Predzadnjeg dana festivala u Vukovaru prikazan je, po mnogima, najveći kandidat za osvajanje nagrade „Zlatni šlep“, a to je film „Matura“ rumunjskog redatelja Cristiana Mungiuja. Mungiu je za ovaj film dobio nagradu za najboljeg redatelja na ovogodišnjem festivalu u Cannesu i to sasvim zasluženo. Radi se o priči o liječniku iz rumunjskog grada Cluja čija kćerka je odlikašica i treba joj još samo dobro napisana maturalna radnja kako bi dobila stipendiju za studij u Londonu. Međutim, nekoliko dana prije mature biva napadnuta usred bijela dana, skoro pa silovana, i njezin otac brine hoće li biti dovoljno staložena da dobro napiše maturalnu radnju. Traži određene popuste za svoju kćerku i, gotovo nesvjesno, ulazi u mrežu korupcije po principu „ja tebi, ti meni“, po kojoj funkcionira gotovo cijelo rumunjsko društvo.

Film je u Vukovaru došla promovirati rumunjska glumica Lia Bugnar koja glumi suprugu liječnika i koja je depresivna, što zbog događaja oko kćerke, što zbog činjenice da joj suprug ima ljubavnicu koja ga nagovara da se razvede od supruge. Lia Bugnar nam je rekla kako ne zna kako bi se u stvarnom životu postavila u takvoj situaciji jer nije majka, ali je zato došla u Vukovar s dečkom kojem može biti majka. Film pokazuje situaciju u Rumunjskoj i potvrdila nam je kako su brojni rumunjski mediji optuživali Mungiua da prikazuje svoju zemlju u groznom svjetlu, na što im je on odgovorio da prikazuje istinu, a istina se ne može sakriti ni demantirati. Uglavnom, ovaj briljantan film jedan je od vrhunaca ovogodišnjeg festivala u Vukovaru.

A da televizijski novinari i voditelji također rade filmove, pokazalo se u petak poslijepodne kada su prikazani filmovi „Kandidat“ Roberta Zubera i Tomislava Pulića, te „Prvi put“ Mirjane Hrge. Za uvod, Zuber, Pulić te ostali gosti festivala kao i članovi žirija odvedeni su u „Iločke podrume“ na vinsku degustaciju, a zatim i u dvorac Principovac gdje su svi oni imali priliku, a većina njih po prvi puta, oprobati se u igranju golfa. Nitko nije propustio tu priliku, od Arete Ćurković i Anje Šovagović do inozemnih gostiju. Naravno, sve je fascinirala priča o povijesti „Iločkih podruma“, događajima u Jugoslaviji, za vrijeme Domovinskog rata, te poslije rata, tako da je jedan dio filmaša zaključio kako je to izvrsna tema za dokumentarni film, dok je drugi dio pomislio da je to sjajna priča za igrani film.

A svima onima koja je američka nezavisna produkcija draža, mogli su u petak uvečer premijerno pogledati film „Kapetan Fantastični“ s Viggom Mortensenom u glavnoj ulozi. Film je u Cannesu prikazan u sekciji „Izvjestan pogled“ te je Matt Ross dobio nagradu za najboljeg redatelja, dok je u Karlovym Varyma film osvojio nagradu publike. Radi se o neobičnoj priči u kojoj Viggo Mortensen glumi samohranog oca šestero djece s kojima živi u šumi u brdima, sam ih školuje, a hrane se tako što love životinje. Kada saznaju da im je majka umrla, odlaze na pogreb, i to je prvi dodir djece s civilizacijom, fast foodom, mobitelima, televizorima i svim modernim čudima. Film je jasna kritika modernog društva. I da, Viggo Mortensen se u jednoj sceni pojavljuje potpuno gol.