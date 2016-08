Zlatan Stipišić Gibonni i Oliver Dragojević vraćaju se večeras u 21 sat na poznat teren, u pulsku Arenu. Oliver i Gibonni dolaze u Pulu promovirati novi, zajednički album »Familija« koji su objavili za Aquarius Records, a da su odabrali pravo mjesto pokazuje i to da su karte rasprodane.

I jednom i drugom bit će to povratak među svoje, prostor u kojem su već nekoliko puta nastupili i uvijek ga napunili. Neće to biti prvi put da njih dvojica zajedno dolaze, ali je ovo prvi put da promoviraju album koji su zajednički, ravnopravno snimili i objavili ga kao Oliver & Gibonni. Oliver i Gibonni za svoju publiku pripremaju pravi vatromet emocija, uz pjesme s novog albuma i niz drugih pjesama uz koje su odrastale brojne generacije.

Album »Familija« (Aquarius Records), koji je objavljen u travnju, u svega dva mjeseca ostvario je dijamantnu nakladu. „Familija» je najavljena pjesmama »Onako, od oka« i »Gdje to piše«, koje su već tjednima među najemitiranijim radijskim singlovima. Publiku u pulskoj Areni očekuje vrhunska produkcija, jedinstvena scenografija pripremljena posebno za ovaj koncert, a Oliveru i Gibonniju u Areni će se pridružiti čak 70 glazbenika.

Valja podsjetiti i da je već u prva dva dana od kada su puštene u prodaju prodano gotovo pola ulaznica za koncert Olivera i Gibonnija, a vrlo brzo potom je koncert i rasprodan. Stoga, poručuju organizatori, da bi se izbjegle veće gužve treba u Arenu doći na vrijeme. Ulaznica više nema u prodaji, niti će biti dodatnih ulaznica danas u prodaji. Zbog velike gužve koja se očekuje, organizator moli sve koji imaju kupljenu ulaznicu da dođu što ranije. Kako bi ulaz bio što brži i efikasniji bit će otvorena tri ulaza Arene. Ulazi se otvaraju u 19.30 sati, a koncert će početi u 21.15 sati.

Nakon pulske Arene, gdje su posljednji put zajedno održali koncert 2007., dvojica prijatelja pjevat će tamo odakle je cijela glazbena priča i krenula – u Splitu, u Spaladium Areni 7. listopada. »Familija« potom 29. listopada stiže u Arenu Varaždin, a 5. studenog bit će gosti osječke dvorane Gradski vrt.