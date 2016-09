Nakon zapaženog nastupa na vojnom mimohodu u povodu obljetnice Oluje, zaslužene pobjede u showu »Zvjezdice«, fantastičnog nastupa u američkom televizijskom showu »Little Big Shots« te prvog samostalnog koncerta u Opatiji, 13-godišnju Riječanku Miju Negovetić ovog petka očekuje veliki koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Bez sumnje, prvi veliki solistički koncert u legendarnom zagrebačkom koncertnom prostoru bit će kruna svih dosadašnjih uspjeha talentirane djevojčice čarobnog glasa, ali i veličanstveni poticaj i uzlet u čarobnu glazbenu budućnost koju Miju Negovetić još očekuje.

Velika trema

Kako je došlo do tvog nastupa u »Lisinskom«?

– Maestro Zdravko Šljivac s kojim sam surađivala u »Zvjezdicama« i moj tata su se čuli oko toga. Nakon toga smo malo razmislili o prijedlogu, vidjeli što bi se sve na tom koncertu mogla otpjevati i nakon toga smo krenuli u akciju (smijeh).

Imaš li tremu uoči koncerta i kako se pripremaš za njega?

– Tremu ću sigurno imati, veliku, ali nadam se da neće smetati kao što nije ni do sada. Pripremam se kao i obično, u dnevnom boravku s mamom i tatom.

Što ti znači taj koncert?

– Jako sam sretna i ponosna što ću sa samo 13 godina moći imati takav koncert. Hvala ljudima iz »Lisinskog« i gospodinu Šljivcu koji će dirigirati velikim orkestrom što su uopće došli na tu ideju. Hvala i svima onima koji će pomoći da sve ispadne lijepo i kako oni kažu, čarobno. Velika hvala redateljici Petri Radin i Olji Dešiću koji će se brinuti da bude sve u redu sa zvukom, Hippy gardenu, studiju Evelin, tetama iz Borova, Krašu, ali i svima onima koji se trude oko svih sitnica potrebnih da se koncert održi.

Svega pomalo

Što će ti se te večeri naći na repertoaru?

– Pa bit će svega pomalo, od pjesama iz »Zvjezdica« do raznih domaćih i stranih pjesama koje volim pjevati. Malo na hrvatskom, malo na talijanskom i engleskom. Neke pjesme ću tamo izvesti prvi put. Bit će i plesača s koreografijom i rolera i još puno toga, da sad ne otkrivam sve. Svi se nadamo da će biti jako lijepo.

Na koncertu će te pratiti i Zagreb Stars Orchestra. Hoćeš li imati i neke goste?

– Gosti će biti Vanna, Marko Tolja, Damir Kedžo i Stjepan Hauser. Sa svima ću izvesti jednu pjesmu. I naravno, da ne zaboravim, prvi puta će samnom na pozornici jedan duet izvesti i moja sestra Lana. Ona kaže da neće imati nikakvu tremu (smijeh).

Možemo li možda uskoro očekivati i tvoj prvi singl?

– Ha, ha, to me svi pitaju, ali još ne razmišljamo o tome. Odnosno razmišljamo, ali ima vremena i za to. Nikad se ne zna, ako dođe neka dobra pjesma, možda i krenem u studio ranije nego što sam mislila...

Ovog petka imaš prvi solistički koncert u Zagrebu... Kad bi te riječka publika mogla poslušati na sličnom koncertu?

– Nedavno sam u Opatiji imala koncert, opet zajedno s gostima koji su pjevali nekoliko pjesama, a koji je organizirala Rajna Miloš odnosno Festival Opatija. Bilo mi je predivno i uživala sam. Kad ću imati koncert u Rijeci, zasad ne znam, ali se nadam da će biti prilike.

Dirljiva priča

U naša (i svjetska kina) krajem studenoga dolazi Disneyjev animirani film »Vaiana« u kojem si posudila glas glavnoj junakinji. Kako ti je bilo raditi na sinkronizaciji filma? Jesi li se prvi put okušala u tome?

– Da, mogu reći da je to bilo novo i zaista predivno iskustvo. Jedva čekam pogledati kako je ispalo. Film ima jako dirljivu priču i baš sam uživala pričajući i pjevajući Vaianin dio.

Bi li, i hoćeš li ponoviti to iskustvo?

– Nikad se ne zna. Ako bi došao neki upit i ako bi mi se lik za sinkronizaciju svidio, s guštom bih to ponovo radila, zašto ne.

U kakvim te još glazbenim, filmskim ili nekim trećim ulogama možemo očekivati u budućnosti?

– Zadnjih mjesec dana imamo neke dogovore i Skype razgovore s filmskim producentima iz Hollywooda koji su nam poslali jedan vrlo zanimljiv scenarij u kojem bih imala glavnu ulogu djevojčice svojih godina. Bilo bi tu i pjevanja i glume koju također volim. Ništa još nije sigurno dogovoreno, ali šansa postoji.