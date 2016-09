Prva hrvatska judašica u povijesti paraolimpijskih igara Lucija Brešković izborila je borbu za broncu u kategoriji do 70 kg na POI u Rio de Janeiru.

Brešković, koja se natječe u kategoriji slabovidnih, je u prvoj borbi dana izgubila ipponom od svjetske prvakinje i brončane iz Londona Mađarice Nikolett Szabo, no potom je u repesažu ipponom pobijedila Britanku Nataliu Greenhough izborivši borbu za treće mjesto. Za broncu će se boriti Naomi Soazo iz Venezuele.

"Nakon poraza u četvrtfinalu, malo sam mirnije ušla u borbu protiv Britanke, premda to nije još kao što bi trebalo biti. Imala sam dosta pogrešaka jer sam bila brzopleta. Do sada sam je dva puta pobjeđivala i možda sam zbog toga mislila da ću je lagano dobiti. Zbog toga sam na početku malo brzala," kazala je 21-godišnja Kaštelanka, trećeplasirana s posljednjeg prvenstva Hrvatske u redovnom judu.

Članica judo kluba Kaštela bila je oduševljena atmosferom u Carioca Areni koja je od ranog jutra bila puna.

"Tresla sam se od zagrijavanja do početka borbe, nisam znala gdje sam. "Stvarno je bila buka u dvorani, osjećaj je bio super. Ali kada sam osjetila tatami sve je prestalo i bila sam maksimalno koncentrirana. Nadam se da će tako biti i poslijepodne."

Borbom u represažu zadovoljan je i njezin trener Boško Rozga.

"U drugoj borbi je bilo bolje. Protivnica je bila čvrsta. Radila je dobar defanzivni blok. Na početku je Lucija malo srljala premda nije bio takav dogovor. Kasnije je kontrolirala borbu i sa dva bacanja stigla je do pobjede. Jako sam zadovoljan," kazao je Boško Rozga koji se također osvrnuo na atmosferu u dvorani.

"Kod nas u judu nije baš navika da su tribine ovako pune. Ovo je jedna predivna atmosfera i ja kao trener imam jednu dozu uzbuđenja. Međutim, kada krene borba nakon prvog kontakta s protivnikom sve se zaboravlja," dodao je.

Lucija je u prvom kolu izgubila od svjetske prvakinje Szabo premda je i u toj borbi bila blizu uspjeha. Tri minute je bila bolja i aktivnija, no ključni trenutak se dogodio 50 sekundi prije kraja.

"Bila je to dobra i ravnopravna borba. U prve tri minute sam bila bolja i aktivnija, ali 50 sekundi prije kraja Mađarica me primila za nogu što nije dozvoljno. To je vidio jedan sudac, nažalost ne i dva i ona je iz te akcije došla do wazarija. U zadnjoj minuti sam pokušala nadoknaditi zaostatak, išla sam naprijed, ali nisam uspjela i Szabo je upisala još jedan wazari," kazala je 21-godišnja studentica Katoličko-bogoslovnog fakulteta u Splitu.