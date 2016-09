Hrvatska radiotelevizija (HRT) i produkcijska kuća Kiklop film potpisali su u petak ugovor za igrani film i osam epizoda televizijske serije »General«, koji će u režiji Antuna Vrdoljaka prikazati životni put generala Ante Gotovine od djetinjstva do novijih dana.

»Film će se snimati na lokacijama od Tisnog do Afrike, Južne Amerike i svih bojišta na kojima je Gotovina bio«, rekao je Vrdoljak na potpisivanju, dodavši kako se još ne znaju sve lokacije, niti kada će se film početi snimati i koliko bi snimanje trajalo.

»Tek smo se dogovorili da ćemo snimati, a onda ćemo se dogovoriti o ostalim stvarima«, kazao je Vrdoljak.

Objasnio je kako je film izrastao iz njegova prijateljstva s Gotovinom, a na ideju o snimanju došao je dok je on bio uhićen. »Naivno sam vjerovao da mu možemo pomoći ako napravimo film«, rekao je Vrdoljak, koji je napravio scenarij, utemeljivši ga na romanu Nenada Ivankovića »Ratnik, pustolov i general«.

Po njegovim riječima, film neće imati političku dimenziju, niti će se baviti time tko je rekao »locirati, uhititi, izručiti«, već govori o čovjeku koji je imao nevjerojatan život. »Nema američkog dramaturga koji bi mogao smisliti pojedine prizore iz života Ante Gotovine«, istaknuo je.

Na snimanje ga je potaknulo i što je riječ o Domovinskom ratu u kojem je, napominje, i sam sudjelovao, pa mu je važno da se snimi film o tome kako je stvarno bilo. »Nevjerojatnim« ocjenjuje dosadašnje domaće filmove na tu temu, a koji se, kako kaže, izruguju Domovinskom ratu.

Gotovini, kojeg zna još iz rata, rekao je na kavi da sprema film, ponudio mu je da pročita knjigu snimanja, no on je smatrao da to nije potrebno, a kada su se počela spominjati autorska prava rekao mu je da ne može zamisliti da bi mu netko platio to što snima film o njegovom životu.

»Gotovina je vrlo neobičan čovjek i to želimo prikazati kroz film. Bio je neizmjerno hrabar i ono što mladi ljudi jesu, avanturist«, ustvrdio je Vrdoljak.

Jedan od istaknutih likova bit će i Janko Bobetko, a važne će uloge imat će i žene iz Gotovininog života.

Vrdoljak je potvrdio da će Goran Višnjić glumiti Gotovinu »ako se ne predomisli«. »Goran je bio potresen njegovom sudbinom, podupirao ga je dok je bio u Haagu, malo sliči i fizički, ali i po naravi jer je šutljiv i teško je iz njega izvući riječi«, rekao je.

Film je na natječaju HAVC-a dobio potporu 4.2 milijuna kuna, no proračun filma, rekao je Vrdoljak, još se ne zna. »To je nepristojno pitanje i u svijetu je nepojmljivo da se to pita«, poručio je.

O HRT-ovom udjelu u financiranju nije govorio ni vršitelj dužnosti glavnoga ravnatelja Siniša Kovačić, koji je potpisao ugovor u ime HRT-a. »Još se ne može govoriti o konkretnom iznosu jer je svaki ugovor poslovna tajna, no sve će se vidjeti u godišnjem izvješću HRT-a«, kazao je.

Po njegovim riječima, kada je preuzeo dužnost puno se pričalo o projektu, no on nije bio među prioritetima, a sada će se to promijeniti. »Kada smo čitali prijedloge scenarija vidjeli smo dvije riječi – 'kriv je', a onda su odlučili preuzeti 'krivnju' za cijeli taj posao«, istaknuo je.

Na potpisivanju su bili Nataša Janjić, Tarik Filipović i Goran Navojec koji će glumiti u »Generalu«, no još ne znaju koje uloge.

Nataša Janjić je rekla da joj je velika čast raditi s Vrdoljakom, s kojim je surađivala na dokumentarcu »Tito«, s obzirom na njegovo veliko redateljsko i životno iskustvo. »Snimanje s njim je doživljaj i kao mala škola, predavanje o glumi i glumcima«, napomenula je.

Tarik Filipović je rekao kako je Vrdoljak jedini redatelj s kojim bi on radio 'bianco'. »Bilo mi je lijepo raditi na 'Dugoj mračnoj noći' i veselim se ponovnoj suradnji«, rekao je.

Drago mu je što je riječ o Anti Gotovini kojeg je upoznao, a zanimljivo mu je što je imao život koji nije bio bezgrešan. »Nadam se da se priča neće prikazati crno-bijelo i pristrano, no imamo jake adute u rukama i možemo kartati«, dodao je.

Andrija Vrdoljak iz »Kiklop filma« vjeruje u uspjeh serijala jer je HRT i zapamćen po velikim dramskim serijama. »Kako je to i serija o Domovinskom ratu, u kojem je bila i HRT čiji su djelatnici izgubili živote, ona je i posveta njima«, istaknuo je.