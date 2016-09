Večeras je RTL otvorio vrata davne prošlosti povijesnim spektaklom Anno: Ljeta gospodnjeg 925., a gledatelji su nakon nestrpljivog isčekivanja upoznali 16-ero kandidata iz cijele Hrvatske koji će se nositi sa svim blagodatima ali i mukama ranog srednjeg vijeka kada je kralj Tomislav i njegov vjerni knez Krševan vladao Hrvatskom pa tako i dvorcem Ribnik, a u kojem će naredna četiri mjeseca boraviti njegovi podanici.

Kandidati su imali zakazan randes voux u obližnjoj crkvici gdje ih se na koncu okupilo njih 16-ero.

Prva je u crkvu ušala Varaždinka Božena Šimek – Šuplika. Božena je medicinska sestra u mirovini, ima pedeset i sedam godina, a tijekom radnog staža provela je 15 godina u Oružanim snagama RH. Aktivna je članica Streličarskog kluba Cekin , udruge veterana 7. gardijske brigade Puma; te voditeljica projekta ;Žene sjeverozapadne Hrvatske u Domovinskom ratu“. Kaže da je veselje njezino elementarno stanje te da je vječiti i nepopravljivi optimist. Hrabra je i lojalna te sklona preuzimati odgovornost, kako za uspjehe, tako i za neuspjehe. U show se prijavila jer joj prijatelji oduvijek govore da je rođena nekoliko stotina godina prekasno. Srednji vijek joj se sviđa jer je, kaže tada bilo puno više reda i poštovanja među ljudima.

Nakon nje, ušao je Darko Radović iz Splita. Četrdeset osmogodišnji inženjer arhitekture iz bavi se plivanjem, biciklizmom, veslanjem, planinarenjem i meditacijom. Voli čitati i putovati. U show se prijavio jer smatra da se ne može ostvariti kao osoba u ovom modernom svijetu. Nema iskustva s poljoprivredom i stočarstvom, ali mu je velika želja naučiti. Za sebe kaže da je otvorenog duha, osoba koja slijedi svoj instinkt i emocije, druželjubiv i komunikativan, ali i da uživa u samoći. Darko se prijavio u show jer želi vidjeti može li živjeti bez modern tehnolgoije, a u srednjem vijeku vidi se kao vitez.

Za razliku od njega Sarah Arbutina, rodom iz Gline, ali s adresom u Zagrebu u srednjem vijeku vidi se kao seljanka. Sarah ima devetnaest godina, i po zanimanju je dizajnerica odjeće. Slobodno vrijeme provodi u teretani, a za sebe kaže da je uporna. U show se prijavila zbog novog iskustva, a snalaženje sa stokom i uzgojem hrane joj ne bi trebalo teško pasti s obzirom na to da je dugo živjela na selu. Željela bi raditi u vojsci, ponosna vlasnica konja, a televizijski nastupi joj nisu strani. Smetaju je ljudi koji ne vole razgovarati, nisu druželjubivi, koji su svadljivi, lažu, kradu i koji ne cijene sebe. Budući da zna mnogo o biljkama nada se da že joj to biti od koristi, no svoje znanje čuva za sebe, i ne želi ga dijeliti sa svima.

Željko Car iz Koprivnice bi u srednjem vijeku rado bio u ulozi vojskovođe, ratnika ili pak mudraca. Ima 50 godina i umirovljeni je policajac. Petnaest godina je bio pripadnik MUP-a, a sudjelovao je i u Domovinskom ratu. Danas radi na svom ranču i bavi se poljoprivredom i glazbom. Obožava povijest, sve što je vezano uz vitezove, svoju djecu i životinje s kojima provodi dane na ranču. Smatra se vođom, a kako i ne bi kada je bio viši stožerni narednik u Domovinskom ratu. Aktivni je i veliki meštar Viteškog reda, a i glazbenik koji svira s Mišom Kovačem.

‘Crna ovca’ obitelji, kako sebe naziva Nikolina Smajo iz Osijeka, jer je, kaže najmlađa od četiri sestre u obitelji, dolazi iz Osijeka. Nikolina je rođena u Osijeku prije 21 godinu, gdje danas radi kao konobarica. U slobodno vrijeme se bavi trčanjem, vezenjem i čitanjem knjiga. Za sebe kaže da je sramežljiva, mirna i povučena, a u show se prijavila jer voli povijest i želi makar na tren proživjeti ono o čemu čita u knjigama i što je zanima. Kod bližnjih cijeni čast, poštenje, iskrenost i povjerenje, a iz takta će je lako izbaciti laganje, prepotencija i neiskrenost. Ne smatra se vođom jer ne voli zapovijedati i donositi odluke umjesto drugih i za druge, a rado bi u srednjem vijeku postal švelja visokog društva.

I dok bi ona šivala, Toni Torcello iz Viškova bio bi, kaže, ni manje ni više, nego srednjovjekovni kralj. Toni ima 30 godina, a po zanimanju je trgovac automobilima. U slobodno vrijeme igra nogomet i tenis i bavi se ribolovom. U show se prijavio jer mu se sviđa kako se u 10. stoljeću sve moralo izrađivati i cijenio se rad. Za sebe kaže da je pouzdan, veseo i otvoren te smatra da je osoba natjecateljskog duha i ima kvalitete vođe. Kod drugih najviše cijeni poštenje, dok mu najviše smetaju lijenost i pametovanje.

Tijekom sudjelovanja u showu najteže će mu pasti razdvojenost od djevojke s kojom je u vezi tri godine, a da pobjedi, dobitak bi podijelio s najbližima i pomogao bi onima kojima je potrebno.

Kralju Toniju zasigurno bi dobro došla Ana Tomšić Blažan, koja je otkrila da bi rado bila svećenica ili kraljeva savjetnica. Ana ima 31 godinu i živi u Rijeci, a po zanimanju je grafička dizajnerica. Za sebe kaže da je hrabra, dobra i iskrena, ali ponekad živčana, bezobrazna i sebična. Teško podnosi autoritet i uglavnom ne pristaje na kompromise te voli uvijek dobiti ono što želi. U show se prijavila jer je oduvijek željela sudjelovati u realityju u kojem bi mogla ispitati granice svoje izdržljivosti i odricanja. U slobodno vrijeme snima kulinarske video filmove, piše kuharicu i brine o psu, a iako boluje od Kronove bolesti, kaže da je s tom dijagnozom naviknula živjeti.

Kristina Mitak osma je kandidatkinja koja je ušla u crkvu, a u 10. Stoljeću rado bi se bavila životinjama.

To i ne čudi budući da je Kristina po struci doctor veterinarske medicine. Ima 43 godine, živi u Zagrebu, a svi koji je poznaju slažu se da joj nadimak „multipraktik woman“ savršeno pristaje. Uz to što je zaposlena u struci, u slobodno vrijeme pjeva s bendom, bavi se latinoameričkim plesovima i hortikulturom te uzgojem mađarskih vižli.Ima čak 40 kućnih ljubimaca za koje im je sama uz pilu, čekić i čavle sagradila nastambe. U show se prijavila zbog izazova i kako bi sama sebi dokazala što sve i koliko može. Smetaju je licemjerje, laž, lijenost, pasivnost i pesimizam.

Alen Serdar će zasigurno kralja Tomislava i njegovu svitu zabavljati budući da u slobodno vrijeme repa pod nadimkom MC Seki. Ima 26 godina i dolazi iz Zagreba, a po struci je turistički tehničar. Iako nema pretjeranog iskustva sa stočarstvom i poljoprivredom, osim činjenice da su mu roditelji iz Like, u showu će se boriti do kraja. Za sebe kaže da je rođeni vođa, uvijek nasmijan i spreman za šalu, u slobodno vrijeme se glupira ili trenira, a posebno je ponosan na svoj „ulični“ fakultet i činjenicu da je proputovao cijelu Europu. vjeruje u čast i poštenje, a u srednjem vijeku vidi se kao ratnik koji se bori do vrha i postaje kralj.

Za razliku od njega, 18-godišnji Tin Mlivić, također iz Zagreba, kaže da u srednjem vijeku ne namjerava puno raditi već biti kmet koji većinu vremena odmara it u i tamo nešto napravi. Tin pohađa medicinsku školu i reklamira proizvode na društvenim mrežama. U slobodno vrijeme se bavi glazbom i glumom, a za sebe kaže da je dječak koji živi svoje snove. U show se prijavio jer želi sve probati. Boji se mraka, cijeni čast, iskrenost i poštenje, a neostvarena želja mu je snimiti glazbeni spot. Smatra se vođom jer je iskren, pravedan i pošten i poručuje: „Bacite me među vukove i postat ću vođa čopora“.

Njegovu idilu mogla bi mu pokvariti Anamarija Bijuković iz Splita. 24-godišnja Splićanka studira za inspekcijskog i kadrovoskog menadžera, a završila je vojnu obuku, trenira cross fit i bavi se sportom.

Nadimak joj je Jima, a u srednjem vijeku bila bi krčmarica kod koje se svi dolaze dobro napiti, najesti i proveseliti.

Dvanaesti član RTL-ove povijesne družine je Romeo Maglić iz Pule. Ima 50 godina, živi sa mamom i radi u vlastitoj radioni. Po zanimanju je kovač, a otkrio je da je ostao bez noge ted a je sam sebi napravio protezu! Stoga ne čudi da se i u srednjem vijeku vidi kao kovač koji svojim iskustvom pomaže svima kojima će to biti potrebno.

Božica Jurkić iz Gračaca majka je petero djece, a ima 51 godinu. Božica je bila dragovoljac Domovinskog rata gdje je upoznala svog supruga s kojim je us retnom braku, a u srednjem vijeku rado bi bila lončarica i tkalja.

I Ivo Kajinić, 49-godišnji poljoprivrednik kraj Bjelovara vidi se kao zanatlija ili kmet u 10. stoljeću, dok je u 21. oženjen i otac četvero djece. Umirovljen je, ali se zajedno sa suprugom bavi poljoprivredom u vlastite svrhe. Osim toga bavi se i drvodjelstvom, kovanjem metala, izradom alata i povrtlarstvom. Bio je u ratu s Antom Gotovinom i kaže da mu je u to vrijeme nadimak bio Ružica. Od starih zanata bavi se kovanjem metala. U show se prijavio zbog avanture. Za sebe kaže da je jednostavan, komunikativan i odgovoran te da ima avanturističkog i natjecateljskog duha.

Sanja Behtan iz Donje Zeline rođena je prije 43 godine i udan aje majka troje djece. Po zanimanju je dekoraterka, a slobodno vrijeme voli provoditi plešući u disko klubovima. U vrijeme kralja Tomislava Sanja bi rado bila ‘Robin Hood’ onog doba jer, kaže da bi voljela krasti od bogatih i davati sirotinji.

Posljednji je u crkvu ušao Ante Jović iz mjesta Jovići kraj Ražanca pokraj Zadra. Profesionalni je vozač i otac dvoje djece koji je završio nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i prometnu školu. Ante kaže da je jako povezan sa prirodom, a obožava hodati bos. Vidi se kao najniži član klana al ii kao plemić, pa bi se volio okušati u objema ulogama. U show se prijavio jer voli izazove, u slobodno vrijeme odlazi u divljinu, a boravak u 10. stoljeću će mu lakše pasti jer se kod kuće bavi poljoprivredom i stočarstvom. Ima mnogo neostvarenih želja, no samo jednu osobinu koji ne podnosi kod drugih - licemjerje.

Iako se do sada ovih 16-ero kandidata nikada nije vidjelo niti upoznalo, dvije su se djevojke ipak prepoznale ostavši u šoku kada su shvatile da su se obje prijavile za show. Naime, dvije buduće podanice kralja Tomislava, Kristina Mitak i Sanja Behtan znaju se iz djetinjstva, što je sve kandidate iznenadilo, a naročito njih dvije kada su shvatile da zajedno odlaze u daleku prošlost.

A s obzirom da je put u povijest krenuo iz crkve, kandidati su odlučili svoju avanturu započeti s molitvom, pa su zajedno izmolili Oče naš, a potom ih je svećenik zamolio da izađu i zapute se prema svom novom domu.

Uzbuđenju nije bilo kraja, naročito kada su stigli pred dvorac Ribnik gdje ih je na velikim ulaznim vratima dočekala poruka da se sakriju iza bunara čim uđu u dvorište dvorca.

Sve je to bilo s razlogom, jer kada su ušli, dočekao ih je pravi povijesni vremeplov! Kralj Tomislav i knez Krševan taman su se borili protiv Bugara ne bi li zauzeli dvorac. Koplja, sjekire, mačevi, vatra, krv, vriskovi – prava bitka vodila se pred očima 16-ero kandidata koji su, blago rečeno, ostali zabezeknuti vireći iza bunara suočeni s povijesnom bitkom.

Već sutra, u nedjelju, 4. rujna od 20 sati, na RTL-u, novopečene Tomislavove podanike očekuju nove avanture, a bit će podijeljeni u viši i niži klan. Naravno, sve to za sobom donosi određene pogodnosti ili pak, tegobe. U svemu će im pomagati knez Krševan, koji će svaki tjedan dovoditi majstora u dvorac koji će zadati tjedni zadatak dvama odabranim kandidatima. Sretniji postaje kaštelan, a njegov klan povlašten. Kaštelan će tako birati prvog sudionika dvoboja iz gubitničkog klana, a drugi sudionik će postati onaj član gubitničkog klana koji ostvari nalošiji rezultat u turniru. Nakon dvoboja najslabiji biva izbačen.