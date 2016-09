U večerašnjem duelu za ispadanje iz showa Anno između Ante i Sanje, Sanja je bila spretnija, što je Anti presudilo da on mora napustiti dvorac Ribnik i 10. stoljeće. To nije pogodilo samo njega, već i njegovu simpatiju, Nikolinu.Za vrijeme Krvave gozbe u kojoj je Ante imao počasno mjesto pokraj Antonije, odlučio je otvoriti dušu Antoniji i to pred svima.'Za mene je Nikolina jedna velika, velika enigma, vidiš da ima nešto u njoj, neka tajanstvenost i definitivno ima nešto što se osjeti..', rekao je Ante što je Nikolinu rasplakalo pa ju je pitao može li je zagrliti na što je ona samo kimnula glavom. Ante se ustao i podignuo je s poda te zagrlio.'Definitivno mi se sviđaš i volim te i to je to', kazao joj je Ante što je još više rasplakalo Nikolinu koja je mislila da joj je ovo zadnja večer u društvu markantnog Zadranina.No, osim suza za vrijeme Krvave gozbe na kraju je bilo i smijeha jer je Antonija, kraljevim podanicima donijela lijepu vijest.'Dvorani, kraljeva je volja da ovoga tjedna na dvoru mora ostati 15 dvorana! Zbog odustajanja Romea bio bi prevelik gubitak u tako kratko vrijeme izgubiti dva podanika! Zbog toga ti kralj iskazuje milost. Ovo je iznimka, od idućeg puta kralj očekuje da svoje uloge shvatite još ozbiljnije' jedva je uspjela završiti Antonija, a dvorani su počeli skakati i vrištati od sreće shvativši da Ante ne odlazi. Naravno, svemu se najviše razveselila Nikolina koja mu je odmah otrčala u zagrljaj.