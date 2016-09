Na nedavno održanoj reviji Vremepolov - Rijeka kroz stoljeća najnoviju kolekciju branda My Happy Skirt predstavila je riječka modna kreatorica Maja Tomažić Jakumatović. Maja je u modnim krugovima bila poznata i kao Marcia pa smo se na samom početku našeg razgovora prisjetili njezine dizajnerske karijere.

– Prošlo je više od dvadeset godina od kad sam krenula u dizajnerske vode. Prvi veći nastupi pod imenom Marcia urodili su nagradama na Fashion Newsu 1997. godine. Tada sam dobila dvije nagrade – za kolekciju godine i u kategoriji pret-a-porter. Jedna je nagrada bila od cjelokupnog žirija, a druga od Tekstilno-tehnološkog fakulteta. To su mi jedne od najdražih nagrada i najdražih revija, priznala je Tomažić Jakumatović i nastavila:

ZA SVE JE »KRIVA« NONA

– Glavna tema kolekcije bila je ekologija. U to vrijeme bila je aktualna afera oko radioaktivnih ploča na Korzu, tako da je u kolekciji bila prisutna estetika ružnoće, s elementima maski, upozoravajuće, ali nosivo. Bila sam freelancer. U tom periodu imala sam više od šezdesetak samostalnih i skupnih revija u Rijeci, ali i po cijeloj Hrvatskoj. U međuvremenu sam magistrirala ekonomiju na Fakultetu za turistički management te završila Talijansku školu mode i dizajna Callegari. Dobila sam i nagradu škole Callegari i bila asistent na jednom njihovom kolegiju, a potom sam radila i u modnoj industriji u Zagrebu. U tih petnaestak godina prošla sam sve značajne faze u modnoj industriji, od dizajniranja do marketinga, ispričala je Maja koja je prije četiri godine pokrenula novu modnu priču i to u trgovini tekstilom Tekstila, u kojem je radila kao studentica, a kojem je podarila novo ruho.

Zanimalo nas je što nam može reći o najnovijoj kolekciji branda My Happy Skirt.

– To je priča o Mojoj sretnoj suknji, a nastala je kao podsjetnik na suknjice koje je meni moja nona plela. Bila sam u dramskoj sekciji, mala čakavica, i zahvaljujući noni za svaki novi nastup imala sam novu pletenu suknju. Kako sam tijekom godina često bila u kontaktu sa ženama poduzetnicama, uočila sam da svaka ima neku svoju sretnu suknju koju voli odijevati za neku posebnu prigodu. Inspiracija koja je potekla od moje none preko poslovnih žena rezultirala je brendom My Happy Skirt. Svake moja suknja jest unikat i nosi jednu jedinstvenu poruku koja se šiva unutar suknje i nalazi se na brošu koji se nalazi na struku suknje. Kako je broš mobilan može ga se staviti na bluzu ili šal, naglasila je Maja čije su suknje inspirirane ljudskim vrlinama koje se potom nađu na poruci na brošu poput, recimo, »Sreća prati hrabre«.

SUKNJE ZA MUŠKARCE

– Na brošu se uz poruke nalaze secesijske vedute Rijeke koje su posebno rađene za reviju Vremeplov i printane u 3D varijanti. Ta mi je ideja i dalje u razvoju, naime voljela bih napraviti Riječke suknje s ovim broševima, s riječkim motivima. U tom pogledu pomogli su mi savjeti iz Riječke razvojne agencije Porin. Ponosna sam na te broševe. Posebno na prvih dvadesetak za koje sam emotivno vezana. U 3D printu se može razviti puno zanimljivih motiva, a ja sam u brošu spojila prošlost i budućnost, secesicijske motive i 3D print. Suknje My Happy Skirt proizvode se u tri linije. Jedna je Business i namijenjena poslovnim ženama, druga je Extra, a treća Romantic, kazala je Maja i otkrila da radi i suknje za muškarce.

– Urbanova je suknja već gotova i čeka ga. Sve su suknje unikatne i ne proizvode se serijski. Nikad ne ponavljamo ni model, ni kroj. Ako klijentica želi neki određeni model dobit će sličnu suknju, ali s originalnim izmjenama. Klijentice same odabiru model i materijal, ali sve ostalo ostaje iznenađenje, kao i sama poruka i broš. Svaka vlasnica Sretne suknje ulazi u knjigu u kojoj je popis svih žena koje su do sada kupile suknju te njihove poruke, kako bi i dalje ostale jedinstvene, ispričala je na kraju Maja koja trenutno radi na kolekciji za jesen-zimu.