Hrvatska judašica Lucija Brešković (21) nažalost, nije uspjela osvojiti brončanu medalju na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

U susretu za treće mjesto u kategoriji slabovidnih do 70 kg mlada Kaštelanka je izgubila na yuko od paraolimpijske pobjednice iz Pekinga Naomi Soazo iz Venezuele.

"Nažalost, nisam uspjela. Bila sam blizu, da je borba još malo potrajala vjerujem, da bi je pobijedila. Željela sam tu broncu, imala sam priliku, ali nisam uspjela," kazala je tužna i razočarana 'Luce', prva hrvatska judašica u povijesti paraolimpijskih igara.

"Nisam radila što mi je trener rekao. Kao da sam se prepala. Da sam odmah radila što mi je kazao, sigurno bi je pobijedila. Tehnički sam puno jača, no ona je iskusnija. To me najviše živcira, ubija me to njihovo iskustvo," dodala je judašica JK Kaštela.

Lucjin trener, Boško Rozga poručio je kako je ponosan na njezin nastup, naglasivši kako je presudilo iskustvo njezinih suparnica.

"Tužan sam jer je Lucija izgubila za dlaku. Presudilo je neiskustvo. Pričali smo sat vremena prije borbe da treba ući jako u meč, međutim bila je impresionirana. Trebalo je proći neko vrijeme da shvati da može s njom. Ali jako sam ponosan na sve njezine borbe. Pokazala je da se može nositi sa svima, nadam se kako će u Tokiju biti bolje," kazao je Rozga.

Lucija se judom počela baviti prije pet godina, a njezin dosadašnji najveći uspjeh je treće mjesto s europskog prvenstva u portugalskom Odivalesau prošle godine. U ožujku ove godine bila je treća na seniorskom prvenstvu Hrvatske za sportaše bez invaliditeta, a za nastup u Riju dobila je pozivnicu početkom ove godine.

"Mi smo se za Rijo pripremali nekoliko mjeseci, a drugi nekoliko godina," kazao je Rozga, dok je Brešković dodala: "U Riju sam bila među najmlađima. Snagu sam uhvatila, tehniku također, ali nedostaje mi iskustva i na tome su me moje protivnice dobile. Ja treniram judo pet godina, a one svaka više od deset godina," kazala je.

Za Luciju su ovo bile prve POI i prepuna dojmova napušta Rijo.

"Sve je bilo super, savršeno osim rezultata. Upoznala sam mnogo sportaša, atmosfera u selu je bila neopisiva," dodala je.

Na kraju je željela pozdraviti svoje najveće navijače roditelje, te brata Ladislava, te sestre Katarinu, Jelenu i Riu.

"Rita ima tri godina i ona bi sada sigurno tukla sve ove koje su mene pobijedile," kazala je sa smiješkom studentica Katoličko-bogoslovnog fakulteta u Splitu.