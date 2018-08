Knjiga »Rasprodano« Duška Ljuštine puno je više od klasične autobiografije. Štoviše to je knjiga kakvom bi svaka autobiografska proza trebala i biti, jer ne govori samo o životu čovjeka koji ju je napisao, već uspješno oslikava i vrijeme o kojem govori te uz sve to nudi i poruke što činiti da bi bilo bolje. Naravno, s autorovim se stavovima i idejama čitatelj ne mora složiti, ali je itekako dobro da su tu, da su potkrepljeni argumentima i da se o njima može raspravljati.

Duško Ljuština značajan je čimbenik hrvatske kazališne kulture više od četrdeset godina, točnije od sredine sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a i uvod u njegovo bavljenje kazalištem bio je iznimno zanimljiv. Naime kao menadžer rock sastava Crno-bijeli on je ranih sedamdesetih samo od gaža grupe po Jadranu zarađivao za te (pa i za današnje) prilike velike novce, stekavši u doba socijalizma ne baš laskav status tehnomenadžera, odnosno čovjeka koji na kapitalistički, zapadnjački način zna kako doći do novca organizacijom kulturnih i sličnih aktivnosti.

Svijet kazališta

Baš kao takvog angažirao ga je Fadil Hadžić za voditelja čuvenog satiričnog kazališta »Jazavac«, što se ubrzo pokazalo odličnim odabirom, jer predstave tog kazališta počinju privlačiti pažnju. No ratna zbivanja u koja Hrvatska ulazi početkom devedesetih sve dovode u opasnost, posebno stoga što je Ljuština Srbin, što se ne sviđa velikom broju ljudi koji smatraju da nije primjereno vođenje najznačajnijeg hrvatskog satiričnog kazališta – koje tih godina mijenja ime u »Kerempuh« – povjeriti Srbinu. No Ljuština će preživjeti i te dane, zadržati posao te po odlasku u mirovinu, nakon čega je i nastala ova knjiga, s pravom moći reći da je najveći dio svog života uspješno radio u dva sistema u kojima često nije bio poželjan, najprije zato što nije bio dovoljno klasno svjestan, a potom zato što nije bio poželjne nacionalnosti.

Shodno tome i knjiga nudi priče i epizode vezane uz spomenutu problematiku i to ponajprije u svijetu kazališta, pri čemu dodatni začin predstavlja činjenica da je vodeći »Kerempuh« Ljuština uvijek kroz satiru želio i kritičan odnos prema vlasti pa je njegov rad često osporavan i ugrožavan.

O svemu tome Ljuština pripovijeda tečno, razumljivo i pitko, baš kao da s njim sjedite u kafiću i slušate priče o dijelovima njegova života. Knjiga će, što je logično, najmilija biti ljubiteljima kazališta, jer će kroz nju moći prisjetiti se niza kultnih predstava rađenih u okviru »Jazavca/Kerempuha«, od »Oslobođenja Skoplja«, preko »Dobrodošli u plavi pakao« pa do »Spikom na Spiku«. Naravno, prisjećanje na te i druge predstave najčešće je vezano uz probleme koji du pratili njihovo postavljanje i igranje, a baš iz tih i takvih epizoda moguće je puno saznati o transformaciji hrvatskog društva, rušenju jedne i stvaranju druge države te brojnim drugim pojedinostima vezanim uz društveni i politički život Hrvatske u posljednjih pola stoljeća.

Naljutit će neke

Štoviše baš to jedan je od razloga zbog kojih je Ljuština i krenuo u pisanje ove knjige, kojoj je, kaže u uvodnom slovu, cilj »ukazati na pogubne procese koji se valjaju ovom zemljom, prenijeti neka znanja, otvoriti neke razumne alternative, ispraviti neke pogreške.« Shodno tome Ljuština u nizu primjera upozorava na negativnosti koje bi trebalo ukloniti (sektaštvo, oportunizam, nacionalizam, lopovluk, nepoštivanje kulture, površnost...).

Ljutit će, i naljutili su već, neke čitatelje Ljuštinini stavovi o nizu poznatih osoba (Milan Bandić, Rade Šerbedžija, Oliver Frljić...), pa i zbog toga nimalo ne treba sumnjati da će »Rasprodano« biti dobar temelj za razne polemike, sukobe i svađe. No pogleda li se cijela kazališna karijera Duška Ljuštine, onda to nije ni čudno ni neobično. Naprotiv, bilo bi čudno da nije tako. Nedvojbeno, »Rasprodano« je knjiga koju treba čitati i vraćati joj se.