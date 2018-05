Plenković je na Saboru HDZ-a dobio par porcija jezikove juhe, ali čini mi se da Davor Ivo Stier ovako neće na zelenu granu.

S malo manje kalkulacija i znatno više hrabrosti i jasnih namjera morali su se preporučiti stranci on i njegovi ideološki istomišljenici u establishmentu HDZ-a, Ivana Maletić i Miro Kovač, poznata ekipa koja Plenkovića ne podnosi.

Ako ga misle svrgnuti i sjesti na njegovo mjesto, a očito misle, ipak neće biti dosta između redaka tronuto stihoklepiti o klijentelizmu i poštenju, srkanju rujnog vina dok se običnoj raji preporuča gola voda i tome da svatko ima pravo na svoje mišljenje.

Naime kaj? A to dobro zna i Stierova trojka, a s njima sigurno i zaboravljeni veteran iz Tuđmanovog doba Drago Krpina, koji je po šefu opleo kao sivonja, onako vlaški, pa nek se praši?

Pa Otac i Majka klijentelizma i ortačkog kapitalizma sjede u HDZ-u već desetljećima. Upravo zahvaljujući njihovim vladama i lokalnim vlastima uspostavljen je taj kronizam i pustio je korijenje na sve strane države, duboko kao brnistra.

Što su ikad ranije rekli o tome Stier i njegovi drugovi? Nismo čuli, nismo primijetili. Pa bi se od svega toga – što nas je dovelo na rep svih europskih ljestvica – ogradili sada? Jer su uhvatili vjetar prljavih mailova oko Agrokora da ih zavitla ravno u Plenkovićevu fotelju?

Ne zvuči iskreno i ne bi išlo, bojim se. A nije to, ako ćemo pravo, ni meritum tih ganutljivih istupa koje su prepadnuti režiseri Plenkovićevog Sabora preventivno zgurali na kraj parade.

Čitam jučer u Večernjem listu da je i Stier, recimo, digao kredit s povlaštenom kamatom na kakve se pretplatila vojska hrvatskih političara. Hm. Kako to ako ćemo pošteno, ako prema svima treba jednako i ako ne smije biti privilegiranih?

Lijepo je pričati bajke, ali moraš imati publiku koja u njih vjeruje. Jako su mu pljeskali HDZ-ovci, koji vole tu liriku na svečanostima jednom godišnje. Ali pljeskali su i Plenkoviću, za svaki slučaj. I tamo i ovamo.

Stierova »argentinska« desna struja, kojoj je Plenki trn u oku, ima, istina, puno poklonika u HDZ-u, iako stvarni odnos snaga ipak nitko ne zna. Tako su se izgrađivali sve ove godine pa su se i izgradili.

Ali nemoj im samo dirati u beriva, ako boga znaš, progutat će i Istanbulsku ako treba da to obrane, evo ti Tolušića i Horvata, kud ćeš dalje. Nije im to dirao Tuđman, nije Sanader, nije Karamarko, a nije ni Plenković. I eto nas tu gdje jesmo. Ako bi neki idealist želio okrenuti pilu naopako, ne bi se dobro proveo. Kad bi mu stvarno bilo do toga, ne bi ni Stier, sa svim svojim paradigmama i vrućicama, i on to takođe dobro zna.

Tu je, dakle, riječ je o borbi za vlast, s Mostom valjda i sa spremnim Markićkinim obiteljašima, ti su ideali u pitanju.

Ali onda ideš drugačije, a ne kao Stier, čije prezime, evo štikleca, na njemačkom znači »bik«. Ne lupiš kopitom, a onda se zavališ na gumno naredne dvije godine da te obožavaju samo jer se znaš oglasiti glasom »savjesti« bijeloga jelena.

Onaj drugi tip bika, Bik Koji Sjedi, istresao bi o korupciji ubojite stvari, izravne, adresirane i borbene, a ne onu budnicu o poštenju i čistoći HDZ-a. Stier je »spreman«, okej. A na što? Da mu vlast sama padne u krilo? Kako nadmeno i kako promašeno.