RIJEKA Rijeka i prostor ispred HNK Ivana pl. Zajca ove su subote opet postali poprištem modnog događanja. Na reviji naslovljenoj »Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća« u organizaciji Tajane Zaro Mirković predstavljeni su kreatori i poznati modni brendovi.

U glazbeno - plesnom dijelu programa nastupili su Nina Kraljić, Nina Abramović Dimec, Nikolina Tomljanović i Sandro Bastijančić, a u plesnom dijelu Lucija Zupčić, PK Dance Queen iz Kraljevice dok je večer vodio Roberto Anić, poznatiji kao Extra Robi. Za lijep izgled manekenki modne agencije Glamour Tara pobrinula se Iva Berišić sa svojim timom, dok su frizure potpisali saloni 4 Look i In fashion by Patricia.

Čast da sa svojim krinolinama otvori reviju pripala je Valeriji Toloknovoj. Uslijedili su kreacije i modeli kreatorica Talijanske škole mode i dizajna Callegari, a potom kolekcije S. Oliver, Maje Tomažić - My happy skirt, Linde Lukežić, Kyra Design, Ljupke Hrvatin, Ane Mrak, Janje Passeri, Carla Homolke, Bellissime, Valentine Vlah, Comme, Salon Marie, Biba vjenčanice, Style Paris, Visnje Huljev Tudor i Robotskog, Volo Libero te nakita Malloo jewellery.

Na reviji koju su došla pogledati brojna poznata lica pojedini kreatori svojim najnovijim kreacijama pokazali su izuzetnu inovativnost. Stoga, moda u Rijeci ima budućnost premda kreatorima nije uvijek jednostavno svoje kolekcije uspješno plasirati na tržište. No srećom kreativnosti ne nedostaje! I to je dobar početak.

Na kraju revije organizatorica revije uputila je riječi zahvale svima koji su joj pomogli u realizaciji potonje, a afterparty je održan u Teatru lounge baru.