Američki glumac Brad Pitt rekao je da je tužan zbog toga što je njegova supruga Angelina Jolie podnijela zahtjev za razvod braka i istaknuo da mu je sada najvažnija dobrobit njihovo šestoro djece.

»To me je jako rastužilo, no ono što je sada najvažnije je dobrobit naše djece«, rekao je Pitt u izjavi za časopis People.

»Molim medije da ih puste na miru u ovom teškom razdoblju«, dodao je.

Hollywoodska zvijezda Angelina Jolie podnijela je zahtjev za razvod braka i zatražila je skrbništvo nad njihovo šestero djece u dobi od osam do 15 godina.

Jolie (41) pokrenula je taj postupak u ponedjeljak navodeći nepomirljive razlike kao razlog za razvod. Također je navela da odvojeno žive od 15. rujna.

»Ova odluka je donesena zbog zdravlja obitelji. Ona neće komentirati i traži da se ovoga puta poštuje privatnost obitelji«, rekao je njezin odvjetnik Robert Offer.

Jolie i Pitt, zajedno poznati kao »Brangelina« vjenčali su se 2014. ali su zajedno od 2004. godine.

Bili su jedan od najpoznatijih parova u svijetu zabave zbog privlačnog izgleda, uspješnih filmova i aktivizma.

Jolie, dobitnica Oskara za najbolju sporednu ulogu u filmu »Prekinuta mladost« 2000., ranije je bila udana za glumce Johna Leea Millera i Billya Boba Thorntona.

Pitt (52) je od 2000. do 2005. bio u braku s američkom glumicom Jeniffer Aniston.