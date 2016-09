Samo mijena stalna jest. Tako je vazda bilo, pa će tako biti i ove jesen kad je jesenska programska shema HRT-a u pitanju. To dakako ne znači da nema novih formata, ali jednako tako znači da nam se pod okrilje prisavskih skuta vraćaju lica koja smo tu gledali, da bi odlazila, pa se opet vraćala.... Dovoljno je recimo nizati: Željka Ogresta, Joško Lokas, Željko Pervan.... Fali još, reklo bi se, samo Hloverka Novak Srzić da se vrati. A znajuć' i nju i nas, moglo bi i to.

Elem, jesenska shema HRT-a službeno započinje 19. rujna. Ponešto se o njoj već pisalo, što službeno, što neslužbeno. Odjeknula je tako informacija da će svoje format dobiti Romano Bolković, a još i više ona da će Press klub voditi Tihomir Dujmović taman da se i formatom potvrdi kakvog je to svjetonazora i političkog opredjeljenja ljudstvo koje javni servis vodi.

Tko na Novu TV dođe, tu i – ostane Dok se HRT još za jesen sprema, Nova TV i RTL Televizija već su krenuli s najjačim adutima. Neslužbene brojke kazuju, Nova TV je u jesen krenula višestruko bolje! Utorak je tako bio prvi dan kad su se u isto večernje doba sudarili reality na reality, domaća telenovela na domaću telenovelu. Jest da je nešto gledatelja i znatiželje radi otišlo gledati »Zlatnu zoru« Nove TV, ali jest i podatak da je u utorak 682.663 gledatelja gledalo »Zlatnu zoru«, a 169.625 RTL-ovu »Pravu ženu«. »Farmu« Nove TV je pratilo 615.464 gledatelja, dok je RTL-ov »Anno: Ljeta gospodnjeg 925« gledalo 121.223 gledatelja. U svakom slučaju sve se čini da tko na Novu TV dođe, tu i ostane. Drugi se pak za svakoga gledatelja moraju itekako boriti.

Tko je u (ne)milosti

Podosta je promjene poglavito na Prvom programu koje sugeriraju 'ko je u (ne)milosti. Da nije tako ne bi se gledana i društveno angažirana emisija »Hrvatska uživo« od jeseni emitirala u negledljivom terminu, onom od meksičkih sapunice, radnim danom u 13.15!?

Od ponedjeljka do četvrtka ide i dalje kviz »Potjera«, ranije no dosad, u 17.20 sati. Želja je HRT-ovaca osnažiti ulaz u Dnevnik pa će prije njega puštati domaću dramsku seriju, vjerojatno dok ne osmisle kakvu domaću telenovelu. Prvo kreće repriza prve sezone serije »Crno-bijeli svijet«. Onda će odmah biti emitirana druga, a navodno se zakaparila i treća. S druge pak strane, ni vidoviti Milan ne zna odgovor na upit kada će na ekran serija »Novine«, ona što ju je režirao Dalibor Matanić, a scenarij pisao Ivica Đikić. Nije to, očito, tema za prije Dnevnika, ta privatizacija, mediji, sprega političara, crkve i i svakojakih likova. Neka prvo prođu izbori.... Dnevnik će zato spasti na pola sata, taman da se postavi pitanje zašto mu je ikad trajanje produljeno. A da bi Dnevnik bio i gledaniji, jesenska shema nosi prognostičara i podataka o vremenu i prije Dnevnika!

Kuhanje prije Dnevnika

Nakon Dnevnika će se zato pet minuta kuhati. Kako, tko, koja kuhinja, vidjet će se. Ponedjeljkom nakon kuhanja eto i novosti: Željka Ogresta koja će ovaj put razgovarati s vrhunskim sportašima. Utorkom eto još jednog povratnika, Željka Pervana s humorom pervanovskim. Utorak donosi i vanjskopolitički magazin Zdenke Kardum. Srijeda, nakon jednogodišnje stanke, vraća »Pola ure kulture« Branke Kamenski. Četvrtak donosi »Šifru«. A Šifra je domaći kviz. A kad je domaći kviz, onda je tu i Joško Lokas. Ide »Šifra«, pa ide Romano Bolković. Petkom nema kviza, ali ima »Hrvatska za 5« autora Branimira Bilića. O čemu se tu radi? O svemu! Jer, u pedesetominutnoj emisiji bit će uživo predstavljeni najbolji pojedinci, skupine, tvrtke i kreativne ideje iz područja kulture, znanosti, obrazovanja, industrije znanja, kreativnoga poduzetništva, humanitarnoga i volonterskoga rada, ekologije i duhovnosti. Na neki način »na mjesto nesreće« vraća se i Nevena Rendeli s emisijom »Subotom ujutro«. A navečer domaći glazbeni show uz vodstvo Renate Sopek koja je na HRT-u valjda prije nekih sto godina vodila Loto. Nedjelja je pak duhovna posve, taman za Press klub Tihomira Dujmovića.

Priče svake generacijena ZET-ovom tramvaju S HRT-a svečano objaviše i to da je u povodu 90. obljetnice radija i 60 godina televizije u promet u Zagrebu pušten ZET-ov tramvaj oslikan motivima HRT-ove obljetničarske kampanje »Priče svake generacije«. Zoran je to dokaz da se na HRT-u nisu šalili kad su najavili cjelogodišnje slavlja. A da sve bude baš idilično, i baš kao da brod na Prisavlju plovi mirno mirnim morem svjestan da će pristojbe vazda biti, Siniša Kovačić se provozao tramvajem i uslikao pritom s legendarnom Milkom Babović. Elem, rođendan je to bez kraja, a Kovačić je očito i dalje malo v.d., a malo u kampanji za glavnog ravnatelja HRT-a. Doda li se ovom ranojutarnja radijska Duhovna misao, nema se što drugo nego mudro zaključiti – HRT, raj na zemlji.

Drugi i Treći

Drugi program donosi mnoštvo novih i zanimljivih sadržaja prije svega u školskome programu koji se kani vratiti na velika vrata. Osim premijernih emisija za školarce »Školski sat«, novost je edukativno-zabavna emisija za djecu osnovnoškolskog uzrasta »Luka i prijatelji« koja će se emitirati jedanput tjedno. Emisija je to koja kroz igru, razgovor i glazbu vodi do edukacije. Voditelj je Luka Bulić, koji je inače još kao dijete vodio »Mali veliki svijet«. Tu je i emisija za rekreativce i kreativce koja će govorit će o zdravome načinu života za djecu i mlade. »Re(kreativno)« kani potaknuti mlade, ali i starije na usvajanje dobrih i poželjnih prehrambenih navika uz neizostavnu tjelovježbu. A vijest je i to da je prvi puta u povijesti HRT pokrenta emisija o učiteljima. Urednica i voditeljica Sunčica Findak u emisiji »Sjedni, odličan!« bavit će se upravo njima.

Što se Trećeg programa tiče, veseli makar malo da je štogod starih formata preživjelo metlu novog uredničkog kadra, recimo »Peti dan«, »Animatik«, »Treći element«. A što nudi Četvorka, e to je do daljnjeg misterij.

Uglavnom, nova, a stara lica nadiru. Ali, nadiru i neki novi političari koji bi se rado bavili HRT-om. A nema te sheme koja je ikada na to bila imuna. Ako ništa pitat će se koliko sve to košta. Pa kom obojci, kom opanci. I da, sve ovo je podložno promjeni, jer riječ je samo o – shemi koja još nema epitet »službeno«.