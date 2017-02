Hoće li ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić dati kakvu izjavu vezanu uz ovu najnoviju »aferu Grafoindex«?

Neće.

A zašto neće?

Zato što nije upoznat s aferom takvog naziva. A kad već ministar, koji je poznat po vještom guglanju, prigodom stručnog pretraživanja znanstvenih izvora na internetu nije pronašao nikakvu »aferu Grafoindex«, onda ona ustvari i ne postoji.

A kako bi ministar nazvao aferu u kojoj su pronađeni srodni citati, objavljeni u izdanjima Poslovne zajednice grafičkih i srodnih organizacija udruženog rada Jugoslavije »Grafoimpex«, a koju je otkrio portal Index.hr?

Ministar tu aferu ne bi nazvao nikako. Tim prije što on osobno nije nikoga citirao u tim »Grafoimpexovim« izdanjima. Nikoga, pa čak ni uglednoga Fukuyamu.

Zar je normalno da ministar znanosti i obrazovanja nema svoj znanstveno-obrazovni stav o Andreju Plenkoviću koji se u knjizi »Sredstva masovne komunikacije«, objavljenoj u »Grafoimpexovoj« nakladi 1989. godine, poslužio citatima Edvarda Kardelja kojima se koristio i Andrejev otac Mario Plenković u djelu »Teorija i praksa suvremenog novinarstva«, publiciranom kod istoga nakladnika, samo dvije godine ranije?

Ministrov stav o gospodinu Andreju Plenkoviću je poznat, baš kao i stav Andreja Plenkovića o ministru Pavi Barišiću. I te stavove ne mogu dovesti u pitanje nikakvi citati, pa tako ni Kardeljevi.

Ali zar ministru nije neobično što Andrej Plenković u maturalnom radu, koji je potom objavljen i kao knjiga, citira misli iz Kardeljevih »Pravaca razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja«?

Ministar to smatra posve običnim, a nije mu neobično ni to što je Andrej Plenković u navedenom djelu uredno spomenuo izvor iz kojega je preuzeo citate, premda to ponekad znaju izostaviti i iskusniji autori.

Zar ministar ne sumnja da je mladi autor Andrej Plenković Kardeljeve citate posudio iz knjige svoga oca Marija Plenkovića, a ne izravno iz »Pravaca razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja«?

Ministar smatra da se Andrej Plenković na ispitu zrelosti pokazao dovoljno zrelim da Kardeljeve citate koristi kao da su Kardeljevi, a ne kao da su mu ćaćini.

Ali ako su djela oca i sina Plenkovića – »Sredstva masovne komunikacije« i »Teorija i praksa suvremenog novinarstva« – u kojima se koriste isti citati objavljena kod istog nakladnika, zar ministar znanosti i obrazovanja u tome ne uočava izvjesna, da tako kažemo, srodstva masovne komunikacije? I ne bi li to bio sjajan naslov za zajedničku knjigu – Andrej i Mario Plenković: »Srodstva masovne komunikacije«, naklada »Grafoimpex«, Zagreb, 2017. godine?

Kao što je poznato, gospodin ministar ne pada na tako jeftine dosjetke. Stoga unaprijed odbacuje svaku pomisao na možebitni obiteljski autoplagijat, koji se tom neumjesnom izmišljotinom o »srodstvima masovne komunikacije«, te učestalim ponavljanjem iste, pokušava pripisati gospodi Andreju i Mariju Plenkoviću.

A kako ministar gleda na uredničku bilješku koja se nalazi u knjigama Marija i Andreja Plenkovića, objavljenim u »Grafoimpexovoj« nakladi: »Ova knjiga namijenjena je nosiocima funkcije informiranja u grafičkim radnim organizacijama udruženim u Poslovnu zajednicu 'Grafoimpex' za stručno osposobljavanje, kao i svim radnim ljudima kojima je samoupravljanje i društveno komuniciranje primarna zadaća.«?

Ministar Barišić gleda isključivo u svjetlu budućnosti hrvatske znanosti i obrazovanja. I potpuno je uvjeren da nas rasprave o nekim prošlim vremenima neće odvesti nikamo.

A kako ministar tumači to što se knjiga »Sredstva masovne komunikacije« ne spominje ni u jednoj biografiji Andreja Plenkovića, pa čak ni u onoj službenoj?

Možete biti sigurni da ministar znanosti i obrazovanja poštuje pravo svakog autora na samozatajnost, pa korištenje toga prava ne odriče ni gospodinu Andreju Plenkoviću.

Ne čini li se ministru da se Andrej Plenković prešućivanjem svoga prvog i jedinog uknjiženog uratka zapravo odriče svoje mladalačke fascinacije Edvardom Kardeljem, Karlom Marxom, samoupravljanjem…? Ili je možda posrijedi urođena amnezija?

Ministar se ne može sjetiti nikakve urođene amnezije.

A misli li ministar znanosti i obrazovanja da je Andrej Plenković u popisu korištene literature za »Sredstva masovne komunikacije« namjerno izostavio knjigu Marija Plenkovića »Teorija i praksa suvremenog novinarstva«?

Ministar zadržava pravo da ne kaže što misli, pa tako i pravo da misli kako se Andreju Plenkoviću, u najgorem slučaju, omakla nenamjerna tehnička pogreška.

A u najboljem slučaju čitava knjiga?