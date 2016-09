Američki redatelj Oliver Stone kaže da njegov triler o zvizdaču Edwardu Snovdenu govori o »skrivenom podzemnom svijetu«, piše u nedjelju BBC.

Stone je s novinarima razgovarao na festivalu u Torontu gdje je film premijerno prikazan.

Joseph Gordon-Levitt igra suradnika američke obavještajne službe koji je 2013. pobjegao u Rusiju nakon što je na internetu objavio klasificirane dokumente o nadrozu interneta i telefona koje je provodila američka služba NSA.

U filmu još glume Melissa leo, Zachary Quinto i Shailene Woodley.

»To je skriveni podzemni svijet i nitko iz NSA-e o tome javno ne govori«, rekao je Stone na konferenciji za novinare u subotu.

»Radi se o detektivskoj priči koja govori o onome što ne znamo«, dodao je. »Vlada nam cijelo vrijeme laže i ono što radi je nezakonito, i nastavlja s tom praksom«, ističe Stone.

Gordon Levitt, koji se za ulogu pripremao tako što se u Rusiji susreo sa Snowdenom, kaže da ga je zanimalo kako se u filmu tretira pitanje patriotizma.

»Postoje dvije vrste domoljublja – jedno po kojem ste bezrezervno odani svojoj zemlji. No, postoji i drugo, ono koje se u njemu razvijalo u razdoblju od devet godina koje smo prikazali u priči, ono u kojem si on postavlja pitanja. To je privilegij kada ste iz države kao što je SAD«, rekao je Gordon-Levitt.