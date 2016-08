Filmske mogule uvijek je privlačio grandeur Rimskog carstva – napisala je slavna kritičarka Pauline Kael. Kazahstanac s holivudsko-ruskom adresom Timur Bekmambetov baš se i nije previše držao tih riječi, pa njegov Circus Maximus nije tako wylerovski grandiozan i nekako je više ispao »minimus«, iako autorov remake epskog filma Williama Wylera iz 1959. ostaje jedini donekle prihvatljivi ovogodišnji ljetni blockbuster.

Naravno, ovaj novi Juda Ben Hur (glumi ga Jack Huston) nikad neće biti Wylerov Ben Hur i njegova uglađena pojava židovskog princa s umiljatim isusovskim uvojcima, miljana je udaljena od nabildanog mačizma Charltona Hestona. Ali on to i ne mora biti.

Priča i o Kristu

Isto tako, Bekmambetov zazire od podcrtavanja skrivenih pogleda i seksualne ambivalentnosti odnosa Ben Hura i njegova »brata« Mesale, koja je itekako prisutna u Wylerovu originalu. U njegovu remakeu nećete ugledati Mesalu i Ben Hura kako se zajedno brčkaju u istoj kadi, kao što su to činili Stephen Boyd i Charlton Heston, što u ironičnom diskursu citira i Vito Russo u knjizi »The Celluloid Closet« koju su koristili Rob Epstein & Jeffrey Friedman kao inspiraciju za istoimeni dokumentarac.

Mesalini vojnici su u Bekmambetova tek obični rimski legionari, dok se u Wylera doimaju kao su zalutali s audicije za Jarmanov »Sebastiane«.

Ben Hur Režija: Timur Bekmambetov

Scenarij: Keith R. Clarke i John Ridley

Roman Lew Wallace

Uloge: Jack Huston (Juda Ben-Hur), Toby Kebbell (Mesala Severus), Rodrigo Santoro (Isus), Nazanin Boniadi (Esther), Ayelet Zurer (Naomi Ben-Hur), Pilou Asbæk (Poncije Pilat), Sofia Black-D'Elia (Tirza Ben-Hur), Morgan Freeman (Ilderim) i drugi

Glazba: Marco Beltrami

Fotografija: Oliver Wood

Montaža: Dody Dorn, Richard Francis-Bruce, Bob Murawski.

Naravno, Isus je još uvijek tu u svim mogućim pozama i situacijama, kako to već biva s komadom koji igra na retoriku klasičnog holivudskog biblijskog spektakla za uskršnje popodne – kao stolar na tržnici i kao dobročinitelj koji će žednom Ben Huru dati zdjelicu s vodom kad je ovaj krenuo na svoj vlastiti križni put prema zatočeništvu u galiji, kažnjen jer je preuzeo krivnju za akciju nestašnog zelota koji je odapeo strijelu prema Ponciju Pilatu (Pilou Asbaek s raskošnom krznenom stolom) i njegovoj vojsci koja je prolazila Jeruzalemom. Uostalom, ponaslov literalnog predloška Lewa Wallacea iz 1880. kojem se Bekmambetov približio puno više nego Wyler glasi »A Tale of the Christ«. Zato autorov remake na neki način puno više govori o Kristu no što priča o Judi Ben-Huru.

Povrh svega, Bekmambetov je kondenzirao priču na dva sata, za razliku od Wylerovih epskih tri sata i pol, iako pritom zaboravlja da svaki ep ima svoje dosadne dijelove, one narativne doline koje treba preći da bi klimaks priče bio snažniji i efektniji. Kao da mu se u nekim ključnim dijelovima filma (Ben Hurov boravak na galiji koji postaje njegova produžena smrtna kazna) jako žurilo.

Mitska utrka

Isto tako, Bekmambetov će već na samom početku filma, kad Ben Hur biva bačen s konja, učiniti nagli rez i pokazati nam isječak mitske utrke četveroprega, kao da nam poručuje da se strpimo do kraja priče, kad će nam je nanovo servirati u cijelosti u svoj njenoj digitalnoj raskoši, iako ona postaje svojevrsni antiklimaks.

I dok se Mesala (Toby Kebell) pridružuje rimskoj vojsci da vidi malo svijeta, boreći se po kiši, na snijegu i u prašini, imućni Ben Hur štuje u Jeruzalemu kršćanske obiteljske vrijednosti i ljubi voljenu Ester.

Za pompoznije pasaže filma zadužen je nubijski šeik s rastafarijanskim uvojcima (Morgan Freeman) koji spašava Ben Hura i priprema ga za veliku utrku (»Manje kruha, više igara«), koja će naposlijetku nanovo združiti »braću« u ljubavi i pomirenju, s Isusom na križu koji poručuje Ocu da »im oprosti, jer oni ne znaju što čine«. Zato novi »Ben Hur« i nije drugo nego priča o dva »brata« koji (sporo) uče kako voljeti jedan drugog i kako se osloboditi jala i mačizma.