Mladen Petrić uživa u rutini »umirovljeničkih« dana koja podrazumijeva svakodnevno praćenje kćeri u školu, a sina u vrtić. Još mu nije dosadio život bez nogometne lopte koje se »odrekao« prije otprilike tri mjeseca kad je odigrao posljednju utakmicu za »Panathinaikos« i odlučio se oprostiti od aktivna igranja. Doduše, nedavno je u Hamburgu odigrao humanitarnu utakmicu koja je u njemu opet probudila želju...

– Uf, baš mi je došao gušt, trčao sam, pucao škaricama, zabio gol... Izgleda da sam se zaželio nogometa, a tek sam otišao u penziju, ha, ha, ha... A prije toga nisam pipnuo loptu tri mjeseca niti odradio ijedan trening. Da, bilo me je po cijelome terenu. Čak sam poslije te utakmice dobio dvije službene ponude, jednu iz njemačkoga drugoligaša, a drugu od švicarskoga prvoligaša! Zbog ove ponude iz Švicarske sam nekoliko minuta razmišljao, ali... rekao sam da je dosta i toga ću se pridržavati – kaže Mladen Petrić koji, bez obzira što je zadnju utakmicu u reprezentativnom dresu odigrao prije više od tri i pol godine, prati nastupe »kockastih«.

Kao napadač koji je ostavio upečatljiv trag u nacionalnoj momčadi, jedan je od pozvanijih komentirati probleme s realizacijom hrvatske reprezentacije u nedavnom kvalifikacijskom susretu protiv Turske.

Slaba forma

– Dođe takva utakmica kada lopta neće u gol. Stvoriš puno prilika, ali nikako da zabiješ, evo mi smo četiri puta pogađali gredu... Događa se. Znam da to ne može vratiti izgubljene bodove, ali bolje je da se stvaraju prilike nego da ih uopće nema. To znači da igra nije bila tako loša.

Hrvatska je protiv Turske promašila previše prilika u utakmici tijekom koje je prvi napadač »kockastih« Mario Mandžukić nastavio post bez pogotka koji u utakmicama natjecateljskoga karaktera traje više od godine dana.

– Mandžukić je evidentno već izvjesno vrijeme u lošoj golgeterskoj formi. I to se događa. Čak i najvećim strijelcima. I ne bi od toga trebalo raditi neku preveliku dramu. Proradit će i on. Ante Čačić očito ima u Mandžukića veliko povjerenje i čeka već dugo da prekine taj niz utakmica bez pogotka. Međutim, nije dobro ako to postane opterećenje i Mariju, i izborniku, i momčadi.

Čačić će već u skorašnjim kvalifikacijskim utakmicama protiv Kosova (Skadar, 6. listopada) i Finske (Tampere, 9. listopada) biti na svojevrsnom iskušenju s obzirom na činjenicu da je Mandžukić potrošio sve kredite.

– Nikoga ne bi trebalo biti sram sjesti na klupu, reprezentacija je iznad svih nas, ja čak mislim da klupa napadaču nekad može dobro doći. Sjećam se, recimo, da sam jednom, dok sam igrao u HSV-u, bio u sličnoj situaciji. Jedno me vrijeme nije htio pogodak, čekali su me da zabijem pet, šest utakmica. I nikako. Tražio sam razgovor s trenerom tijekom kojega smo donijeli zajedničku odluku da prvu iduću utakmicu počnem s klupe. Ušao sam u igru tek u drugom poluvremenu i zabio gol.

Samopouzdanje

Petrić ukazuje na činjenicu da je možda došlo vrijeme za priliku drugim Čačićevim napadačkim adutima.

– Nikola Kalinić je u utakmici protiv Španjolske na Europskom prvenstvu iskoristio svoju priliku, odigrao odličnu utakmicu, postigao pogodak, upisao asistenciju... I svejedno je protiv Portugala bio na klupi. E, to je opasna situacija za ozračje unutar momčadi. Dakle, igrač igra utakmicu kao alternativa, postigne pogodak, dokaže se i onda opet završni na klupi. To nije dobra poruka. Napadač koji doživi takav tretman može puno izgubiti na samopouzdanju.

Petrić je u pravu, tim više što je konkurencija među napadačima u novom kvalifikacijskom ciklusu prilično jaka. Nikola Kalinić (Fiorentina), Andrej Kramarić (Hoffenheim) i Duje Čop (Sporting Gijon) u svojim klubovima imaju jako dobar status i postižu pogotke.

– Ponavljam, Kalinić je apsolutno zaslužio priliku poslije one odlične utakmice protiv Španjolske. Pogotovo zato što je on prvoklasni napadač, a dovoljno iskusan da može predvoditi hrvatski napad. Nije dobro odugovlačiti, to Čačićevo čekanje Mandžukića može biti samo kontraproduktivno. I još nešto moram reći, nije jednostavno napadaču kada ulazi u igru pet ili deset minuta prije kraja utakmice. Može biti lakše ako je situacija na terenu da momčad za koju igra stalno napada i da bude stalno u protivničkom šesnaestercu. Međutim, ako je utakmica otvorena, napadač može malo napraviti u tako kratkom razdoblju provedenom na terenu.