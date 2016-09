RIJEKA - Austrijanac Alexander Gorgon u Vinkovcima je poslao loptu s bijele točke u gredu. Promašio je najstrožu kaznu vrijednu sva tri boda. Prošle nedjelje uzvratio je s kamatama. Dva pogotka u mreži »Dinama«, oba posebna. Prvo je volejom zahvatio loptu nakon Vešovićeva ubačaja, a onda je opalio po lopti s dvadesetak metara i poslao u desne Šemperove rašlje za veliki pljesak na otvorenoj rujevičkoj sceni.

– Prije svega mislim da je utakmica bila jako zanimljiva za naše gledatelje, a posebno kada se uzme u obzir konačan rezultat. Ulazili smo u svaki duel sa željom da ga dobijemo, borili smo se srčano za svaku loptu. Tijekom svih 90 minuta kontrolirali smo utakmicu, a na kraju postigli pet pogodaka što nije tako često u derbiju. Zbog toga možemo biti jako ponosni – govorio Gorgon.

Riječani nisu mogli poslati glasniju i jasniju poruku svojim rivalima sa sadržajem: Ove sezone doista želimo otići do kraja i osvojiti naslov prvaka!

– Naravno, iako bitno je da se u klubu sjelo uoči ove sezone i reklo: OK mi nakon što smo godinama bili drugi želimo ove sezone otići korak dalje i doista probati osvojiti naslov prvaka. Mislim da je ova utakmica odličan pokazatelj u tom smislu, pravi način kako doista svima pokazati da smo spremni napasti naslov prvaka.

Gorgon je prvi put počeo jednu službenu utakmicu na Rujevici i na svojevrsnom debiju postigao dva pogotka. Je li moglo bolje?

– Sigurno da je uvijek lijepo krenuti u neku novu nogometnu epizodu s dva pogotka. Međutim, ovo pokazuje draž i nepredvidljivost nogometa. Ušao sam u Vinkovcima i promašio penal, a sada sam zabio dva gola. To je tako u nogometu gdje vrlo brzo prođeš put od heroja do junaka i obrnuto. U jednoj utakmici si »hero«, a u drugoj – »zero«. Ono što je jako bitno je da nastaviš raditi jednakim intezitetom kada te ne ide i kada zabiješ dva pogotka kao što je to meni uspjelo.

Austrijanac naravno ne misli stati na ova dva pogotka, no isto tako neće se izlijetati s obećanjima.

– Naravno da sam sretan zbog dobre partije, ali ovo je tek moj riječki početak. Prva utakmica koju sam počeo od prve minute. Najteže je u nogometu stalno se potvrđivati i naporno raditi svaki dan. Za nekoliko dana pred nama je nova utakmica u kojoj se moramo ponovo potvrditi, što znači da moramo što prije potisnuti u drugi plan pobjedu nad »Dinamom«. Naravno da ćemo proslaviti ovu pobjedu dan ili dva, ali onda se brzo moramo okrenuti idućoj utakmici u Kupu – kazao je 27-godišnjak rođen u Beču.