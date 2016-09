RIJEKA Nova plesna manifestacija »Periskop« bit će održana u Rijeci od 24. rujna do 11. listopada. Ovaj festival suvremenog plesa i pokreta, pod umjetničkim vodstvom Ivane Kalc, odvijat će se u Filodrammatici, HNK-u Ivana pl. Zajca, HKD-u na Sušaku, na Korzu i u »Harteri«. »Periskop« okuplja umjetnike iz Hrvatske i inozemstva, a organizira ga Prostor Plus u suradnji s Nomadskom plesnom akademijom Hrvatska. Kako ističe Tajana Josimović iz Prostora Plus, cilj je manifestacije decentralizacija plesne umjetnosti u Hrvatskoj te jačanje umjetničkih, izvedbenih i edukacijskih potencijala suvremenog plesa u Rijeci.

– Na programu su recentne predstave hrvatske plesne scene, a posebno bih istaknula programe kojima želimo dati poticaj lokalnim umjetnicima. U programu »Novi horizonti« tako će biti predstavljeni radovi mladih, neafirmiranih plesnih umjetnika, kao i izvedbe afirmiranih lokalnih autora. Na programu su i plesne radionice i razgovori, a u cilju senzibiliziranja publike za plesnu umjetnost, posebice one mlađe, zastupljena je i predstava namijenjena djeci i mladima. Uključili smo i HNK Ivana pl. Zajca, koji je također dio riječke plesne scene – ističe Tajana Josimović.

I Korzo je pozornica

Festival počinje u subotu, 24. rujna, kad će u HKD-u na Sušaku biti izvedena plesna predstava Maše Kolar »Trijada«. U utorak, 27. rujna, u Filodrammatici slijedi »Hidden Escape« – prezentacija rada u nastajanju i razgovor s rezidencijalnim plesnim umjetnicama iz Švedske (Moa Autio i Arttu Palmio). Na Korzu će u petak, 30. rujna, biti prezentirana radionica »Rosas: Copy or inspiration?« pod vodstvom Larise Lipovac. U subotu, 1. listopada, u Filodrammatici slijede »Novi horizonti« – program predstavljanja radova mladih, neafirmiranih plesnih umjetnika: nastupit će Toni Flego pod mentorstvom Martine Granić i Nastasja Štefanić pod mentorstvom Irme Omerzo. Slijede izvedbe afirmiranih lokalnih autora Borne Babića, Martine Hrlić Rogić, Marte Rak i Antonije Čop.

Opet »Dissonanza«

U nedjelju, 2. listopada, u Filodrammatici će se s programom »Nomadografija u Rijeci« predstaviti Nomadska plesna akademija. Tom prilikom premijerno će biti prikazan film »Nomadovizija«, predstavljena instalacija u prostoru NDA Arhiva te održana diskusija »Talk-talk roulette«. Plesna predstava »Ms Fox Invited Ms Cat For Tea and a Chit-Chat One Late Late Afternoon Last Summer«, u produkciji KIK Melonea, bit će izvedena u HKD-u na Sušaku 5. listopada. Dan kasnije, također u HKD-u, bit će prikazana plesna predstava za djecu i mlade »Volim fiziku« Zagrebačkog plesnog ansambla.

U petak, 7. listopada, u Filodrammatici je na programu »Dissonanza sjećanje« – peripatetički audioperformans u produkciji Prostora Plus i MMSU-a. U »Harteri« će u subotu, 8. listopada, biti izvedena site-specific predstava »Zona« u produkciji Prostora Plus. Zadnjeg dana festivala u Baletnoj dvorani moći će se pogledati otvorena proba Baleta HNK-a Ivana pl. Zajca uoči premijere »Šah-mat & Dogma«.

Pokrovitelji »Periskopa« su Plesna mreža Hrvatske, HNK Ivana pl. Zajca, PGŽ, Ministarstvo kulture RH i drugi.