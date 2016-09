ZAGREB U četiri godine, koliko u Hrvatskoj postoji institut predstečajne nagodbe na taj je način financijsku konsolidaciju pokušalo napraviti 8.959 poduzeća, pokazuju zbirni podaci Fine za razdoblje od 1. listopada 2012. godine kada je na snagu stupio zakon kojim su regulirane predstečajne nagodbe. Te su tvrtke imale 66.821 radnika, a u predstečajnoj su nagodbi prijavili čak 82,4 milijarde kuna obveza.

Od toga se čak 74 milijarde kuna odnose na osminu poduzeća, odnosno na njih 1.116 koje imaju pojedinačni dug veći od deset milijuna kuna, te zapošljavaju 47.052 radnika.

Restrukturiranja

Finini podaci otkrivaju i to da je još u radu 111 predmeta s nešto više od tisuću zaposlenih i te su tvrtke prijavile više od 4,5 milijarde kuna dugovanja.

To znači da je dosad riješeno čak 8.849 predmeta s preko 77,8 milijardi kuna obveza i više od 65 tisuća zaposlenih. U 3.205 slučaja prihvćen je financijski plan restrukturiranja ili je već sklopljena predstečajna nagodba. To znači da je predstečajna nagodba sklopljena ili će to najvjerojatnije biti za nešto malo više od trećine tvrtki koje su je tražile. No, na te tvrtke otpada 59 posto obveza, odnosno gotovo 48,8 milijardi kuna dugova. Uz to zapošljavaju više od 42 tisuće radnika.

U svom priopćenju Fina ne navodi koliki dug otpada na državu, niti koliko je tog duga primjerice oprošteno, a koliko je pretvoreno u vlasničke udjele.

No, to ujedno znači i da financijski plan nije prošao u čak 5.644 tvrtke koje zapošljavaju preko 20 tisuća radnika i imaju oko 30 milijardi kuna obveza. Tim tvrtkama slijedi stečaj i najvjerojatnije likvidacija.

Nakon četiri godine provođenja predstečajnih nagodbi potvrdilo se i to da su u krizi najviše nastradali ili su dotad neracionalno poslovali građevina, prerađivačka industrija i trgovina na malo. Na te tri grane otpada gotovo 51 milijarda kuna obveza, više od 60 posto ukupnih dugova, i čak 45.554 zaposlenih.

Građevinski sektor

Ipak, najviše je obveza u predstečajnoj nagodbi prijavio građevinski sektor, gotovo 21 milijardu kuna, a kad se tomu doda poslovanje nekretninama gdje su prijavljene obveze od gotovo pet milijardi kuna za 208 tvrtki s tek 190 zaposlenih, može se zaključiti da je vjerovnicima u poslovanju s nekretninama ukupno bilo nenaplativo oko 35 milijardi kuna. To je primjerice godišnji trošak države za mirovine, trogodišnji trošak obrazovanja u zemlji ili desetogodišnji troškovi za obranu.

Na trgovačkom sudu u Rijeci dosad je prema podacima Fine sklopljeno 375 predstečajnih nagodbi, što znači da je u preostalih 270 slučajeva koliko ih je predano na taj sud nagodba odbijena ili još nije sklopljena iako su financijski planovi prihvaćeni. U tih 645 slučajeva koliko ih ima u Primorsko-goranskoj županiji prijavljeno je 5,89 milijardi kuna obveza, a u u trenutku predaje zahtjeva imali su ukupno 3,686 zaposlenih.