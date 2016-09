TV serija »Mladi papa« Paola Sorrentina: Papa Pio XIII, američki

Poput Pule na kojoj su prikazane prve dvije epizode Matanićeve TV serije »Novine«, tako su u program Mostre uvrštene prve dvije epizode TV serije »Mladi papa« iza koje stoji Paolo Sorrentino. Serija ima ukupno 10 epizoda i kreće u listopadu na talijanskom kabelskom kanalu Sky Atantic, dok će je ostatak svijeta vidjeti putem HBO-a.

U uvodnim grotesknim kadrovima ugledat ćemo Sorrentinova imaginarnog papu Pija XIII, pravim imenom Lenny Belardo (glumi ga Jude Law), kako se na vatikanskom balkonu obraća masi pokisloj poput miševa. No njegovo ukazanje rastjerat će kišne oblake i obasjati masu njegovom svetošću i suncem. »Što ste zaboravili? Zaboravili ste masturbirati i koristiti kontracepciju!« – kaže papa. Masa je u šoku. No to je bio samo san. Papa se diže iz kreveta, skida se do gola i odlazi pod tuš. Da, to je papa s najizazovnijim dupetom u povijesti Vatikana.

Bude se u prvoj epizodi i drugi živopisni likovi njegove državice. Jednom kardinalu skidaju gaće da bi mu dali injekciju. Drugome skidaju masku s kisikom da bi mu dali cigaretu. A u susjednoj sobi vidimo pripadnika Švicarske garde kako vodi ljubav s Esther. Vrijeme je za doručak i papa traži da mu serviraju Cherry coke light. Kardinal zadužen za nauk novaka priznaje mu da je gay. A kao najbližu suradnicu odabire sestru Mariju (Diane Keaton) koja ga je odgajala u internatu u koji je ušao kao siroče.

Na kraju druge epizode papa će se nanovo obratiti masi. Ali tada biva sveden na sjenu, kao ultimativnu inkarnaciju apsolutne moći. Habemus papam. Jer, papa kakva ga vidi Sorrentino bliži je Francisu Underwoodu iz »Kuće od karata«. Bliže bogu i dalje od naroda (»Rim je umiljato predgrađe Vatikana« – kaže on). Naravno, ima tu i klasičnog autorova imaginarija, poput redovnica koje u slow motionu igraju nogomet i klokana koji skače vatikanskim vrtovima (sjetimo se plamenaca na terasi u »Velikoj ljepoti«). No ovo je ipak jedan drukčiji i bolji Sorrentino, zajedljiviji no ikad.