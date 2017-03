I dok se Franjo Tuđman nogometom bavio i previše – zajedno s Ćirom često je sastavljao reprezentaciju, a Dinamu dva puta mijenjao ime – sve hrvatske vlade nakon njega od odnosa u tom sportu bježali su kao vrag od tamjana. Nikave pretjerane želje da se sustavno urede odnosi u nogometu, ali i cijelom profesionalnom sportu, nije bilo.

Pa se dogodilo da se mutni model financiranja nogometnih klubova promijenio od državnog reketa, kakve imaju i neke druge zemlje, u čisti balkanski u kojem je glavna fora zapasati klub i Savez pa onda preko reprezentacije prodavati igrače kao stoku na sajmu.

Nije samo spoj kriminala i nogometa razlog zbog kojeg bi se i državni vrh morao pozabaviti situacijom u ovom sportu. Naime, prošle je godine HNS s njima bratskim balkanskim savezima dogovorio, a prošlo je to potpuno ispod radara, da se od sljedeće jeseni igraju lige za mlađe kategorije i žene. Dakle napravljen je prvi zametak regionalne, balkanske, odnosno jugoslavenske lige. A ako je hrvatski nogomet navodno blizak kriminalnom miljeu, onda je taj sport u zemljama istočno od nas kriminal sam. Pa predsjednik Srpskog nogometnog saveza svojevremeno je ubijen u sačekuši. Ali bez obzira na to, trenutačni vodeći ljudi HNS-a puno su naravno skloniji suradnji sa svojim istočnim kolegama, nego da se pokušaju okrenuti prema zapadu. UEFA već govori o regionalnim ligama i nije svejedno hoće li Hrvatska otići u srednjoeuropsku ili balkansku ligu, u koju je očito guraju Šuker i društvo. Jer ako dođe balkanska liga, onda ćemo u počasnim ložama imati još gori kriminal, na tribinama još gore orgije međunacionalne mržnje, a na terenu još vulgarniji izlog nogometne robe sumnjivog podrijetla spremne za što brži izvoz.

Osim toga, Vlada mora reagirati i na političkoj razini. I to ne samo zbog toga što su dalmatinski HDZ-ovci u problemu kako pojasniti svojim biračima da Most, a ne oni, gura promjene u HNS-u. Jer od rezultata HDZ-a na primjer u Splitu – Andri Krstuloviću Opari neće biti lako nakon što su Most i Robert Pauletić preuzeli inicijativu – važniji su ipak odnosi sjevera i juga. Nogomet u ovoj zemlji nije bezazlena stvar, a tučnjave BBB-a i Torcide prelaze granice sukoba među nogometnim huliganima i prerastaju u nešto puno opasnije. Saniranje stanja u savezu ublažilo bi i te podjele. Naravno, nitko ne očekuje, i bilo bi to nakaradno, da Andrej Plenković počne sastavljati reprezentaciju, a Vlada dekretom smjenjuje Davora Šukera s pozicije predsjednika HNS-a. Ali postoji puno drugih načina da vodeći ljudi države utječu da se stvari počnu rješavati. Stvaranje jasnog zakonskog okvira i njegovo striktno provođnje jedan je od njih.

Jer eventualno izbacivanje Hrvatske iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo bilo bi najmanja šteta koja bi nam se mogla dogoditi. Utakmica Hrvatska – Ukrajina sa sigurnosnog bi aspekta mogla biti dječji rođendan prema eventualnom susretu Dinama i Zvezde u jugoslavenskoj ligi u koju nas gura postojeće vodstvo HNS-a. A dotad čekamo prvi smrtni slučaj kao produkt besmislene mržnje dijela splitskih i zagrebačkih radikalnih navijačkih skupina. Vlada mora početi djelovati jer vrijeme brzo istječe, ako već nije i isteklo.