur je opalio iz velike daljine, Sluga je spreman na to.

11' - Zagužvalo se pred vratima Rijeke, ali Sluga je najbrži na lopti. Odmah u idućem napadu Mišić puca, Walke odbija.

7' - Ćaleta - Car je požutio naon prekršaja nad Kvržićem.

5' - Prva velika situacija na Rujevici. Nakon kratkotrajnog pritiska gostiju, kontra do Kvržića koji snažno tuče, ali Walke izbacuje u korner. Odmah potom Župarić nakon kornera puca glavom, ali ide preko gola.

2' - Prekršaj za "Rijeku" na 3o metara izvodi Mišić, najviši u skoku Duje Ćaleta - Car.

1' - Krenuo je susret, "Rijeka" kreće s centra. Atmosfera na stadionu je nevjerojatna.

0' - Objavljeni su početni sastavi za utakmicu. Kod gostiju nema iznenađenja, dok kod "Rijeke" u početnoj jedanaestorici ipak igra Bradarić, koji je zbog ozljede bio pod znakom upitnika. Kek se opet odlučio Vešovića staviti na lijevi bok, dok Žuta čeka priliku s klupe. Na klupi su još Prskalo, Punčec, Heber, Črnic, Đoković i Jelić.

0' - Do početka susreta, ostalo je malo više od dva i pol sata.