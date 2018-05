Donosimo pregled tjedna iz pera naše kolumnistice Sanje Modrić.

PONEDJELJAK Tolušić i Horvat – Plenković mek kao putar

Premijer je objavio da će Tomislav Tolušić i Darko Horvat zamijeniti Martinu Dalić. Zašto baš njih dvojica, pitaju se ljudi koji stvaraju novu vrijednost u privatnom sektoru, poduzetnici i najuspješniji menadžeri u svojim industrijama?

Svakako ne zato što su se bilo čime osobito istaknuli premda bi upravo to trebao biti kriterij za državne funkcije. Razlog je banalan i politikantski, ali Plenković ga u ovom trenutku smatra presudnim. Prošla su vremena premijerovog hipertrofiranog samopouzdanja z kojima je grmio da njemu nitko neće diktirati što da radi, ni birati suradnike. Afera Hotmail stavila ga je pred zid u HDZ-u, palica se slomila, narasla su krila onima koji više vole Karamarka nego njega. I sada mu u Vladi kadrovira desna frakcija HDZ-a, a on samo potpisuje.

Još nedavno, kada je na dnevnom redu bila Istanbulska konvencija, Plenković se Stieru, Kovaču, Ivani Maletić i ostalim protivnicima u stranci prijetio izvanrednim izborima za koje će on sastavljati liste pa se mogu lijepo pozdraviti sa svojim političkim karijerama. Sada je mek kao putar. Promociju dobiva Tolušić, koji se nije iskazao ni u resoru poljoprivrede, a proizveo je i nekoliko ekscesa. Sada mu slijede puno teži zadaci uključujući i finalizaciju nagodbe u Agrokoru. Ni povijest mu se ne može zaboraviti. Dok je još bio podravski župan, na internetu je, preko tajnog nadimka Roks, glorificirao »županove velike uspjehe«. – Samo tako, župane, svaka čast – hvalio je Roks seba samoga dok nije bio otkriven. Krajem 2011., »Roks« je osuđen jer je lokalnog SDP-ovca lažno optužio za kriminal. Zahvale županu Tolušiću urezivale su se na spomen ploče povodom otvaranja ambulanti i šetnica.

Ministar Darko Horvat? Slovi kao blizak Karamarku i »ruski čovjek«, a sad se proslavlja tezom da državne banke moraju poduzetnicima sniziti kamatu na jedan posto. Kad kolabiraju, sanirat će ih, kao i do sada, porezni obveznici.

Kako će dvojac funkcionirati u novim ulogama, vidjet će se vrlo brzo. No odmah se može reći da rast i razvoj nisu glavni motiv kadrovske politike iza koje sada stoji premijer. Nego politički opstanak Andreja Plenkovića.

UTORAK Bandićevi praznici u Rimu

Sraborskom Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa prijavljeno je da je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u pet godina putovao u Rim 62 puta. – Uistinu je nenormalno da se u ovoj državi raspravlja o putnim nalozima – pobjesnio je na to Bandić kao da smo zaboravili na slučaj Saucha. I onda je novinarima pod nos stavio svojih 27 rimskih putnih naloga. Ne 62, nego 27, iako prije istrage koju je započeo USKOK ne možemo znati je li ih možda bilo još i koliko još.

No već je i 27 jako »nenormalno«, da se poslužimo Bandićevim jezikom. Jer gradonačelnikovu dugogodišnju i neumjerenu ljubav prema vječnom gradu plaćaju porezni obveznici, građani Zagreba, a on se zgraža kad ga se pozove da im za to podnese račun. S Bandićem uvijek putuje i pročelnica Vesna Šimić i svaki njihov posjet glavnom gradu Italije koštao je oko 20.000 kuna. A povodi za te izlete su tanki, sve neki sajmovi, susreti s Hrvatima, veleposlanicima i Papom, Aqua Park, djeca pjevaju, simpoziji i izložbe, malo toga što drži vodu u smislu koristi za gradonačelničku funkciju. Po vlastitim papirima, u Rimu je 2012. i 2016. bio po šest puta, 2013. i 2014. po četiri.

Ali Bandić se očito toliko opsjeo Rimom da preko pitanja o svrsi i opravdanju njegovih putovanja prelazi lako, kao i preko jezične barijere. Bandićevi praznici u Rimu su strast, prava šteta što se povremeno ipak mora vratiti u Zagreb. Gdje 90 posto njegovih glasača jedva spaja kraj s krajem, ne putuje ni do Samobora i zamara ga svojim pesimizmom.

SRIJEDA Koji je ovo po redu »zadnji čas«?

Iznuđena rekonstrukcija Vlade motivirala je Hrvatsku udrugu poslodavaca da ponovi ono što su na razne načine rekli već sto puta, a to je da Hrvatska više ne može čekati reforme jer bez njih stalno pada sve dublje i dublje. Njihov direktor Davor Majetić već dugo preko novina upozorava Vladu kako je zadnji čas da se u državi pokrenu ozbiljne promjene. Hrvatska zaostaje, smatraju z HUP-u, jer vlast čuva status quo u svim segmentima društva koji su važni za razvoj.

Packe Vladi u istom tonu sada su stigle i od Europske komisije, sekundira im i MMF. Niste proveli nijednu važnu reformu, ocjenjuju u EK, dug je spisak neobavljenog posla počevši od poreza na nekretnine, mirovinskog sustava i lošeg upravljanja državnim poduzećima, do javne uprave, školstva, teritorijalne rascjepkanosti, pravosuđa i paraporeznih nameta. Zadnji vam je čas, zvoni i iz Bruxellesa. Ali u gluhe uši.

Zadnji je čas da se krene na posao, smatra i uspješni poduzetnik Branko Roglić, vlasnik Orbica. – Hrvatska vapi za reformama i sada je krajnji trenutak da se one provedu.

Identična je i poruka Darinka Bage, predsjednika Uprave Končara. Povodom instaliranja Tolušića i Horvata kaže kako je zadnji čas da se političko vodstvo zemlje trgne i »ubrza reforme kojih je do sada bilo malo«.

No premijerova najava da će 2018. biti godina velikih reformi istopila se u aferama oko Agrokora i borbi za očuvanje vlasti, a uskoro smo već u lipnju. Banske dvore i vladajuću koaliciju tresu igre moći i dvorske spletke, za reforme opet nema vremena. U fazi »zadnjega časa« ostajemo zaglavljeni do daljnjega.

ČETVRTAK Bit ću ravnatelj jer je moj ujak bio branitelj

Trko je nezaposlen, a može pokazati da mu je poginuli, nestali ili zatočeni branitelj tetak, djed, sestrin muž ili polubratov ujak – o djeci i supružnicima da se i ne govori – imat će prednost na svim natječajima za ravnatelje škola, đačkih domova i ustanova. Za te rukovodeće funkcije, a ima ih barem 1300, predodređeni su i nezaposleni ratni vojni invalidi i dragovoljci Domovinskog rata. Okej, moraju zadovoljavati uvjete za ravnateljske pozicije, ali s adekvatnim papirom o ne samo osobnom ratnom statusu, nego i o »užem i širem« srodstvu s poginulim ili nestalim braniteljem, automatski idu u prvi red. To jest, on ili ona jedini prolaze dalje kroz najtečajni filter, a iz konkurencije trenutno ispadaju svi prijavljeni nebranitelji.

Ta šokantna instrukcija HNS-ove ministrice obrazovanja Blaženke Divjak znak je da živimo u zemlji kojoj stvarno nema spasa. Ona se vadi na obavezu koju joj nameće lanjski Medvedov Zakon o braniteljima, direktna tekovina šatoraške revolucije. Ali ne kaže kako je ta odredba sjevernokorejskog tipa uopće prošla ispred njenih liberalnih i suvremenih reformatorskih očiju kad se zakon usvajao. Pretjerano je reći subnorovska, jer SUBNOR je bio mala beba prema ovome. A kako na ovo ruglo nije imao primjedbi ni »proeuropski« premijer Plenković, neka se nitko ne zavarava, taj novi pečat kastinskog poretka u Hrvatskoj možemo smatrati svršenim činom. Tragično zaostalo i neuspješno hrvatsko školstvo sada će biti predano na upravljanje vojnicima i izdancima njihovih porodica. Puzajuća vojno-veteranska diktatura, rekao je netko, i bio je potpuno u pravu. No, ako je Dragan Čović mogao postati počasni doktor Zagrebačkog sveučilišta, čuđenje bilo čemu ionako je sasvim deplasirano.

PETAK Ništa u HDZ-u

Orvaj pregled zaključujemo s petkom, a sabor HDZ-a je u subotu. Zabavno je nagađati o ishodu, pogotovo kad je riječ o glavnom pitanju svih ovih proteklih dana. A ono je bilo hoće li HDZ-ovi delegati napadati i ljuljati Plenkovića i pripremati mu lomaču? Hoće li ga u dva sata rasprave barem dobro podbosti svojim pitanjima i provokacijama na temu afere Hotmail, Agrokora, Istanbulske konvencije ili reformi koje su obećane, a nigdje ne započinju. Hoće li, dakle? Neće. Ne vjerujem.

Prvo, da bi nabrušena desna skupina u HDZ-u krenula u rušenje predsjednika stranke, ona bi morala biti jaka, relativno homogena i morala bi imati vođu. Tom društvu, međutim, nedostaje ljepilo, a jedini mogući predvodnik, Davor Ivo Stier, nije profil za takav posao. S Milijanom Brkićem Vasom, glavnim »tehničarom« tako opsežnog zadatka, Stier ne nalazi zajednički jezik. Ostalima iz te ekipe fali ili obrazovanja, ili političke snage, ili živaca, ili strpljenja. Drugo, praveći kraval u stranci, HDZ-ovci bi srušili svoju Vladu, kakvu takvu, ali njihovu. Zato prognoziram mir, red i stabilnost na površini, pjesmu, zastave i čvrste dlanove na nemirnom srcu. Možda koji HDZ-ov naturščik nešto lane i to će biti sve. A vi danas već znate što je bilo, pa se čujemo.

N. REBERŠAK