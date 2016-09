ZAGREB U večerašnjoj epizodi nove RTL-ove serije »Prava žena« gledatelji će vidjeti kako se Filip Juričić koji glumi glavni muški lik, Nikolu, preodijeva u lik tete Ruže. To je prvi put da je u svojoj glumačkoj karijeri ovaj zagrebački glumac postao žena.

– Moram priznati da je vrlo izazovno igrati ženu, ali prihvatio sam to samo kao jedan novi glumački zadatak i izazov. Drugačije je nego sve dosadašnje uloge, pogotovo jer glumim stariju gospođu, ali mnogi su se glumci u tome već okušali pa sam to prihvatio samo kao nešto novo, kaže Juričić te dodaje da se još nije pogledao u ulozi Ruže.

– Iskreno, teško mi je padalo to presvlačenje, naročito u ljetnim mjesecima. U najlonkama, rukavicama i pod perikom i teškom šminkom je znalo biti neizdrživo. Moram pohvaliti cijeli tim šminkera koji sve brže rade tu transformaciju te garderobijerke koje sve to brzo skinu s mene da uspijem uhvatiti malo zraka. Ali sad smo sve već svi na to naviknuli – otkriva Juričić.