RIJEKA Andrej Prskalo prvi put u karijeri stat će na vrata »Rijeke« u derbiju s »Dinamom«. Labinjon ponikao u omladinskom pogonu »bijelih« naslijedio je ovoga ljeta Ivana Vargića među riječkim vratnicama i za sada svoj posao odradio više nego korektno. Iako na pragu 30. godine još uvijek čeka na svoju prvu pobjedu nad »Dinamom«, a nakon što je s »Istrom 1961« uglavnom gubio oglede s »modrima«.

– U Puli smo uglavnom gubili golom razlike, mislim da smo jednom odigrali 0:0. U Maksimiru smo u pravilu doživljavali malo teže poraze, iako, ako se dobro sjećam, nikada niti gore nisam izgubio s više od dva gola razlike – započeo je Prskalo, koji nikada nije »popio« neku težu porciju u sudaru s »Dinamom«, što je dobra polazna točka uoči današnje utakmice u koju nogometaši »Rijeke« ulaze s vrlo jasnom ambicijom da novom pobjedom učvrste svoju poziciju lidera na prvenstvenoj ljestvici.

– Što drugo reći osim toga da je riječ o utakmici koja je po svemu pravi derbi – nastavlja Prskalo. – Svi mi treniramo svaki dan da bismo igrali ovakve utakmice. To je jedan privilegij za svakoga nogometaša. Utakmica će sigurno biti čvrsta, dobra i naravno da mi vjerujemo da uz pomoć naših navijača možemo napraviti pozitivan rezultat. Vjerujem da će navijači doći u velikom broju, da će predstavljati dodatni poticaj za nas na putu do pobjede.

Iako Rujevicom prevladava filozofija »ne gledamo u tuđe, već isključivo u svoje dvorište« sigurno da su igrači »Rijeke« »bacili oko« na posljednje »Dinamove« utakmice i poraze od »Osijeka« i »Lyona«.

Korak po korak

– Naravno da smo gledali te utakmice, kao što gledamo i utakmice ostalih suparnika. Realno, »Dinamo« sigurno ima najbolje pojedince u ligi, ali to ništa ne mora značiti. Ako pružimo svoj maksimum onda će se sigurno i nas nešto pitati u derbiju.

»Modrima« sigurno nije baš svejedno što nakon dva uzastopna poraza moraju doći na Rujevicu kod izravnog rivala u utrci za naslovom prvaka.

– Siguran sam da i oni tako razmišljaju, da ni njima nije baš svejedno kada znaju da moraju nakon poraza doći na Rujevicu. Isto tako uvjeren sam da bi u ovom trenutku dali sve da nas dobiju. Bit će maksimalno koncentrirani i motivirani. Kao i mi!

Riječani uoči derbija uživaju bod prednosti, koji se može doživjeti kao teret, ali i kao određena psihološku prednost.

– Sigurno da je ljepše dočekati derbi kao prvi, da je lijepo biti iznad »Dinama«. Uvjeren sam da to njih peče. Međutim, to ne mijenja na činjenici da mi, neovisno o situaciji na ljestvici, moramo biti pravi, koncentrirani i maksimalni u svakom detalju na utakmici. Koliko će derbi značiti u borbi za naslov? Ovaj derbi ništa u tom smjeru neće riješiti. Uostalom, ima se još što igrati do kraja, bit će puno uspona i padova. Zato i govorimo stalno da trebamo ići utakmicu po utakmicu.

Ali, kartaškim rječnikom (Prskalo je veliki štovatelj briškule i trešete), uvijek je ljepše partiju otvoriti pobjedom.

Kvaliteta

– Naravno da je uvijek lijepo dobiti, mi u svaku utakmicu ulazimo s tom željom. Sigurno da je naša želja da ih dobijemo pred našim navijačima na Rujevici.

Soudani i Fernandez samo su neke od opasnosti koje prijete vrataru »Rijeke«.

– Imaju nekoliko pojedinaca koji svojim potezom mogu riješiti utakmicu. Ali, glupo je pričati o kvalitetama momčadi koja se plasirala u skupnu fazu Lige prvaka. To sve govori o njima. Imaju u vršku napada nekoliko stvarno jako opasnih igrača. Međutim, imamo i mi svojih aduta. Vjerujem u svoje dečke.

Ohrabruje što riječka obrana djeluje puno čvršće nego na početku sezone.

– Znali smo da će s vremenom to izgledati sve bolje. Kada dođe do nekih promjena onda prirodno treba neko vrijeme da se to dovede na željenu razinu. Vjerujem da se to sada dosta dobro uštimalo.

Podrška s tribina

Mogao bi nakon silnih promašaja i vratar Prskalo istaknuti kandidaturu za izvođenje najstrožih kazni.

– Trener o tome odlučuje, a tu su i dečki koji su za to zaduženi. Ipak sam ja tu da branim, a oni da pucaju. Znam da je bilo vratara dobrih izvođača penala, ali bolje da se ja koncentriram na svoj posao. Nisam za ekshibicije. Pucat ću ako, primjerice, to bude potrebno u nekoj kup-utakmici, kada se ispucaju svih igrači.

Vjerojatno će danas put Rujevice i brojni navijači »Rijeke« iz Istre, posebno Prskalovog labinskog bazena.

– Dolazi dosta mojih prijatelja iz Istre, jedva čekaju utakmicu. Vjerujem da će stadion biti pun, da će sve proteći u najboljem redu. Pribojavamo li se nesklonih sudačkih odluka? Trebamo se svi koncentrirati na svoj dio posla pa što Bog da... Na neke stvari ionako ne možeš utjecati, ali zato možeš sve napraviti da im ne daš gušta... – zaključio je vratar »bijelih«.