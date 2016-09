Početkom rujna Učka je »udomila« jazz. I to ne bilo koji već onaj koji svira njezine korijene i njezinim korijenima. A svirao joj je kvartet imena damjans GIIPUJA, te ostvarivši cjelodnevni koncert u šumi, zapravo započeo projekt radnog naziva »Forest GIIPUJA«. Pojašnjenja radi, treba reći da su vrsni glazbenici predvođeni Damjanom Grpcem tog dana snimali audio i video materijal što bi kroz nekoliko mjeseci »spakiran« u DVD-e trebao ugledati svjetlo dana. S kojim ciljem, pitamo idejnog začetnika ovog nesvakidašnjeg i do sad u Hrvatskoj neviđenog šumskog sassiona, kontrabasistu s diplomom tršćanske jazz akademije, Damjana Grpca.

– Nakon dva snimljena CD-a bazirana na etno glazbi Istre i Primorja, cilj nam je bio ostvariti takozvani šumski session. »Forest GIIPUJA« je zamišljena kao kombinacija skladbi i aranžmana uzetih s prethodna dva albuma, uz nove kompozicije ili improvizacije koje smo odsvirali na licu mjesta, usred učkarskog šumskog carstva. Znamo da je na našem području, zbog raznih utjecaja na stanovništvo kroz povijest, praktički nestala tradicionalna glazba. Misao vodilja, odnosno velika želja nam je da ovim projektom damo novi štih toj glazbi, a kroz sam video materijal, cilj je da se ta glazba što više približi cjelokupnom stanovništvu i da joj se da na važnosti. Naš šumski koncert ili koncert za učkarsko bilje, životinje i slučajne prolaznike osvanut će na DVD-u, ali i na Youtubeu, priča Damjan.

Što znači GIIPUJA?

Zavirivši u povijest, ne tradicijske glazbe ovog kraja već u povijest kvarteta damjans GIIPUJA dolazimo do saznanja o dva albuma. Onaj s kojim su probili led izdan je u studenom 2012. godine pod imenom »Giipuja«, te drugi album »Gerbaz GIIPUJA«. I logično pitanje – što znači riječ oko koje se vrti Damjanov glazbeni svijet? Što znači GIIPUJA?

Četiri jazz pana Kvartet damjans GIIPUJA ili oni koji su 12. rujna na Poklonu svirali Učki i za Učku su Andreas Marinelo (saksofon sopran, saksofon tenor), Marko First (sopela, okarina, violina), Tonči Grabušić (bubnjevi, udaraljke) i Damjan Grbac (kontrabas).

Oni koji su s pet kamera za potrebe video dijela DVD-a snimali ovaj šumski jazz sassion su Robert Kalčić i Igor Modrić, a oni koji su se brinuli da šumski zvuk bude najbolji zvuk su GIS ekipa – Matej Zec, Igor Sušanj i šumski anđelčić imena Andrea Sušanj. Publika koja nije pljeskala već oduševljenje iskazivala gibanjem krošanja i mirisom cvijeća bila je učkarska priroda.

– To je skraćenica proizašla od naziva »Glazba Istre i Primorja u jazz aranžmanima«, pod kojim je projekt bio prijavljen na natječaje Ministarstva kulture RH, PGŽ-a, Grada Rijeke... Na kraju je to ime GIIPUJA totalno zaživjelo tako da me sad ljudi zovu GIIPUJA, a na prvoj promociji CD-a, novinari su se ful zalijepili za taj naziv, pa je ta skraćenica zaživjela u širokim masama. Drugi album imenovan je s »Gerbaz GIIPUJA« zato što je Gerbaz varijanta mog prezimena u vrijeme vladavine Austrougarske, a album se tako zove jer sadrži više autorskih kompozicija pa je Grpčeva GIIPUJA, a i muzika Istre i Primorja ima dugu povijest, pa sam sve to pospajao. Naime, za razliku od prvog albuma koji većinom sadrži obrade starih napjeva našeg kraja, rekao sam, drugi je bio više autorski. Slijedom logike prva dva i ovaj treći, koji je u izradi najvjerojatnije će ostati »Forest GIIPUJA« jer iznova sam htio povezati tu istarsko-primorsku »mjuzu« s lokacijom na kojoj se izvodi. Uostalom svi znamo da se u prošlosti ta glazba nije izvodila u koncertnim dvoranama nego po selima, u polju, u raznim prirodnim okruženjima.

Ki to more platit

Na upit kad će šumski jazz sassion ugledati svjetlo dana, i pod čijom etiketom, Damjan odgovara:

– U pregovorima sam s Menarton. Međutim pregovori su još u začecima. Cijeli ovaj projekt je još u početnoj fazi i još ga treba isfurat', audio, video, promocija, tehnikalije... Sve dosadašnje projekte poduprijeli su Ministarstvo kulture RH, PGŽ, TZ Kastav, Grad Kastav, G.I.S. d.o.o., Grad Krk, Općina Viškovo, Restoran Kukuriku, Spanic photo, Matica Hrvatska Kastav, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov, Autotrans, Agrolaguna..., nadam se da će i ovaj, te da će se uz navedenima priključiti još neki pokrovitelj jer je projekt promocija naše tradicionalne glazbe, koja je nestala, a nekad je bila itekako prisutna. Uz glazbu, promocija je to i prelijepih lokacija kojima obiluje naš kraj, a sve to upakirano u neko novo ruho kojeg smo skrojili koketirajući s jazz glazbom i raznim drugim glazbenim stilovima i načinima muziciranja.

I eto, tog se svirajućeg učkarskog dana ostvarila sinergija jučer i danas s željom da ostane za one koji će doći sutra. Kvartet damjans GIIPUJA dao je još jednom obol njegovanju i očuvanju hrvatske glazbene baštine i pokazao kako se hrvatska etno glazba uvijek i iznova može interpretirati i kombinirati s različitim glazbenim stilovima. Na radost svih onih koji vole ovaj kraj, njegovu tradiciju ali i njegovu drukčijost. Uostalom, parafrazirat ćemo jednu reklamu i kazati »istarska ljestvica u GIIPUJA rukama«, e, ki to more platit?