Festival suvremenih izvedbenih i vizualnih umjetnosti Queer New York, koji po uzoru na Queer Zagreb u New Yorku organizira zagrebačka udruga Domino, u svojem se petom izdanju održava od 20. rujna do 2. listopada a okupit će u 'najqueerskijem' gradu na svijetu izvedbene umjetnike iz čitavog svijeta u zajedničkoj potrazi za novim načinima otkrivanja drugog i drugačijeg (queer) u sebi i drugima.

»Tijekom godina festival je u New Yorku predstavio više od 150 umjetnika iz čitavoga svijeta, koji su sudjelovali u plesnim, kazališnim, glazbenim i performansima uživo, a neki od njih upravo su se na festivalu prvi put predstavili američkoj publici«, ističe u najavi programa programski direktor Zvonimir Dobrović.

Ono čemu festival od samih početaka stremi je omogućiti prostor za razvijanje novih ideja, umjetničkih eksperimenata i iskušavanja novih pravaca, dodao je Dobrović.

»Smisao 'queera' je otkrivanje drugog i drugačijeg u nama samima, a ovaj festival oduvijek traži načine kako možemo biti taj drugi, jer ponekad smo svi mi netko drugi«, poručio je.

Festival u New Yorku nastao je na konceptu i estetici Queer Zagreba a do sad je predstavio brojne hrvatske umjetnike o čijim su radovima pisali The New York Times, New Yorker, Time Out, Huffingtong Post te mnogi drugi cijenjeni američki i svjetski mediji.

Ove godine održava se od 20. rujna do 2. listopada na nekoliko lokacija diljem New Yorka – u Abrons Art Centru, kazalištima La MaMa i Dixon Place, The Actros Fund Art Centru te na Harriman institutu Sveučilišta Columbia.

Festival će u Abrons Arts Centru u utorak otvoriti južnoafrička umjetnica Mamela Nyamza performansom »Hatched«, u kojemu se bavi duboko osobnim i izazovnim pitanjima kulture, tradicije i razvoja ženske seksualnosti u bračnim običajima i ritualima.

Od hrvatskih autora, predstavit će se Ina Sladić, koja će u suradnji Domina i Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu izvesti rad Marine Abramović iz 1975. »Art must be beautiful, artist must be beautiful»; te koreograf i plesni umjetnik Bruno Isaković, koji gostuje s predstavom »Nečastive«, nastalom u suradnji sa Studijem za suvremeni ples iz Zagreba.

Performans Marine Abramović u kojemu je gesta češljanja kose tijekom ponavljanja teksta dovedena do ruba fizičke izdržljivosti, Sladić je već izvela u veljači u zagrebačkom MSU-u, kao jedina umjetnica koja je dobila dozvolu za njegovo ponovno izvođenje.

Queer New York ugostit će i Studio za suvremeni ples, koji će u Teatru La MaMa od 28. rujna do 2. listopada izvesti nekoliko solo i grupnih verzija Isakovićeve predstave »Nečastive«. Nakon predstavljanja na Perforacijama u Zagrebu 2015., te nakon što je solo izvedba obišla svijet, od Europe, Azije do Sjeverne i Južne Amerike, grupna verzija u izvedbi članova Studija za suvremeni ples i gostujućih plesača postaje prvom produkcijom odabranom od strane međunarodnog žirija europske mreže Be SpectACTive!.

Jedna od zanimljivosti festivala je i predavanje na Harriman institutu prestižnog newyorškog Sveučilišta Columbia, gdje će biti predstavljen engleski prijevod knjige »Usmena povijest homoseksualnosti u Hrvatskoj« (Domino, 2007.), koja okuplja svjedočanstva 25 LGBT osoba koje su živjele u Hrvatskoj u vrijeme kada je homoseksualnost bila zakonom zabranjena.

Cjelokupni festivalski program dostupan je na poveznici http://www.queerny.org/.