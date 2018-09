Ne bih rekla da bi se delijama s ekstremne desnice isplatili prekoredni izbori sve kad bi s Penavinim antivladinim prosvjedom u Vukovaru sljedećeg mjeseca i mogli isprovocirati Plenkovićev brzi pad.

A sada je već posve sigurno da je upravo to plan tih rasplinutih snaga s nabubrelim političkim ambicijama koje ovog predsjednika HDZ-a ne mogu smisliti ni nacrtanog. Svi ti Culeji i njemu slični bravari i parketari s državnim primanjima kirurga, Dado Milinović i njegovi lički dužnici, pa Košić i ostali desni biskupi, Skejini HČSP-ovci, Markićkini svjetonazorski radikali i pojedini članovi neke od točno 1.384 veteranske udruge koji su se prometnuli u »branitelje« po zanimanju – svi ti koje je HDZ godinama ljuljkao u krilu pa mu se sad to osvećuje – neće, pod jedan, rastaviti ovu vladajuću koaliciju.

Neće jer je ta stvar sasvim čvrsta, iako slaba po brojnosti svojih uvaženih zastupnika. Vlasti se nikad nitko ne odriče lako, a pogotovo ne ova sadašnja prateća diližansa s mršavim konjima, koja na buduće političke uspjehe može računati znatno manje nego na to da će na našim pustopoljinama zimus roditi slatke šumske jagode.

A nadalje, što ova naša ultraška desnica uopće nudi bilo kome osim parazitiranja na hrvatstvu koje je za njih svima nadmoćno samo po sebi, na ratnim pobjedama prije skoro tri desetljeća, zabrane abortusa, orbanovštine i reskog začina filoustaških sentimenata? Pa dobru većinu hrvatskih birača, ljudi koji ovdje podižu svoju djecu, sigurno ne čine baš takvi bezumnici koji bi njima dali glas. Točno to pokazali su, uostalom, svi dosadašnji izbori u Hrvatskoj, čak i oni ratni, kada se za dikciju ekstremističkog usmjerenja puno lakše moglo dobiti pokoji groš nego sada.

To je taj dio priče. Plenkovićev HDZ bi na te iznuđene izbore izašao s najvećom potporom javnosti koja je mjesecima poznata. A da naša nikakva opozicija i jest puno bolja, sigurno bi se većina iz tih za vlasti rivalskih stranaka ipak dobro pazila da ne puše u istu trubu s ovim ekstremističkim društvancem s kojim nije na diku ni piti mali makjato u prostoru istog kafića.

Plenković bi, dakle, najvjerojatnije dobio izbore, D'Hondt je tu kao i uvijek, a uz to bi još fino cementirao vlast na naredne duge četiri godine.

Doduše, identitetski problemi s kojima se u posljednje vrijeme vrlo drastično suočava ovo vodstvo HDZ-a, s izbornom pobjedom ne bi iščezli, ali bi bilo vremena da ih se se rješava pod uvjetom da je Plenkoviću i njegovima ozbiljno do toga. Jer, HDZ-ovci se veselo rugaju SDP-u, kome se još jedino i možeš rugati, ali i oni su pred sličnim izazovima kao i socijaldemokrati u smislu da im predstoji profilacija i jasan odgovor na pitanja tko smo, koje su naše vrijednosti i kakvu Hrvatsku želimo. To je grbav put, ali je neizbježan jer će se HDZ- u protivnom stalno perpetuirati ovakve zapaljive situacije kakvu sada imaju s već malo potuljenim pastirom Penavom (»Ovo nije udar na premijera i Vladu, pa to je moja Vlada, moj premijer, najbolji premijer do sada«) i četama desničarskih hajduka koji ga huškaju i guraju ispred sebe.

Naravno, ovdje smo namjerno izostavili varijantu izazivanja nasilja i kaosa u Vukovaru. Ali do toga valjda ipak neće doći. Valjda ne.