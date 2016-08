Dani autora

U programu »Dani autora« (Giornate degli autori/Venice Days) ove se godine prikazuje 11 naslova koji se odlikuju inovativnošću i originalnošću. Uz film Hane Jušić to su »The war show« (Andreas Dalsgaard, Obaidah Zytoon, Danska, Finska Sirija), »La ragazza del mondo« (Marco Danieli, Italia), »Indivisibili« (Edoardo de Angelis, Italia), »Pariente« (Guilty men) (Iván d. Gaona, Kolumbija), »Heartstone« (Gudmundur Arnar Gudmundsson, Island, Danska), »Same Blod« (Sami blood) (Amanda Kernell, Švedska, Danska, Norveška), »Polina, danser sa vie« (Valérie muller, Angelin Preljocaj, Francuska), »Pamilya ordinaryo« (Eduardo Roy Jr., Filipini), »Hounds of love« (Ben Young, Australija) i »The road to Mandalay« (Midi Z, Mijanmar, Tajvan Kina, Francuska, Njemačka).

Bit će prikazano još osam što kraćih, što dužih filmova, ali izvan glavnog programa »Dana autora«.