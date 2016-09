NEW YORK Bivša prva tenisačica svijeta, Amerikanka Serena Williams, prekjučer je na Tjednu mode u New Yorku predstavila svoju jesensku kolekciju nastalu u suradnji s američkom tvrtkom HSN.

– Cijelog života sanjala sam o tome da sudjelujem u New York Fashion Weeku i odlično je što imam priliku ponovo to učiniti, rekla je Serena kojoj je to treće predstavljanje pred američkom modnom publikom.

Za novu kolekciju najviše su je inspirirale tkanine, njihova mekoća i udobnost.

– Ona svoja razočaranja pretvara u trijumf, tugu u sreću, odbijanja u odobravanja. Ako nitko ne vjeruje u nju, to nije bitno. Ona vjeruje sama u sebe. Ništa je ne može zaustaviti. Ona je žena, riječima napisanima tijekom Olimpijskih igara Williams je popratila svoju modnu reviju. Tenisačica i modna kreatorica koja je kao i njezina starija sestra Venus pohađala Umjetnički institut u Fort Lauderdaleu, predstavila je i svoju prvu kolekciju nakita nastalu u suradnji s dizajnericom nakita Karom Ross.

S piste u prodaju

Reviju su iz prvih redova pratile brojne poznate osobe poput njezine sestre Venus Williams, kolegice tenisačice Caroline Wozniacki, modne urednice Anne Wintour, pjevačice Ciare i drugih.

Serena Williams jedna je od dizajnera koji su u New Yorku predstavili kolekcije za aktualnu sezonu koje su u trgovine stigle direktno »s piste«, štoviše, putem mobilne aplikacije moglo ih se kupiti odmah tijekom revije. Riječ je o trendu koji je započela britanska modna kuća Burberry koja je prva odlučila kupcima omogućiti da odjeću nabavljaju ravno s modne piste.

U New Yorku je tako Tom Ford predstavio kolekciju za žene i muškarce za sezonu jesen/zima 2016., a za istu je sezonu novitete predstavio i Tommy Hilfiger. Jesenska kolekcija predstavljena je u petak, a istog trena kada je predstavljena na reviji, bila je dostupna i u prodaji, baš kao i kolekcija TommyXGigi, nastala u suradnji s popularnom manekenkom Gigi Hadid. Sačinjavaju je komadi koji obiluju nautičkim motivima, poput »ribarskih« džempera ili pak kožnatih nautičkih čizama.

U sklopu Tjedna mode novu je kolekciju predstavila i legendarna Carolina Herrera koja je novom linijom odjeće proslavila trideset i pet godina u modnom biznisu.

– Ova je revija za mene jako posebna, izjavila je 77-godišnja dizajnerica porijeklom iz Venecuele dodavši kako bi voljela preraditi neke od modela iz svoje prve kolekcije i ponuditi i današnjim ženama.

Američki dizajner Jeremy Scott, koji djeluje i kao kreativni direktor talijanske modne kuće Moschino, predstavio je aktraktivnu kolekciju za proljeće/ljeto 2017. punu žarkih boja i blještavila. Inspiraciju za nove modele pronašao je u divljoj, prljavoj, eksperimentalnoj i zabavnoj newyorškoj party sceni ranih 80-ih godina prošlog stoljeća, s utjecajima disca, punka i SF-a.

Bez potpetica

Plisirane suknje, uočljivi printovi, torba u obliku divovske tube paste za zube, modni dodaci geometrijskih oblika, predimenzionirane pribadače, patenti i narukvice, crna koža, lateks, ogrlice za pse – samo je dio onoga što se može vidjeti u njegovoj novoj kolekciji.

Nešto posve drukčije moglo se vidjeti na reviji modne kuće Oscar de la Renta koja je u ponedjeljak predstavila prvu kolekciju nakon odlaska glavnog dizajnera Petera Coppinga. Modni stručnjaci zaključili su kako u kolekciji prevladavaju klasični modeli za vruće dane – bijele haljine, lagane čipkaste kreacije, etnomotivi, ali i elegantne, bogate haljine savršene za ljetne noći. Jedna od posebnosti kolekcije je i potpuni izostanak cipela s potpeticama, prvi put u povijesti brenda.

Tjedan mode u Velikoj Jabuci traje do petka, a među modnim kućama koje će u danima koji slijede predstaviti nove kolekcije nalaze se: Agatha Ruiz de la Prada, Michael Kors, Marchesa, Ralph Lauren, Calvin Klein, Marc Jacobs i drugi. Nakon New Yorka, modna karavana seli se u London.