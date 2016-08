PULA Više od pola vas ovdje znam po imenu, kazao je preksinoć Zlatan Stipišić Gibonni na koncertu u pulskoj Areni na kojem su on i Oliver Dragojević predstavili album »Familija«. Takva je bila i atmosfera, familijarna uz neke goste iznenađenja. Za razliku od nekih koji su ove godine u Areni nastupili prvi put, Gibo i Oli su veterani koji su puno puta već iskusili kako je to suočiti se s publikom u ovom magičnom prostoru. I svaki put su trijumfirali, a činjenica da su koncert rasprodali dva tjedna prije govori da ih se publika još nije zasitila. Ipak, više od samih pjesama nas je zanimalo kako će ispasti kombinacija dvojice ravnopravnih zvijezda na bini. S te strane sve je ispalo baš kako treba, nije bilo guranja ega, Oliver i Gibonni doista izgledaju kao otac i sin ili kao dva brata koji još k tome dolaze na poznati teren i osjećaju duboko poštovanje – kako jedan prema drugom tako i prema publici.

Bez praznog hoda

Ovaj put nakrcali su binu s brojnim glazbenicima, čak dva zbora te nekim iznenađenjima koje su organizatori uspješno čuvali do samog kraja. Unatoč velikim organizacijskim zahtjevima sve je, barem što se tiče ovog izvedbenog dijela, prošlo glatko jer u više od tri sata nije bilo praznog hoda, Gibin bend izmjenjivao se Oliverom i njegovim Dupinima te svim gostima i niti u jednom trenutku to nije utjecalo na dinamiku koncerta, a zvuk je bio dobar, bez pucanja ili duge neugodne tišine. Čitav koncept bio je dobro osmišljen – malo Oliver, malo Gibo, pa malo zajedno i tako do trenutka kada su kazali da baš i ne znaju kako će privesti koncert kraju.

Gibonni: Beskrajno sam zahvalan publici jer radim što volim Oliver i ja smo prijatelji, imamo blagoslov da publika voli nas i to što radimo, da su nam dozvolili da budemo hrabri kroz svoje živote jer smo mijenjali stilove i znali se upuštati u neke stvari koje su neočekivane za ljude. Ja sam zadovoljan jer radim što volim, moglo je sve ovo završiti puno ranije, stvarno razumijem o čemu ovisi moj život i mogu biti beskrajno zahvalan publici kojoj sam mogao i ranije dosaditi, poručio je Gibonni.

Što se tiče samog repertoara, tu nije bilo puno iznenađenja, pogotovo ne što se tiče Gibonnija. Došli su promovirati novi album tako da nekoliko skladbi s njega nije moglo izostati, ali izvan toga išlo se na sigurno, provjerene hitove koje je publika otpjevala. Čim je ostao sam na sceni Gibo je krenuo s »Činim pravu stvar« koju je izveo i na bis, a nisu izostale niti »Ne odustajem«, »Dvije duše«, »Libar«, »Mirakul« i druge, »Toleranca« i dalje zvuči moćno, zahvaljujući i pjevačici Honey koja je dobila priliku da zablista i s »Amazing grace«. U tom nizanju aduta možda je malo stradala »Zlatne godine«. Inače skladba koju Gibo na svojim koncertima čuva za veličanstveno, dugo finale u kojem mu se pridruži publika, ovdje je ispala nekako zbrzana, kao da je odrađena bez duše.

Gibo je u Pulu doveo provjerenu ekipu u kojoj su bili Teo Brajčić, Marko Ramljak, Nikša Bratoš i drugi. Oliver je došao s njegovim Dupinima, a bubnjar Jan Nivelić pobrinuo se i za jedan efektni bubnjarski solo, no kao pojačanje stigao je i legendarni Elvis Stanić, znan prvenstveno kao jazz gitarist pokazao je da zna svirati i harmoniku. Određenu grandioznost nekima od izvedbi dali su i zborovi Brodosplit te Izvor, no najbolje čuvana tajna pulske subotnje večeri bilo je pojavljivanje svjetski popularnog dvojca 2Cellos. Stjepan Hauser i Luka Šulić pojavili su se na bini na oduševljenje publike kao pojačanje Oliveru u maestralnim izvedbama hitova »Što to bješe ljubav«, »Galeb i ja« te »Lipa moja«, kada im se priključio Gibonni.

Oliver je preksinoć bio tu zbog onih koji vole sporije ritmove, koji preferiraju klasične pop balade s mirisom mora iako je i on znao ubaciti u višu brzinu i otprašiti jednog »Morskog vuka«. Ipak, publika voli jako njegove legendarne sentiše što pokazuje kada ga nadglasa u »Vjeruj u ljubav«. Oli cijelo vrijeme pokazuje da je u vrhunskoj formi, uglavnom prilično smiren i staložen, ali i da zna ubosti pravu emotivnu tipku kod publike.

Napravite dijete

Tako je i kod njegovog mlađeg kolege s kojim odlično funkcionira na bini, a njihova sinergija eksplodira u zajedničkim izvedbama baladične »Cesarice« ili pak uvijek srčane »U ljubav vjere nemam« za vrijeme koje se Arena trese.

Oliver: Poseban doživljaj Ja sam s Pulom u nekom raspoloženju prijateljskom. Imam dosta poznanika s kojima sam se družio godinama, a koji se bave radijom, televizijom, snimanjem spotova... Okružje mi je domaće, lipo mi je tu, a mislim da Gibonni isto misli, vi ste dobri domaćini. Kad ti na koncertu deset tisuća ljudi pjeva, onda je to poseban doživljaj, znaju pjesme, vole te, podržavaju te, guraju te u leđa maksimalno, to je lip osjećaj. Doći do publike je vrlo teško, ne smiješ biti previše arogantan i 'uspuhan'. Osim toga, vidio sam da ima puno ljudi srednje dobi za koje nema puno mjesta za izaći pa je Arena idealna. Ja sam imao repertoar koji oni vole kao i Gibo, i kada se to spoji ljudi ne mogu to ne voljeti, to je formula, objašnjava Dragojević.

– Nadam se da nismo razočarali, retorički pita Oliver, a Gibonni poručuje publici da idu spavati goli i naprave dijete. To zvuči puno sipmatičnije i nekako logičnije tamo na licu mjesta, nego ovako napisano. Zato je valjda na početku koncerta i uputio poruku medijima da ne prenose što se ovdje govori jer će njihovi fanovi na idućim koncertima biti ljubomorni. Ne, neće. Kao što su opet pokorili Pulu tako im neće biti problem osvojiti publiku i bilo gdje drugdje. Istina je da su njihovi pulski koncerti uvijek posebni, što zbog samog mjesta, što zbog tradicije, a što zbog atmosfere i te kemije koja postoji između izvođača i publike koja je osim iz Istre došla iz Zagreba, Splita, Novog Sada, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Austrije, Italije pa čak i iz Australije.

– Hvala vam što širite ljubav, hvala vam na zajedništvu. Budite takvi i nemojte se mijenjati, poručio im je Gibo.

Osvojiti pulsku Arenu je izazov i ne baš laka misija, a Gibi i Oliju to je uspjelo više puta. Otkad su prvi put nastupili ovdje visoko su i jedan i drugi postavili letvicu, znaju da moraju dati apsolutno najbolje od sebe i to uspijevaju. I ovo sigurno nije bilo zadnji put. Publika se nije štedjela, povremeno je bila glasnija i od samih izvođača što i ne čudi ako se uzme u račun da se preksinoć u Areni sjatilo oko 12, 13 tisuća ljudi. Oni su znali što žele i to su dobili što su pogotovo jasno pokazali kada su nakon prvog bisa u kojem je Oliver zatresao Arenu s »Nedostaješ mi ti« dugim zvižducima i skandiranjem na binu još jednom dovukli Gibonnija.